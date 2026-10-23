El IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026) abrió su programación con 31 espectáculos y 71 funciones que se presentarán hasta el 1 de noviembre en escenarios del Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Espaillat y otras comunidades del país.

Organizado por el Ministerio de Cultura, el festival reúne propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos, con funciones especiales para estudiantes y presentaciones gratuitas y de pago. La iniciativa busca ampliar el acceso a las artes escénicas y acercar las producciones teatrales a distintos públicos.

La novena edición está dedicada a la actriz Olga Bucarelli, en reconocimiento a su trayectoria y sus aportes al teatro dominicano. La artista recibirá un homenaje este viernes 23 de octubre en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La ceremonia inaugural se celebró en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, con la participación del viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez; el director de Festivales de Teatro, Rícharson Díaz, y representantes del sector teatral.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La programación comenzó con la obra Aquí a la sombra, Salomé, presentada por el Teatro Rodante Dominicano. Entre los montajes incluidos en el festival figuran El beso de la mujer araña, Las sillas, Reactor Antígona, La boda de Frank y Mechy, Las criadas, Esperando a Odiseo y Un pedacito de luna.

Las funciones se desarrollarán en espacios como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, Casa de Teatro, el Centro Cultural Narciso González y el Teatro Guloya, además de escenarios en distintas provincias.

Durante el acto inaugural también se rindió homenaje a los teatristas fallecidos durante el último año, en memoria de sus aportes a las artes escénicas dominicanas.