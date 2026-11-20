Conviene aclararlo: no todo contenido es superficial, ni toda obra breve es banal, ni la cultura comenzó a deteriorarse el día en que alguien inventó TikTok. La brevedad puede ser una forma artística y la cultura popular ha producido obras extraordinarias desde mucho antes de que existieran los algoritmos. El problema aparece cuando la brevedad deja de ser una elección expresiva y se convierte en una condición obligatoria de supervivencia. Cuando el creador debe adaptar su obra a la velocidad de circulación, y el espectador aprende a medir su valor por la facilidad con que puede consumirla, comentarla y reemplazarla.

En ese escenario, la cultura queda atrapada en un presente que no termina. Cada acontecimiento desplaza al anterior con una velocidad que dificulta su elaboración. Una crisis internacional, una catástrofe, una pandemia o una transformación política pueden generar millones de publicaciones, explicaciones y reacciones en cuestión de horas. Sin embargo, cuando el tema deja de ser tendencia, parece perder también su derecho a permanecer en la memoria colectiva. Hemos producido una cantidad extraordinaria de testimonios sobre los acontecimientos recientes y, paradójicamente, cada vez parece más difícil construir una memoria compartida de ellos.

La pandemia ofrece un ejemplo especialmente revelador. Durante meses alteró la vida cotidiana de millones de personas, modificó las relaciones familiares, interrumpió procesos educativos, transformó el trabajo y dejó pérdidas que todavía no terminamos de comprender. Hubo encierro, miedo, duelo, incertidumbre y consecuencias económicas. Pero la cultura popular pareció pasar página con una rapidez desconcertante. Mientras todavía intentábamos entender qué estaba ocurriendo, ya circulaban documentales, películas, análisis y teorías sobre el desenlace. La tragedia se convirtió en material disponible antes de que sus protagonistas pudieran procesarla. Después, cuando dejó de ocupar el centro de la conversación, fue desplazada por el siguiente acontecimiento. La historia, al parecer, tiene ahora la duración de una tendencia.

Podría argumentarse que no hemos olvidado la pandemia, sino que vivimos una acumulación de crisis que no nos concede tiempo para elaborar ninguna. Es una objeción razonable. La sucesión de guerras, conflictos políticos, emergencias climáticas y tensiones económicas produce una sensación de excepcionalidad permanente. Aquí resulta útil la idea de hipernormalización: una sociedad puede llegar a aceptar como normal aquello que, visto desde fuera, parecería absurdo o intolerable. Si cada semana ocurre algo que hace unos años habría parecido impensable, la capacidad de asombro termina agotándose. La catástrofe deja de ser una ruptura y se convierte en el paisaje habitual.

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De ahí surge una paradoja: nunca habíamos tenido tanto acceso a la cultura y, sin embargo, cada vez resulta más difícil dedicarle tiempo. Podemos escuchar casi toda la música grabada, consultar bibliotecas digitales, ver películas de distintas épocas y acceder a conferencias de especialistas desde un teléfono. La abundancia parece democrática, pero también produce una nueva forma de escasez: escasez de concentración, de silencio y de tiempo no fragmentado. Tenemos el museo entero en el bolsillo, aunque a menudo entramos en él con la misma disposición con que esperamos el autobús: mirando de reojo, impacientes y preguntándonos qué viene después.

La consecuencia es una relación distinta con las obras. En lugar de leer una novela, vemos un resumen; en lugar de jugar un videojuego, consumimos una explicación de su historia; en lugar de ver una película, buscamos el final explicado. El comentario sobre la obra empieza a ocupar el lugar de la experiencia de la obra. No es que las interpretaciones sean innecesarias: la crítica, la conversación y el análisis forman parte de la vida cultural. El problema es que se conviertan en sustitutos. Es como asistir a una cena para mirar a otra persona comer y luego discutir si la salsa estaba bien equilibrada. Uno puede terminar informado, incluso satisfecho, pero difícilmente habrá probado el plato.

También cambia nuestra relación con el pasado. Las industrias culturales relanzan, rehacen y reciclan propiedades conocidas porque la familiaridad reduce el riesgo comercial. En el videojuego, el cine y la música, el archivo se convierte con frecuencia en una cantera de productos renovados. No hay nada ilegítimo en revisar una obra antigua: la tradición vive precisamente porque cada época vuelve a interpretarla. Pero una cosa es dialogar con el pasado y otra utilizarlo como un catálogo de marcas reconocibles. La nostalgia deja de ser memoria y se convierte en estrategia de mercadeo. Se nos ofrece el recuerdo de algo que quizá ni siquiera vivimos, actualizado para que parezca compatible con la conversación de esta semana.

En semejante contexto, la posibilidad de un cambio cultural profundo se debilita. Los grandes movimientos estéticos e intelectuales no aparecen por generación espontánea ni se consolidan en el intervalo entre dos tendencias. Necesitan tiempo para madurar, discutir sus contradicciones, producir obras y encontrar públicos capaces de reconocerlas. El Renacimiento no fue un paquete de novedades lanzado un viernes para dominar las redes durante el fin de semana. Fue un proceso histórico complejo, alimentado por el estudio de los clásicos, las transformaciones sociales, el intercambio intelectual y nuevas concepciones del ser humano. La cultura necesita sedimentación; el contenido, en cambio, necesita rotación.

Neil Postman advirtió que una sociedad distraída por trivialidades y acostumbrada a convertir los asuntos públicos en espectáculo podía enfrentar una forma de muerte cultural. La advertencia conserva una vigencia incómoda. No porque el entretenimiento sea enemigo de la inteligencia, sino porque una sociedad que solo sabe entretenerse termina perdiendo los instrumentos para distinguir entre información, conocimiento y espectáculo. La conversación pública se vuelve una competencia de reacciones; la complejidad se interpreta como una molestia y la pausa como una pérdida de oportunidades.

No estamos obligados a renunciar a las redes, a los videos breves ni a las nuevas tecnologías. Sería ingenuo proponer una retirada romántica hacia un pasado sin pantallas, como si la cultura hubiera sido siempre un jardín de concentración y buenos modales. Se trata, más bien, de recuperar la capacidad de elegir el ritmo de nuestra atención. Leer sin consultar el teléfono, escuchar un álbum completo, ver una película sin convertirla en una sesión de captura de pantalla, visitar una exposición sin sentir la obligación de documentar cada sala. Y, sobre todo, permitir que una experiencia permanezca en nosotros antes de transformarla en opinión.

Quizás el gesto más radical de nuestro tiempo sea guardar silencio después de una obra. No publicar inmediatamente una valoración, no correr a buscar qué dijeron los demás, no convertir cada emoción en una evidencia digital de que estuvimos allí. Dejar que algo nos afecte sin exigirle que produzca contenido. La cultura no muere necesariamente cuando dejamos de crear obras; puede comenzar a deteriorarse cuando perdemos la disposición a recibirlas, recordarlas y discutirlas con paciencia. El problema no es que todo se haya convertido en contenido. Es que corremos el riesgo de olvidar que la cultura debería servir para algo más que llenar el tiempo.

La memoria cultural no consiste en conservarlo todo, sino en decidir qué merece ser transmitido y por qué. Esa selección requiere instituciones, crítica, educación y conversación pública; no puede delegarse. Si cada novedad borra la anterior, no construimos una época: acumulamos instantes desconectados. Y una sociedad sin relatos compartidos termina confundiendo estar informada con comprender, dos actividades que, aunque suelen aparecer juntas en las estadísticas digitales, no son precisamente sinónimas.

Imagen de IA.

Gustavo A. Ricart Cineasta y gestor cultural Soy cineasta, gestor cultural y crítico en formación. Desarrolló mi carrera entre la creación audiovisual y el pensamiento crítico, combinando la práctica artística con estudios universitarios en Historia y Crítica del Arte. Actualmente cursa una maestría en Gestión Cultural, con el firme propósito de contribuir a la vida pública desde la reflexión estética y el análisis sociocultural. En paralelo, colabora activamente en proyectos que buscan descentralizar el acceso a la cultura y revalorizar nuestro patrimonio. Ver más