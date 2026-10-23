AGN celebrará Feria del Libro de Historia Dominicana, dedicada al Caribe y a Pedro San Miguel

El Archivo General de la Nación (AGN) celebrará del 30 de noviembre al 4 de diciembre la decimotercera Feria del Libro de Historia Dominicana, que tendrá como tema “El Caribe: una historia, diversas culturas” y estará dedicada al historiador puertorriqueño Pedro San Miguel.

La institución explicó que la dedicatoria reconoce la trayectoria académica de San Miguel y sus aportes al estudio de la historia, la identidad y los procesos sociales de la región caribeña.

La feria se desarrollará en las instalaciones del AGN y reunirá a historiadores, investigadores, escritores, docentes, estudiantes, editores y público en general, con actividades orientadas al intercambio de conocimientos, la promoción de la lectura y la difusión de la producción historiográfica nacional e internacional.

Esta edición estará enfocada en los vínculos históricos, culturales, sociales e intelectuales que han unido a los pueblos del Caribe y en la diversidad de las sociedades que conforman la región.

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Pedro San Miguel ofrecerá conferencia magistral

El programa contempla una conferencia magistral de Pedro San Miguel durante la jornada inaugural del lunes 30 de noviembre.

El miércoles 2 de diciembre, el historiador también participará en un panel dedicado al Caribe, en el que se abordarán sus investigaciones y aportes al estudio de la historia regional.

Entre las actividades anunciadas figura además la puesta en circulación de 17 nuevos títulos del Archivo General de la Nación.

También se desarrollará la charla “El Caribe francófono: historias, culturas y palabras que nos unen”, a cargo de Delia Blanco.

El programa incluirá el cuentacuentos “En el borde de las islas: literatura e historia en el Caribe actual”, con la participación de Luis Miguel Acosta, Junior Jiménez y César Sánchez Beras.

Asimismo, será proyectado el documental “La gran oportunidad”, producido por Jason Blanco.

El AGN indicó que ofrecerá posteriormente más detalles sobre la programación completa de la feria a través de sus canales institucionales.

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