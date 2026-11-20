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La escritura, deduzco, en el caso del cuento, debe poseer un aire de ingenuidad y ferocidad a la vez; ingenuidad en el sentido de que, por el hecho de caracterizar personajes dentro de una gama de situaciones del drama humano y su rutina del vivir, desviviendo, el que escribe cuentos tiene que proporcionar al lector ciertas afinidades con la realidad y el imaginario del lector cómplice, ¿quizás?, que pienso debe ser el fin último de cualquier propuesta escritural, en el caso que nos asiste se trata del libro Acaríciame del escritor Rafael García Romero, bastante conocido del ambiente literario dominicano; y ferocidad en el sentido de no dejar entrever, sino gota a gota, toda la maldad que en el discurrir del discurso el autor impregna a los personajes, a las acciones que constituyen el mea culpa de la lectura de este libro de recién publicación y que se suma a la amplia propuesta de narrativa breve del país.

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Ante el último libro de cuentos, Acaríciame, Editorial Doble Infinito, primera edición, 2026, Impresora Soto Castillo, SRL. Santo Domingo, República Dominicana, si usted le quita a cada cuento, 20 en total, los títulos, podría llegarse a pensar que está ante una novela de trama vanguardista-existencialista, por su actitud frente al lenguaje, a las exigencias del narrador en el cuidado de cada línea, cada párrafo del universo narrativo y, en conclusión, de cada cuento en su estructura circular en que el lector se ve sumergido, cosa a la que autor nos tiene acostumbrados desde su primer libro: dominio del género por sobre todas circunstancias. El autor, en la etapa de bisoño (su comienzo), digo bisoño, aunque el autor se inició como ganador del primer lugar en Casa de Teatro, Bajo el acoso (1987) y ese primer cuento fue el guía para una cuentística in crescendo y ahora de madurez con las mismas exigencias de ese pasado, me da qué pensar que García Romero entiende escribir cuento como llevar un libro de cuentas mágicas y los números que figuran en ese libro sean los que despierten las ansias, el desazón del lector en su minuciosidad encantada y desencantada de su narrativa breve, como una conciencia atroz.

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¿Dónde radican los hallazgos de este nuevo libro? ¿En los libros anteriores y conocidos por el lector de cuentos de nuestro reconocido autor? El autor, no sé hasta donde, le debe a sí mismo el trabajo o la escritura a la labor anterior, sea o no el libro o novela. A veces, se es como el cucuyo con la luz insertada en el cuerpo, otras en el cuerpo de otro. ¿Lo mismo podría decirse de la novela, de la poesía, respecto a esas practica escritural? El lector tiene la última palabra o el crítico amigo o adversario.

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Dije, como provocación, que hubiese deseado leerme Acaríciame, quitándole los títulos y leérmelo como un relato novelado en que cada capítulo lo ponga a fluir y confluir en mi cabeza y de ahí extraer o exprimir lo que deja cada lectura apasionada o no de un texto que posee la continuidad (de los parques y de los senderos que se bifurcan) de una narrativa donde prima la oración bien construida como el párrafo o la acotación con la maldad de este tiempo, que todo puede constituirse en un círculo vicioso y a la vez viscoso por la lucidez del autor ante lo mágico in crescendo, al construir su mundo narrativo, al disponerse a armar un cuento. Son cuentos armados por una sensibilidad muy especial, casi para exagerar, cartesiana. Lucidez al por mayor y detalle sin que lo que quiere decir el cuento se le vaya por las sangrías de las páginas.

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Cuentos como el que le da el título al libro, “Cuento de navidad”,” El mensaje” y “La historia de Maura” dan qué pensar como muestras de cuentos para ser leídos con prisa y volver a leerlos, pues consisten al igual que todos, en la proporción de propuestas, de paradojas en pompas de jabón de la imaginación del autor de Acaríciame, para tener un vaso con agua para acariciar la garganta y la imaginación.

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En estos cuentos, al igual que los demás cuentos de los libros del autor, hay una pregunta que me vengo haciendo y consiste en las deudas de García Romero con la cuentística latinoamericana y dominicana (con las de otras lenguas el proceso de osmosis es diferente). El autor llegó a escribir cuentos, además de ser un buen lector de estos y de narrativa en general, ¿por su oficio de periodista? Las exigencias ante el lenguaje y la obsesión por el dato preciso, la frase bien construida y la palabra enriquecida con otra palabra hasta formar la oración, luego el párrafo y al final el punto y aparte y a pasar a la otra página, siempre vigilante, pendiente como gato al asecho del ratón. Las influencias en García Romero están diluidas en su imaginario de cómo concibe escribir un cuento, ¿cómo? Paso a paso, línea a línea y la historia como una obsesión oliendo las palabras como un perro de presa, a veces mayores, a veces menores, pero todas las presas tienen carnes comestibles, ¿o eso pienso yo como su lector cómplice?

Amable Mejia Abogado y escritor Amable Mejía, 1959. Abogado y escritor. Oriundo de Mons. Nouel, Bonao. Autor de novelas, cuentos y poesía. Ver más