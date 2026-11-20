El colectivo literario Mujeres de Roca y Tinta celebró con éxito la tertulia «El autor y su obra», con el poeta, narrador y ensayista José Miguel González Rossi como invitado principal. La actividad tuvo lugar el miércoles 18 de noviembre en la Sala Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El encuentro ofreció un acercamiento a la trayectoria del escritor, a su incursión en distintos géneros y a las inquietudes que sostienen su vocación. La conversación permitió recorrer el vínculo entre las experiencias personales, la observación de la realidad y el trabajo de convertirlas en literatura.

José Miguel González Rossi.

González Rossi ha desarrollado una obra en la que confluyen la imaginación poética, el análisis crítico y la mirada sociopolítica. Entre sus libros publicados figuran las novelas El As de Capos y El Procurador, el poemario Amor vertido en un pozuelo de alabastro y alma gris y el volumen de relatos La conocí ebria. Su producción se extiende también al ensayo y a nuevos proyectos narrativos y poéticos.

Nacido y criado en el Distrito Nacional, el autor es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee una maestría en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Su ejercicio profesional en las finanzas, la docencia y el servicio público acompaña una trayectoria creativa atenta a los conflictos del individuo y a las estructuras sociales en las que se desenvuelve.

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La tertulia propició un espacio de intercambio en torno al autor y a las búsquedas que preceden a sus libros, acercando al público a la dimensión humana del proceso de escritura.

Con esta actividad, Mujeres de Roca y Tinta contribuyó al encuentro entre escritores y lectores y a la difusión de la creación literaria dominicana, en un escenario dedicado a la palabra, la memoria y el diálogo cultural.

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