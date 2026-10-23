Un congreso internacional reúne a investigadores españoles y dominicanos en Extremadura, España, para estudiar la trayectoria de Nicolás de Ovando, gobernador de La Española entre 1502 y 1509, y su papel en la organización institucional de los territorios americanos bajo dominio de la Corona castellana.

El encuentro, titulado Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo, fue inaugurado en Cáceres por José Luis Gil Soto, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura. Las sesiones también se desarrollarán en Trujillo y Alcántara, localidades vinculadas a la trayectoria del personaje histórico.

El programa incluye la participación de especialistas de universidades españolas y dominicanas, así como de representantes de la Academia Dominicana de la Historia, encabezados por su presidente, Miguel Reyes Sánchez.

La presidenta de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Mar Lozano, explicó que el congreso busca examinar la figura de Ovando a partir de investigaciones de ambas orillas del Atlántico, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre su actuación en el contexto político, económico, social e institucional de su época.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 |

Durante la inauguración, Gil Soto señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia de la Junta de Extremadura y la Fundación Extremeña de la Cultura para fortalecer los vínculos culturales y académicos entre esa región española y América.

En el acto también participaron el primer teniente de alcalde de Cáceres, Emilio Borrega, y la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, Teresa Terrón.

¿Quién fue Nicolás de Ovando?

Nicolás de Ovando perteneció a la orden militar de Alcántara y ocupó distintas responsabilidades antes de su designación como gobernador de La Española por los Reyes Católicos, en 1502.

Su mandato se extendió hasta 1509 y coincidió con una etapa decisiva en la consolidación del dominio castellano en el Caribe. Durante ese período se establecieron estructuras administrativas y económicas, se organizaron territorios y se promovió la fundación de poblaciones y cabildos.

También se impulsaron instituciones asistenciales, entre ellas algunos de los primeros hospitales del ámbito americano, según el material presentado por los organizadores del congreso.

El estudio de su gobierno permite abordar la formación de las estructuras coloniales en La Española y las instituciones mediante las cuales la Corona castellana organizó sus dominios ultramarinos.

La convocatoria plantea examinar su trayectoria dentro del contexto histórico de su tiempo, con aportes de especialistas de España y República Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más