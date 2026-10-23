Cada 31 de octubre, los disfraces de brujas, fantasmas, vampiros y otros personajes protagonizan Halloween, una celebración que se ha extendido desde el mundo anglosajón a numerosos países. Aunque suele asociarse con Estados Unidos, sus antecedentes históricos se remontan a las antiguas tradiciones celtas de Europa.

Conocida también como la "Noche de Brujas", la festividad combina referencias al mundo de los muertos, costumbres religiosas y prácticas populares que cambiaron con el paso de los siglos. Su versión actual, marcada por los disfraces, los dulces y las decoraciones, es el resultado de esa evolución.

En República Dominicana, Halloween ha ganado visibilidad por la influencia de la cultura estadounidense, las redes sociales y la incorporación de esta celebración a actividades recreativas, escolares y comerciales. Aunque no forma parte de las tradiciones dominicanas de origen, cada año más personas se suman con disfraces, fiestas temáticas y actividades infantiles para recoger dulces. Esta adopción se inscribe en una tendencia más amplia de incorporación de festividades extranjeras a la vida cotidiana del país, como ocurre también con San Valentín y el Viernes Negro.

¿Qué significa Halloween?

La palabra Halloween deriva de la expresión inglesa All Hallows' Eve, que significa víspera de Todos los Santos. La denominación hace referencia a la noche anterior al 1 de noviembre, fecha en la que distintas tradiciones cristianas conmemoran el Día de Todos los Santos.

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El 2 de noviembre se dedica tradicionalmente a la conmemoración de los fieles difuntos en la Iglesia católica. Aunque Halloween, Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos coinciden en el calendario, tienen orígenes y prácticas diferentes.

La relación entre estas fechas contribuyó a vincular la celebración del 31 de octubre con las creencias sobre los muertos y el mundo espiritual.

¿Cuál es el origen de Halloween?

Uno de los antecedentes más conocidos de Halloween es Samhain, una festividad de los antiguos pueblos celtas de regiones que hoy corresponden a Irlanda, Escocia y otras zonas de las islas británicas.

Samhain marcaba la transición entre la temporada de cosechas y el período más frío y oscuro del año. Para estas comunidades, también representaba un cambio importante en el calendario anual.

Según las creencias asociadas con esta celebración, durante ese período la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más tenue. Se pensaba que los espíritus podían regresar al mundo de los vivos, una idea que contribuyó a relacionar la festividad con lo sobrenatural.

Las celebraciones incluían hogueras y reuniones comunitarias. Algunas de las prácticas que posteriormente se asociaron con Halloween guardan relación con esas antiguas creencias, aunque las costumbres originales no eran necesariamente idénticas a las actuales.

¿Por qué Halloween se celebra el 31 de octubre?

La fecha está vinculada a la celebración de Samhain y a la posterior asociación de la noche anterior al Día de Todos los Santos con la festividad conocida como Halloween.

En la tradición cristiana occidental, el 1 de noviembre quedó establecido como el Día de Todos los Santos. La víspera recibió el nombre de All Hallows' Eve, del que procede Halloween.

Con el tiempo, las costumbres vinculadas a la fecha incorporaron elementos de distintas tradiciones culturales y religiosas. Por eso, la celebración moderna no responde a un único origen ni conserva intactas las prácticas de la antigua festividad celta.

¿Por qué la gente se disfraza en Halloween?

Los disfraces forman parte de las tradiciones que se relacionan con las antiguas creencias sobre los espíritus y los seres sobrenaturales.

Algunos relatos históricos señalan que las personas utilizaban máscaras o prendas especiales para evitar ser reconocidas por los espíritus que, según aquellas creencias, podían aparecer durante Samhain.

La práctica cambió con los siglos. En la actualidad, los disfraces abarcan desde personajes de terror hasta superhéroes, figuras de películas y atuendos humorísticos. Para muchos participantes, especialmente los niños, vestirse forma parte de una celebración recreativa, sin que necesariamente implique una creencia religiosa.

¿De dónde viene el "truco o trato"?

El "truco o trato", conocido en inglés como trick or treat, es una de las costumbres más reconocibles de Halloween. Consiste en que los niños, generalmente disfrazados, visiten viviendas para pedir dulces.

Su origen está relacionado con antiguas prácticas europeas en las que grupos de personas recorrían las casas para solicitar alimentos a cambio de oraciones, canciones u otras expresiones. Una de ellas era el souling, asociado a la conmemoración de los difuntos.

Estas costumbres evolucionaron y se combinaron con otras tradiciones populares. En Estados Unidos, el «truco o trato» adquirió especial popularidad durante el siglo XX, hasta convertirse en una actividad característica de la festividad.

Actualmente, la expresión plantea una alternativa lúdica entre entregar golosinas y recibir una broma, aunque la práctica habitual consiste en que los vecinos entreguen dulces a los niños.

¿Por qué se utilizan calabazas en Halloween?

Las calabazas talladas, iluminadas desde el interior y decoradas con rostros, son uno de los símbolos más conocidos de Halloween.

La tradición está vinculada a las linternas que se elaboraban en Irlanda y otras regiones europeas utilizando vegetales como nabos y remolachas. Con la migración irlandesa hacia Estados Unidos, estas costumbres llegaron al continente americano, donde la calabaza, disponible en abundancia, terminó convirtiéndose en el material más popular para fabricar las linternas.

Las figuras talladas suelen representar rostros amenazantes o grotescos y se conocen en inglés como jack-o'-lanterns. Su presencia se extendió junto con las decoraciones, los disfraces y otras prácticas de la celebración.

¿Cómo llegó Halloween a Estados Unidos y se convirtió en una celebración popular?

La migración europea, especialmente la irlandesa durante el siglo XIX, contribuyó a trasladar a Estados Unidos distintas costumbres vinculadas a Halloween.

En ese país, las tradiciones se mezclaron con prácticas locales y evolucionaron hacia una celebración comunitaria y recreativa. Durante el siglo XX, los disfraces, las fiestas, las decoraciones y la entrega de dulces ganaron popularidad.

La difusión a través del cine, la televisión y otros medios contribuyó a que Halloween alcanzara públicos de distintos países. Actualmente, su celebración incluye actividades escolares, fiestas temáticas, decoraciones comerciales y recorridos infantiles para recoger golosinas.

Aunque su presencia internacional es amplia, las formas de celebrarlo varían según las costumbres, las creencias y las decisiones de cada comunidad.

Halloween y las celebraciones dedicadas a los difuntos: ¿son lo mismo?

Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Muertos pueden coincidir en las fechas o compartir referencias a la muerte, pero no son celebraciones equivalentes.

Halloween se caracteriza hoy por los disfraces, las decoraciones y las actividades recreativas. El Día de Todos los Santos tiene un significado religioso cristiano relacionado con la conmemoración de los santos, mientras que el Día de los Fieles Difuntos está dedicado a recordar a los fallecidos.

El Día de Muertos, especialmente arraigado en México, tiene sus propias tradiciones, entre ellas los altares, las ofrendas y las reuniones familiares para honrar la memoria de los seres queridos.

Aunque las celebraciones han interactuado y sus expresiones pueden variar entre comunidades, cada una tiene una historia y un significado cultural particular.

Halloween, por tanto, es una festividad que ha cambiado a lo largo del tiempo: de sus antecedentes vinculados a las tradiciones celtas y las creencias sobre los muertos pasó a convertirse en una celebración popular internacional, marcada hoy por los disfraces, los dulces y las actividades recreativas del 31 de octubre.