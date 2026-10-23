Halloween, conocido también como Noche de Brujas, se celebra cada 31 de octubre y ha encontrado un espacio en el calendario de actividades de República Dominicana. Disfraces, dulces y decoraciones alusivas a personajes de terror forman parte de una celebración que, con el paso de los años, ha ganado visibilidad entre niños, jóvenes y adultos.

Aunque su origen está vinculado a tradiciones de otros países, en República Dominicana la fecha se vive principalmente mediante actividades recreativas, concursos de disfraces y encuentros organizados en colegios, residenciales, centros comerciales y establecimientos de entretenimiento.

¿Cómo se celebra Halloween en República Dominicana?

Entre las actividades más comunes están los concursos de disfraces infantiles, las fiestas temáticas y la decoración de espacios con calabazas, telarañas artificiales, esqueletos, murciélagos y figuras de brujas y fantasmas.

Los centros educativos y comerciales suelen organizar actividades para los niños, mientras que bares, discotecas y otros establecimientos preparan encuentros dirigidos al público adulto. En las tiendas también aparecen disfraces, máscaras y artículos decorativos relacionados con la fecha.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una de las costumbres más conocidas de Halloween es el trick-or-treat, traducido como «dulce o truco», en el que los niños disfrazados visitan casas para recibir golosinas. Sin embargo, esta práctica no tiene la misma presencia en República Dominicana que en Estados Unidos. En el país, las celebraciones suelen concentrarse en actividades organizadas en espacios privados y comerciales, aunque algunas comunidades también realizan recorridos para recoger dulces.

¿Cómo ha cambiado la tradición?

La presencia de Halloween en el país refleja la incorporación de celebraciones internacionales a las actividades recreativas locales. Se realizan fiestas temáticas y disfraces en colegios y centros comerciales en la organización de actividades para la fecha.

La influencia de películas, programas de entretenimiento y tendencias internacionales ha contribuido a popularizar los símbolos de Halloween, desde los personajes de terror hasta las calabazas y los colores naranja y negro. La celebración también se ha convertido en una oportunidad para compartir con familiares y amigos, más allá de la tradición infantil de pedir dulces.

No obstante, Halloween no cuenta con la misma aceptación entre todos los sectores de la sociedad. A lo largo de los años, algunos grupos han expresado reservas por sus vínculos culturales y religiosos, mientras otros participan en las actividades como una forma de entretenimiento.

Halloween y las tradiciones dominicanas

La celebración coincide con una época en la que también se recuerdan fechas vinculadas a la tradición cristiana, como el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre.

Aunque estas fechas tienen significados y prácticas diferentes, su cercanía en el calendario invita a distinguir entre Halloween y las costumbres religiosas de recordación de los fallecidos.

En República Dominicana, Halloween continúa siendo una celebración adoptada que combina disfraces, entretenimiento y actividades comerciales. Su presencia se hace visible cada octubre, especialmente entre quienes aprovechan la fecha para organizar fiestas y actividades infantiles.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más