Indotel presenta documental sobre mujeres que marcaron la historia dominicana

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) presentó el documental “Mujeres Extraordinarias: Así en la guerra como en la paz”, una producción audiovisual que narra las historias de cinco mujeres dominicanas reconocidas por sus aportes en distintos ámbitos de la vida nacional.

La obra, producida y dirigida por Yildalina Tatem Brache con apoyo del Indotel, tiene como protagonistas a Miriam Germán Brito, Juana Ferrer “Negrita”, Petronila Santana “Doña Tona”, Carmen Mazara y Rhina Espaillat.

La presentación se realizó en el Auditorio Casa San Pablo, en Santo Domingo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El documental muestra testimonios y experiencias de mujeres que han tenido participación en procesos vinculados a la justicia, las luchas sociales, la organización comunitaria, la memoria histórica y la defensa de derechos.

La producción forma parte de la serie “Mujeres Extraordinarias”, proyecto audiovisual que ya cuenta con dos entregas anteriores y que, según informó su directora, continuará con nuevos trabajos enfocados en preservar historias de mujeres dominicanas.

Además del documental, la iniciativa incluye un libro escrito por Ana Almonte, basado en entrevistas realizadas a las protagonistas.

El equipo técnico estuvo integrado por River Tatem en asistencia de dirección, montaje y diseño gráfico; Karol González, Pablo Minier y Cristian Vega en dirección de fotografía; José Alejandro Bordas en la música original; y Jorgy Cruz en la posproducción de sonido, colorización y subtitulado al inglés.

La propuesta audiovisual también incorpora una canción interpretada por Xiomara Fortuna.

Entre las figuras retratadas se encuentra Miriam Germán Brito, identificada por su trayectoria en el sistema de justicia dominicano; Juana Ferrer “Negrita”, vinculada a la organización comunitaria y la defensa de mujeres rurales; Petronila Santana “Doña Tona”, asociada a la memoria y valores comunitarios; Carmen Mazara, reconocida por su militancia social y política; y Rhina Espaillat, poeta y ensayista dominico-estadounidense.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más