En su célebre poema Paisaje con un merengue al fondo, Mieses Burgos nos pinta un paisaje, un retrato, partiendo del merengue como danza nacional por excelencia, que encarna la identidad folclórica de los dominicanos, y representa el sustrato musical de la dominicanidad. Reivindica la definición del ser dominicano, desde una perspectiva sonora y danzaria como alma de la alegría y la fiesta. Con este poema, nuestro poeta se define y nos define como dominicanos ante el mundo y frente a nosotros mismos. De ahí que perciba, vea y sienta al dominicano con un “merengue al fondo”, como un paisaje pictórico del espíritu identitario criollo. En su naturaleza, esencia y origen, el merengue representa el humor y la picardía, la vida despreocupada y ociosa: el poeta usa esta simbología para referirse a la esencia antropológica e histórica del ser local para cantarle al dominicano. Aquí este poema se lee –o interpreta– como una sátira y una crítica a la naturaleza ociosa del dominicano:

¿“Que somos indolentes? ¿Que no apreciamos nada?

Que únicamente amamos la botella de ron,

la hamaca en que holgazanes quemamos el andullo

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

del ocio en los cachimbos de barro mal cocidos

que nos dio la miseria para nuestro solaz?

Puede ser; no lo niego; pero ahora, entre tanto,

bailemos un merengue hasta la madrugada,

entre ajíes caribes de caricias robadas,

caben cielos ardidos de fuego de ardientes,

bajo una blanca luna, redonda, de cazabe”.

El poema define al dominicano y al país, y lo hace desde su flora y su cultura: refleja el pintoresquismo, el costumbrismo y el folclorismo. De ahí que aparezcan como símbolos la “caña amarga”, los “limones agrios”, los bejucos, los nísperos, las canelas, los tamarindos, los cocos y también los huracanes. Paisaje con un merengue al fondo es el texto literario que mejor define poéticamente al dominicano, pues lo hace desde el canto y la poesía. Es decir, desde la metáfora y el símbolo. Por eso deviene en emblema e icono de la poesía nacional. En efecto, es símbolo poético de la música nacional: representa el componente étnico- musical del ser dominicano. Es, a un tiempo, un elogio y una oda, un canto y una elegía. También, una denuncia y un retrato, que nos elogia y nos delata, al tiempo que nos define y cartografía. En una palabra: nos enaltece y nos critica. Es censura y autocensura. Da en la llaga de nuestra psicología, en el blanco de la herida de la dominicanidad. Describe nuestra composición étnica: mestiza y mulata. Nos manda a bailar un merengue que nunca se acaba –del amanecer hasta el anochecer—en un baile que define nuestra historia. Es decir, define al dominicano a partir del merengue, su baile y su música. Así, el dominicano es un solo de merengue infinito, pues la dominicanidad la define como una alegría que no conoce ni la melancolía ni la tristeza ni el silencio. En consecuencia, el dominicano baila hasta la tambora, en un estado de frenesí corporal e interior, de la mente y del alma. O sea, en un estado de goce espiritual permanente, en trance musical, en un jolgorio del alma criolla. Mientras baila, danza o canta, mueve los pies, las caderas, la cintura, las manos y la cabeza, en un ritmo frenético y cadencioso, sanguíneo y corporal, que lo delata y define en cualquier país o lugar.

Por su naturaleza y origen, el dominicano es un ser eminentemente musical y alegre por antonomasia. El ritmo musical lo lleva en su sangre y en su espíritu, en su piel y en su carne. La tambora, la güira y el acordeón los lleva en su corazón y en su sangre mulata, en su conciencia, en su memoria sonora y en su cultura folclórica. Esa filosofía y esa psicología del dominicano las capta y percibe Mieses Burgos: le canta y le escribe. Así, el dominicano no quiere que la fiesta se termine: teme que la alegría se le escape. Por eso vive y anhela vivir en un eterno estado de alegría, placer y felicidad espiritual. Todo lo celebra. Odia la tristeza y el reposo. Ama el movimiento y la alegría, la velocidad del cuerpo y la comunidad, la fiesta y la celebración de la vida. Es un fiestero contumaz y consuetudinario; de ahí que apele al merengue y al baile como forma de compensación y mecanismo de mitigación del dolor, la pena de amor y la nostalgia del abandono. Es un ser a quien le aterra la soledad, y por eso siempre busca compañía y conversación. Busca pareja para bailar merengue como una danza sensual y de contacto corporal, cadencioso y libidinoso, lascivo y dinámico. El dominicano baila para enamorarse y se enamora para bailar.

En Paisaje con un merengue al fondo, Mieses Burgos pregunta y él mismo se responde, y de ahí que su voz poética pregunte:

¿”Que somos indolentes? ¿Qué no apreciamos nada? ¿Qué únicamente amamos la botella de ron,

la hamaca en que holgazanes quemamos el andullo

del ocio en los cachimbos de barro mal

cocidos

que nos dio la miseria para nuestro solaz?”

Franklin Mieses Burgos

Este poema costumbrista deviene en sátira y crítica, censura y burla, en claves metafóricas, cuando pregunta y responde de modo retórico. La voz interior revela la condición del dominicano que ama el ron: es holgazán (o perezoso), indolente, amante de la vida placentera, ociosa, que le gusta dormir siesta en hamaca como los indios taínos, fumar tabaco de andullo en cachimbo de barro.

Así se pregunta y se responde:

“Puede ser; no lo niego; pero ahora, entre tanto,

bailemos un merengue hasta la madrugada,

entre ajíes caribes de caricias robadas…”

Y vuelve su voz poética a preguntar:

“Que hay muchos que aseguran

Que aquí, entre nosotros,

¿La vida tiene el mismo tamaño de un cuchillo?

¿Qué nuestra gran tragedia como país

Empieza

¿Desde cuando aprendimos a tocar el bongó?

¿Qué el acordeón y el güiro han sido los peores

Consejeros agrarios de nuestros campesinos?”

Mieses Burgos la atribuye al bongó la causa de los males y lacras que definen la tragedia del pueblo dominicano. La hispanofilia y la africanofobia están presentes en la naturaleza simbólica del poema. Hasta que se define el origen de la identidad criolla, el poeta exhorta a bailar el merengue hasta la madrugada, pues esta ha sido nuestra historia, desde la colonización. Nuestro cantor ve en el merengue y el baile un mecanismo de evasión de la responsabilidad social: baila y canta para olvidarse de sus orígenes como un recurso para huir del trabajo y evadir el sueño y el descanso. El poeta vuelve a preguntar:

“Que fuimos y somos los mismos marrulleros,

Los mismos reticentes del pasado y de siempre?

¿Qué dentro de la escala de los seres humanos

Hay muchos que suponen que nosotros no vamos”.

Vuelve a responder:

“Puede ser; no lo niego; pero ahora, entre tanto,

bailemos un merengue de espaldas a la sombra

de tus viejos dolores,

más allá de tu noche eterna que no acaba,

frente a frente a la herida violeta de tus labios

por donde gota a gota

como un oscuro río desangran tus

palabras”

Este poema deriva con su leit motiv de preguntas y respuestas, entre un yo y un tú imaginarios, en un ritual de la palabra, que le imprime sentido y ritmo. El poema es así una poética musical, un canto de profundo contenido antropológico y ontológico para definir al dominicano del pasado. Desnuda la cultura popular del ser nacional como cumbanchero, bailador y gozador. Y concluye:

“Bailemos un merengue que nunca más se acabe,

bailemos un merengue hasta la madrugada:

el furioso merengue que ha sido nuestra historia”.

Según la poética de Mieses Burgos, la cultura nacional y la dominicanidad se pueden definir, estudiar y comprender a través del merengue, que ha sido nuestra historia desde la colonia. De ahí que postule poéticamente una imagen de la comprensión psicológica de la historia del país, a partir de su música nacional por antonomasia. Así pues, el merengue representa la imagen ontológica del dominicano. La historia cultural y social del país se escribe desde esta visión y en el sentimiento de su música vernácula, el merengue, que conforma su ontología constitucional. Refleja su psicología y su idiosincrasia, y el poeta capitaleño Franklin Mieses Burgos nos ofrece sus claves simbólicas desde su sensibilidad lírica.

Mieses Burgos es un mito-poeta. Es decir, un poeta que parte de los mitos griegos para fundar su mundo mítico y simbólico. Crea así un tiempo sagrado sobre el tiempo profano e histórico, o sea, se sumerge en el tiempo primordial de los orígenes, en el arquetipo de las cosas y los fenómenos. El ángel y la rosa son, en este poeta sorprendido, símbolos arquetípicos, que encarnan la belleza, la perfección y la pureza de su mundo imaginario y sensible. Estas dos imágenes juegan un rol simbólico y mítico en su imaginería poética. “La rosa en Franklin Mieses Burgos es símbolo y mito: representación de la creación ejemplar, arquetipo de la creatividad”, dice Bruno Rosario Candelier.

Los mitos en Mieses Burgos representan la creación o su impulso poético. Este poeta lírico cultivó una poesía de símbolos y arquetipos, a partir de una visión mítica del mundo y del universo. Es, en rigor, un poeta de símbolos cifrados que busca siempre lo trascendente, es decir, lo metafísico. De ahí que su obra poética se ahonde y se sumerja en la órbita metafísica de las cosas, la naturaleza y los fenómenos del mundo sensible. Lo onírico y lo imaginario se articulan e hibridan o imbrican en su canto de mitos arquetípicos. El autor de Clima de eternidad combina el sueño con la fantasía y lo físico con lo metafísico, lo imaginario con lo mítico. Mieses Burgos, en toda su obra, postula por el cultivo de una poesía desde una preocupación muy honda por lo metafísico del ser, el origen y devenir del hombre. Su escritura poética es, en efecto, una pugna contra los demonios profanos del mal, a través de lo sagrado y la búsqueda de la trascendencia metafísica y la salvación mediante el canto poético. Su estrategia poética se inscribe en una introspección lírica de la inmanencia metafísica del ser y en diálogo con lo divino. Su metafísica poética navega en el dualismo teológico entre el bien y el mal, lo divino y demoniaco.

Su yo poético deviene pretexto de búsqueda por trascender la otredad y usurpar –como Vicente Huidobro–, el Dios creador, dador de vida y muerte. Su poética es de estirpe teológica en la metafísica del mundo y del hombre. Su yo poético representa la biografía de su ser personal, que busca convertirse en poeta-filósofo y transformarse en la voz de la fantasía poética y de la razón filosófica. Así, en cada poema, desde su individualidad o desde los personajes de su drama teatral Teatro en verso: El héroe, Mieses Burgos revela su visión metafísica del mundo y del cosmos. Aquí nos induce a pensar en la razón poética de María Zambrano, en la que la filósofa intentó aproximar el pensamiento y la emoción, la filosofía y la poesía, en una tentativa por mostrar –o demostrar—el poder de la poesía, en su relación histórica con la filosofía helenística, y en su origen primigenio.

También aborda la poesía social y el retrato poético y elegiaco cuando escribe Elegía por la muerte de Tomás Sandoval, Los caballos de Suro vienen por el viento y Oda al pintor Gilberto Hernández Ortega. Así pues, Mieses Burgos entabla una relación de sinestesia entre la pintura y la poesía, entre el color y la palabra, entre el espacio y el tiempo, en un diálogo entre dos pintores amigos.

En la creación de su obra poética, la metáfora actúa como figura retórica fundamental, de gran calado musical. El colorido aportado por Mieses Burgos a la lírica dominicana no tiene precedentes. Su alquimia poética logra una magia de diamantina brillantez: sus versos alcanzan sustancia y materia, consistencia y esplendor.

Franklin Mieses Burgos fue director ejecutivo del Instituto de Cultura Hispánica y de la revista Hispaniola; codirigió la colección de poesía “La isla Necesaria” y fundó los Cuadernos de la Poesía Sorprendida. La primera versión de su poesía completa se titula Clima de eternidad, de 1944, y luego la reedita la UCMM, en 1987, con un estudio preliminar de Bruno Rosario Candelier; mientras que la primera antología de su poesía la edita Freddy Gatón Arce, en la Colección Pensamiento Dominicano, en 1952. En ocasión de la celebración de la X Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, en 2007, en homenaje a su centenario, Federico Henríquez Gratereaux realiza una antología, en ediciones Ferilibro.[1] En el mismo año, también edita su Poesía Completa para la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, la que, hasta ahora, es la edición más acabada de su obra lírica. Su obra poética completa comprende los libros: Torres de voces (1939-1936), Propiedad del recuerdo (1940-1942), Trópico íntimo (1930-1946), Sin mundo ya y herido por el cielo (1944), Clima de eternidad (1944), 12 sonetos y una canción a la rosa (1947), Presencia de los días (1948), Antología poética (1948), Seis cantos para una sola muerte (1948), El ángel destruido (1950-1952) El héroe (teatro, 1954), Al oído de Dios (1954-1960), Clima de eternidad: obras poéticas (1986), Antología de Franklin Mieses Burgos (2007), Antología sustancial para estudiantes (2007), Obras completas (2006), Poesías (2016), El sembrador de voces (Selección poética, 2017) y Clima de eternidad y otros poemas (2024).

La casa de Franklin Mieses Burgos fue llamada la Casa de la Poesía Sorprendida porque allí se realizaron las reuniones y se produjeron los debates estéticos que gestaron dicho movimiento poético. Como sujeto catalizador y gestor de ideas, además de su ganado prestigio, lo convirtieron en una figura mítica, respetada y admirada por el grupo. Todo joven poeta que se iniciaba en el camino de la poesía debía pasar por su casa, y era recibido con su sencillez y humildad que eran proverbiales en él. Quien quería sentir el aura y el impulso del oficio de poeta debía acudir a su hogar, para aprender de su experiencia, y conocer su trayectoria. Su liderazgo, carisma y mística fueron esenciales para inyectarle pasión al oficio de la escritura poética en la ciudad.

[1] Ver Franklin Mieses Burgos. Antología. Selección de Federico Henríquez Gratareaux y presentación de José Rafael Lantigua. Ediciones Ferilibro, Ministerio de Cultura, Santo Domingo, 2007.

Basilio Belliard Poeta, crítico Poeta, ensayista y crítico literario. Doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y Premio Nacional de Poesía, 2002. Tiene más de una docena de libros publicados y más de 20 años como profesor de la UASD. En 2015 fue profesor invitado por la Universidad de Orleans, Francia, donde le fue publicada en edición bilingüe la antología poética Revés insulaires. Fue director-fundador de la revista País Cultural, director del Libro y la Lectura y de Gestión Literaria del Ministerio de Cultura, y director del Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Ver más