En un esfuerzo por rescatar la participación política y social de la mujer en la historia contemporánea de la República Dominicana, la planta televisora Color Visión anunció el estreno del documental “Mujeres Extraordinarias: Así en la Guerra, como en la Paz”. El audiovisual se transmitirá este domingo 10 de mayo a las 10:00 p.m.

La producción, bajo la autoría de Yildalina Tatem Brache, articula una narrativa basada en testimonios directos de protagonistas que desafiaron los roles de género tradicionales en momentos críticos de la nación. A través de una cuidada selección de material de archivo y entrevistas en profundidad, la obra expone la resiliencia de aquellas que, desde el anonimato o el liderazgo activo, fueron piezas clave en los procesos democráticos.

Un registro de resistencia

El documental trasciende el formato biográfico para convertirse en un registro de resistencia. Resalta voces que desmitifican el temor frente a la opresión: “Miedo, yo nunca tuve miedo”, relata una de las entrevistadas, mientras otra sentencia la importancia de la perseverancia con un rotundo: “Si me canso, pierdo”.

Compromiso con la identidad

Con este lanzamiento, el Canal 9 refuerza su parrilla de contenido con valor histórico, apostando por una producción que no solo busca informar, sino generar una reflexión sobre la deuda histórica que tiene la sociedad con sus heroínas.

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