Releer hoy a Franklin Mieses Burgos (1907-1976), cincuenta después de su muerte, representa un imperativo sentimental y moral de categórica importancia. Revisitar su obra poética, leerla a la luz de la actualidad y de una nueva sensibilidad, nos reconforta el espíritu estético y el buen gusto poético. Mucho se discute sobre su trascendencia como poeta del siglo y de su calidad frente a sus pares, sus coetáneos y sus contemporáneos, locales e internacionales. Pero sin dudas que, por la sobriedad de sus versos, la sabiduría de sus metáforas y el dominio expresivo de la técnica poética, Mieses Burgos queda y quedará bien puesto ante la historia de la poesía de nuestra lengua.

Autor de trece libros de poesía y una pieza de teatro, fue, en esencia, un poeta puro, consagrado al oficio y al cultivo de la palabra poética. Asimismo, un “sembrador de voces”, como lo definió su amigo, albacea y estudioso de su obra, Federico Henríquez Gratereaux. O un “genio mitológico”, lo llamaría Antonio Fernández Spencer, su compañero de generación. Mieses Burgos creó un discipulado y una legión de amantes y guardianes de su obra, pese a que no tuvo diploma académico ni ínfula intelectual. Escribió o cinceló una obra compacta, normada por la precisión formal y vigilada por una vocación de estilo de orden clásico: sin desbordamiento ni rebuscamiento ni hermetismo secreto. Su poética, más bien, se nutrió –o alimentó—de lecturas bíblicas y de los clásicos griegos, y acaso de su última influencia: Rilke. Y sobre todo: de los mitos helenísticos y hebreos. De ahí que dialogue con los personajes bíblicos como Adán, Dios o Caín, y que hable con los ángeles rilkeanos o con los ángeles de la cosmogonía cristiana. Fue así un alquimista de la palabra y un teólogo de la mística sagrada. Recreó, de ese modo, con su registro de metáforas, un mundo poético personal, conforme a su sensibilidad y concepción deística y cristiana del mundo, del universo y de la vida. Su poesía es, en gran medida, de raíz mística y con vocación teológica. En tanto su lirismo proviene del canto, pero en comunión iluminada con el pensamiento.

“Yo sembraré mi voz en la carne del viento

para que nazca un árbol de canciones;

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después me iré soñando músicas inaudibles

por los ojos sin parpados del llanto”, dice el poeta.

Hay, en efecto, en su universo poético, una magia secreta, que se nutre de la mirada inteligente y la visión sagrada de las cosas, la materia y los fenómenos. Pese a sus vuelos místicos y cósmicos, de ascenso por el cielo sagrado, su sensibilidad poética es capaz de descender a su cultura criolla y a su folclore nativo, al cantarle al merengue, como danza musical de la identidad nacional. Y también, tras definir al dominicano, así como a la ontología y la antropología del ser nacional, en su poema Paisaje con un merengue a fondo.

Su poesía crea un mundo elegíaco, y de ahí su tono hímnico y su cariz lírico. Si los poetas barrocos le reclaman hermetismo y trabajo en el lenguaje y la técnica, se debe acaso a que su poesía es más canto o canción que relato. Cantor de la rosa como símbolo romántico, quizás por esa razón, Mieses Burgos siempre siguió atado a la sensibilidad del romanticismo –o de un posromanticismo tardío.

Líder de su generación, no su teórico, Franklin Mieses Burgos fue el poeta de la Poesía Sorprendida que más trascendencia alcanzó, no así internacionalización. Tal vez fue un romántico tardío y un modernista a su pesar, para quien Rubén Darío fue un pequeño dios, no un Dios grande, y más bien siguió latiendo en su imaginario poético Bécquer. Mieses Burgos fundó una retórica que va del preciosismo a la mitología, en una suerte de poesía que busca extraerle sustancia sensible a las cosas o el nervio espiritual. De ahí su diálogo que parece un monólogo secreto con los dioses del parnaso griego y con la mitología bíblica.

En la poesía de Mieses Burgos late siempre la dominicanidad: no como un sentimiento nacionalista sino como un sentimiento ontológico. De ahí que suenen y resuenen los ecos, los tambores y la música del paisaje criollo, con su color tropical y su cultura mestiza. Pone a dialogar –o a bailar–, en un maridaje simbólico, lo local y lo universal, lo clásico y lo popular, lo mitológico y lo espiritual. Alcanza la proeza de situar la identidad nacional, en clave lírica, donde lo individual se empina sobre lo social, y la subjetividad del yo se universaliza como mito de creación. Así pues, el mundo clásico y el mundo mítico, la modernidad y la clasicidad, se superponen, en su mundo de símbolos poéticos. Con esta idea, fue fiel al lema de los poetas sorprendidos, del que fue mentor y guía, cuando dicen en su poética: “Estamos por una poesía nacional nutrida con lo universal, única forma de ser propia; con lo clásico de ayer, de hoy y de mañana; la creación sin límites, sin fronteras y permanente”.

Su búsqueda de perfección y su orfebrería técnica, en la elaboración de los versos, hacen de él un poeta de elevada elaboración de la arquitectura de su obra poética. En esencia, el canto lírico y el pensamiento, la canción y las ideas permean su universo poético. Poeta puro, lírico, de música secreta, de medio tono, de una poesía orgánica, cósmica y telúrica, pero a la vez, mística y mítica, Mieses Burgos deviene autor de una obra en verso, de mesurada sabiduría, compacta, uniforme, que se emparenta con la metafísica y la teología. Oigamos su voz, en su poema Demonio de ceniza:

Demonio de ceniza:

cielo apartado y lejos de lo humano como el cielo.

La gloria es un rumor que llega desde fuera,

un mar enardecido cuyas olas se abaten

el frío pie sin vida de las mudas estatuas;

eco donde la noche terrible del olvido

también irá cayendo;

nada más que un rumor:

un lejano rumor salido de otros labios,

de otras almas en paz donde un júbilo niño

apenas ilumina la luz de una sonrisa.

Demonio de ceniza:

presencia y realidad de lo humano incompleto;

No hay cielo que soporte gozoso tu osamenta,

el hielo de tus manos;

no hay cielo que se mire sereno por tus ojos;

aun aquel en que crecen desmesuradamente

las semillas del odio;

cielo para la muerte de la lealtad del hombre.

Demonio de ceniza:

a quien el dulce viento de dios no eleva al cielo:

saber no es repetir

únicamente el nombre terrestre de las cosas;

tampoco es recoger como un mendigo el eco

caído de otras voces,

ni cosechar en huerto de ajena sementera

una escuálida fruta en donde lo infecundo

fermenta su amargura;

saber es sepultar un nombre en lo más hondo

tal vez si una palabra de amor únicamente.

Porque en verdad, saber

es tan solo el pensar de un dios desmemoriado

que tiene que inventarse continuamente el mundo”.

Es así un poeta de un ritmo sustancial y unitario. Es, en ese sentido, musical, y de ahí que se diga que sus versos son musicales: más vinculados al canto, y de una voz, que proviene de una visión personal del mundo judeo-cristiano. Por lo tanto, el erotismo y el amor carnal están ausentes o disipados por su temperamento ascético y místico. Por eso, su poesía es de vuelo calculado, donde no reinan ni el caos ni el arrebato surrealista, tan dados al azar y a lo onírico. Su lirismo es, pues, menos telúrico que cósmico: de cielo mítico y abierto, antes que de tierra firme. Es decir, donde lo celeste se sobrepone a lo telúrico, el mundo simbólico al mundo ordinario, y donde el espacio y el tiempo se funden en la palabra y el silencio. Poeta del amor a la naturaleza antes que del erotismo carnal, en cuya poesía los símbolos de la rosa representan la perfección de la vida y el universo o de los ángeles como purificación de la vida asexuada, sin erotismo ni libido. Mieses Burgos fue así un monje laico y un profeta, un sacerdote sin iglesia, un poeta sin ideología estética, y eso acaso lo salva del dogma. Sin embargo, es un poeta del amor natural y de los ángeles, símbolos del mundo poético de Rilke y Rafael Alberti, autores de donde quizás le provenga esta impronta.

El autor del poema Canción de los ojos que se fueron merodea, con su palabra poética, entre lo metafísico y lo teológico, donde la angustia pugna por la trascendencia de su ser ontológico, con gran conciencia de su soledad y de su muerte dialéctica.

El autor de Paisaje con un merengue al fondo es un poeta de estirpe elegiaca e hímnica, cuya influencia se remonta a un romanticismo tardío y a un modernismo, que miró con recelo. De ese modo, entró a las puertas del mundo lorquiano, donde bebió en las fuentes dejadas por la Generación española del 27. Lo particular de su poética reside en que, en cierto modo, fue un poeta atado a la tradición, y más aún, que se sumergió, desde la modernidad, en el mundo mítico de los líricos griegos, sin abismarse en lo arcaico y caduco. Fue, en cierto sentido, un poeta clásico, de cultura puramente poética y bíblica, y de ahí que cultivara el soneto, la oda, la elegía o la canción. Fue más quevedesco que gongorino, y más culterano que popular. En gran medida, fue un poeta creador de símbolos o un poeta simbólico, cuya simbología lírica caracterizó su obra literaria. Pese a su vuelo por el mundo antiguo, clásico y griego, fue un poeta profundamente dominicano, tropical y caribeño, cuya poesía dignifica el mestizaje y el sincretismo étnico. Su poesía se alimenta, pues, de mitos y de símbolos, pero está situada en un paisaje telúrico y celeste. De ahí que beba en los manantiales de la sabiduría profética, de la mitología griega y de la sacralidad cristiana. El mito de la creación del mundo y el mito de los orígenes de la especie humana y del primer hombre, están representados en Adán. O el mito del primer fratricida, el inventor de la primera muerte, que comete el primer crimen de la historia de Occidente, símbolo de la envidia, el mal y la violencia que representa Caín, y que está en el centro de gravedad de su imaginario y de su sensibilidad de hombre cristiano. Como se ve, los personajes bíblicos o helenísticos pueblan su universo simbólico y poético, con los que establece un diálogo imaginario, que nutre su poesía.

Mieses Burgos es un poeta a la vez de la vida y de la muerte. O, más bien, cuya poesía pendula entre ambos estados del ser. También es un poeta sensual, no de la sensualidad; del amor, no del erotismo. Antes bien, es un poeta de la mirada y del tacto; de las visiones y las prefiguraciones. Es decir, es un pintor poético, un dibujante verbal, que traza en acuarela el paisaje lírico; dicho en otras palabras: es un paisajista de la palabra poética. Asimismo, es un músico verbal del verso y la palabra bien pulida, un orfebre y un cantor de lo dominicano: un trovador y un juglar que le dio música poética a la ciudad colonial, a ciudad nueva y a la calle El Conde. Fue así el poeta de la ciudad intramuros, de la que nunca salió, pues fue su duende y su guardián. Y un habitante mítico de la calle Espaillat, hogar de la poesía sorprendida y de los poetas. Mentor de jóvenes poetas, emblemático contertulio y habitué de la logia Cuna de América, el poeta Mieses Burgos sobresalía como profeta de una época del Santo Domingo de la era de Trujillo y de la Guerra de Abril de 1965. En ese sentido, fue un caminante, un fantasma de la ciudad colonial; por lo tanto, un poeta urbano, citadino, que lo mismo se sumergía en el mundo antiguo, mitológico y clásico que en el mundo de la inmediatez de la vida cotidiana dominicana. Es decir, fue un poeta con conciencia de su tiempo y de la dominicanidad telúrica, y de ahí su enraizamiento y arraigo a su comarca, a su aldea global, que era como veía su ciudad. Para él, la ciudad simbolizaba (o simboliza) la “provincia del hombre” en la tierra. En ese sentido, era un provinciano, que nunca viajó al extranjero sino que sintió y percibió su lar nativo y patrio como su entorno sentimental, familiar e íntimo. Fue más bien un hombre que disipaba la soledad y la melancolía con la conversación y el diálogo poético.

Estuvo ajeno y distante al viaje, a la errancia y al turismo. Prefirió lo autóctono a lo foráneo, lo criollo a lo extranjero. Fue un poeta de poco andar y alejado del nomadismo, a expensa del sedentarismo provinciano. Es decir, fue un sedentario, que viajó, con su imaginación poética, a los orígenes de la civilización occidental, al génesis del mundo cristiano y a la mitología ancestral para evadir el mundo ordinario de la ciencia y la razón. Su obra lírica se nutrió de la contemplación de la cultura nacional combinada con la lectura de los clásicos antiguos de la tradición griega.

La angelología miesesburgosiana será un signo distintivo de su poesía de madurez. El mito de los ángeles, que estaban en Rilke y Alberti, atraviesa la sensibilidad imaginativa de nuestro poeta. Sus abstracciones poéticas devienen en una metafísica, que representan sus elucubraciones líricas. “El ángel en Mieses Burgos, sin embargo, es la culminación de toda experiencia humana proyectada hacia una teología cósmica, y su destrucción, por ende, conlleva la angustia original del hombre por la pérdida de su inocencia”, ha dicho Manuel Rueda.

Mieses Burgos, en otro orden de su sensibilidad poética, orilló en el cultivo posterior de una obra más meditativa y reflexiva; es decir, en una vertiente más conceptual y filosófica. O sea, más apolínea que dionisiaca. Si bien había hecho un vuelo mágico por el cosmos teológico y la mitología antigua griega, ahora emprende su vuelo poético hacia su interior, en una poesía más intimista, que ahonda en su conciencia, en su espíritu conceptual y en su alma ontológica. Cantor elegiaco de la rosa, como perfección de la belleza, de la “rosa en vigilia”, de la rosa que muere en el aire y de la rosa herida de muerte. Veamos el poema Cuando la rosa muere:

“Cuando la rosa muere

deja un hueco en el aire

que no lo llena nada;

ni la luz que va sola

en río transparente

hecho de serafines;

ni la sombra que es ala

de un pájaro de nieblas

nacido sobre el viento.

Cuando la rosa muere

deja un hueco en el aire

que no lo llena nadie;

solo el llanto lo anega

con sus blancas estatuas

de sal petrificada,

con sus astros caídos

y sus nubes viajeras;

solo el llanto lo anega

en estrellas pequeñas.

Cuando la rosa muere

deja un hueco en el aire,

una grieta sin fondo

donde la muerte enciende

sus lámparas oscuras”

Mieses Burgos ve, en su mundo poético, al “ángel destruido”, a “Adán angustiado” y a “Caín desvelado”, a “Ariel esperanzado” o a “Dionisio vulnerado”, en una constelación de imágenes y visiones de un poeta sensible a la muerte. Semeja un poeta autor de canciones, y de ahí que haya un cántico en su poesía y una voz honda, profunda y lírica, que canta y gime, llora de nostalgia y se enciende con su palabra fantástica. En su obra poética siguen latiendo, hasta cierto punto, los ecos del postumismo de Moreno Jimenes, con el canto al paisaje, a la naturaleza y al ser dominicano, cuando el trópico y el clima decoran su paisaje verbal. Sonetista y poeta moderno –mas no de vanguardia–, Mieses Burgos, si bien recibió el trasfondo onírico de André Breton (a quien conoció aquí), no lo metabolizó en magia y hechizo ni en escritura automática, como Freddy Gatón Arce, con el poemario en prosa, Vlia. Cantor de la muerte y de la vida, de las palomas y de los ángeles, nuestro poeta, autor de Sin mundo ya y herido por el cielo, deslumbra con la potencia de su imaginación y el equilibrio de su mundo interior. Rosa, voz o canción, para el poeta Mieses Burgos, la poesía se transfigura en palabra para cantarle al mundo, nombrar las cosas y definir la vida y la muerte.

Basilio Belliard Poeta, crítico Poeta, ensayista y crítico literario. Doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y Premio Nacional de Poesía, 2002. Tiene más de una docena de libros publicados y más de 20 años como profesor de la UASD. En 2015 fue profesor invitado por la Universidad de Orleans, Francia, donde le fue publicada en edición bilingüe la antología poética Revés insulaires. Fue director-fundador de la revista País Cultural, director del Libro y la Lectura y de Gestión Literaria del Ministerio de Cultura, y director del Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Ver más