Hay libros que se agradecen por cortesía y otros porque prolongan una conversación intelectual de muchos años. Lecturas históricas dominicanas, de Frank Moya Pons, pertenece a esa segunda categoría.

Por eso y mucho más, agradezco al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, el envío del volumen, y a Frank —a quien in pectore tengo por amigo y maestro en materia dominicana— la oportunidad de seguir aprendiendo de su trayectoria.

Esa gratitud, sin embargo, no excluye la evaluación crítica; al contrario, la hace más exigente. Reconocer a un pedagogo no obliga a asentir, pero sí a tomarlo en serio.

Publicado en 2026 y con más de quinientas páginas, el libro reúne prólogos, presentaciones, introducciones y reseñas que Moya Pons ha escrito a lo largo de su vida. No se trata de una nueva historia general de la República Dominicana, sino de una compilación de lecturas sobre obras y autores que han estudiado nuestro pasado. Su interés reside tanto en la amplitud de los temas como en la posibilidad de reconocer, a través de ellos, la mirada de un historiador sobre el trabajo de otros historiadores, analistas sociales y pensadores.

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La virtud de la amplitud de mira

Frank Moya Pons, historiador y autor del libro Lecturas Históricas Dominicanas

El índice revela una considerable diversidad temática. La Colonia, el siglo XIX, el trujillato, el desarrollo económico, la crisis de la democracia y el proceso de modernización del país conviven con la geografía, la naturaleza, la agroindustria, la memoria, los pueblos, la cultura e incluso la ficción republicana.

Así, la historia aparece como algo más que gobiernos, guerras y personajes: comprende estructuras económicas, relaciones sociales, instituciones y formas de habitar y transformar el territorio.

Los trabajos sobre historia agraria, capitalismo, infraestructuras, crisis financieras y patrimonio natural permiten reconocer el peso de las condiciones materiales. La política no transcurre en el vacío, ni las transformaciones económicas se explican únicamente mediante cifras ensimismadas: unas y otras remiten a relaciones de poder, conflictos e intereses desigualmente distribuidos.

Esa amplitud, así entendida, constituye uno de los méritos de la obra. Nos recuerda que ninguna dimensión de la experiencia dominicana se comprende al margen de las demás.

El desafío de la síntesis

No obstante, la complejidad temática no garantiza una interpretación de conjunto.

Una cosa es reunir estudios sobre distintos períodos y asuntos; otra, establecer las conexiones que los integran en una misma experiencia histórica. La historia no consiste en yuxtaponer autores y acontecimientos, sino en explicar relaciones, continuidades, rupturas y conflictos. Si bien la división temática facilita la consulta, puede dejar en segundo plano la trama que vincula los asuntos.

Esa cuestión es crucial para la historia dominicana. ¿Cómo se relacionan las estructuras coloniales con las transformaciones del siglo XIX y la progresiva modernidad del XX? ¿Qué continuidades vinculan la formación del Estado, el desarrollo capitalista, la dominación política y las dificultades de la democracia?

El índice ofrece materiales indispensables para abordar esas preguntas, aunque responderlas exige leer e hilvanar los textos, es decir, no limitarse a enumerar sus temas.

Una autobiografía intelectual indirecta

El libro no solo reúne textos sobre historia y sus adláteres; también permite interrogar cómo se ha escrito esa historia. Al comentar obras ajenas, Moya Pons expone su habitual maestría al tiempo que deja entrever sus criterios, intereses, preocupaciones y concepción del oficio.

De ahí que la compilación pueda leerse —en más de un sentido— como una autobiografía intelectual indirecta. No narra la vida de su autor, pero permite seguir su trayectoria a través de los libros con los que ha dialogado.

Basta un ejemplo. Cuando a los 24 años reseña La República Dominicana: una ficción, de Juan Isidro Jimenes Grullón, Moya Pons no se limita a presentar el libro: lo sitúa como un terremoto en el altar de nuestra historiografía. Resume su tesis sin caricaturizarla —las instituciones republicanas no han funcionado nunca; la República ha sido una ficción; lo real ha sido siempre la colonia— y al mismo tiempo señala lo que le parece discutible, lo que queda como hipótesis y lo que abre como cantera para otros historiadores. Al final, no lo absuelve ni lo condena: reconoce su heterodoxia filosófica e historiográfica.

Ahí está su manera de leer: tomar en serio incluso lo que incomoda.

Esa manera de leer es también una manera de escribir. Como ha señalado Miguel Reyes Sánchez, Moya Pons examina los libros “con respeto al esfuerzo ajeno, pero sin renunciar al juicio crítico”.

El propio autor lo formula como programa: reseñar con imparcialidad, objetividad, ecuanimidad y generosidad, porque la crítica académica no tiene que ser negativa ni destructiva para ser buena.

Su prosa es notablemente sobria, sin adorno, pero nunca neutral: ordena, jerarquiza, distingue lo probado de lo supuesto.

Frank Moya Pons.

Precisamente por eso, cabe preguntarse hasta qué punto la selección hace visible la evolución de la historiografía dominicana, sus controversias y sus cambios de orientación.

Una colección de reseñas no se convierte automáticamente en una historia de la historiografía. Para ello habría que identificar escuelas, reconstruir debates y determinar qué aportes modificaron nuestra comprensión del pasado. Tampoco sería justo exigir a una antología que se comporte como una monografía sistemática.

Lo que sí cabe preguntarnos es qué valor añadido produce reunir escritos dispersos. ¿Basta con facilitar su consulta, o la organización permite descubrir una unidad intelectual que antes no resultaba tan visible?

No se trata de reclamar una tesis única, sino de explorar hasta qué punto la diversidad puede convertirse en una interpretación coherente y susceptible de contrastación.

El canon y sus límites

La selección de los textos a prologar introduce al autor y al lector en el problema del canon. Toda antología distingue entre obras que merecen reunirse y otras que quedan fuera. Seleccionar no es un defecto: forma parte del oficio. Pero importa conocer los criterios de selección y preguntarse qué imagen de la historiografía resulta de ellos.

En otras palabras, la cantidad de autores expuestos no basta. También cuentan la diversidad de perspectivas, la presencia de interpretaciones contrapuestas y la posibilidad de reconocer las controversias inherentes a los autores y sus temáticas, e incluso trascenderlos.

Dicha cuestión cobra especial interés en las secciones dedicadas a Trujillo, el antitrujillismo, la crisis de la democracia y el gobierno de Juan Bosch. Son asuntos decisivos que requieren ir más allá de la reconstrucción anecdótica de episodios. Hay que esclarecer las relaciones entre el poder, los distintos sectores de la sociedad y las instituciones; distinguir los hechos documentados de las interpretaciones y evaluar la evidencia que las sustenta. Los títulos suscitan preguntas, pero no bastan para anticipar conclusiones sobre la solidez de los argumentos.

Algo semejante ocurre con la geografía, la naturaleza y el patrimonio ambiental. Su inclusión recuerda que el territorio no es un escenario inerte: el agua, el suelo, las infraestructuras y los recursos condicionan el desarrollo, mientras las actividades humanas transforman el espacio. El desafío consiste en integrar tales dimensiones en la explicación histórica, en lugar de incorporarlas como asuntos meramente llamativos y aislados.

En resumen

Lecturas históricas dominicanas ofrece la oportunidad de prolongar el diálogo con su autor. La contribución de una obra como esta no se mide por ofrecer la última palabra, sino por estimular una conversación mejor documentada, más plural y exigente sobre la sociedad dominicana.

Leer a los historiadores es también interrogar la historia: preguntarnos cómo conocemos el pasado, qué criterios orientan su interpretación y qué aspectos de nuestra experiencia siguen reclamando explicación.

Ese es, en definitiva, uno de los valores de esta nueva obra de Frank Moya Pons: invitarnos a conocer la historia a través de quienes la han escrito, examinar sus interpretaciones desde las preguntas del presente y reconocer que el pasado, lejos de clausurarse, permanece abierto a nuevas lecturas. Y ahí aparece la cuestión que el libro deja resonando: ¿cómo leer a quienes nos enseñaron a leer el pasado sin dejar de interrogar lo que ellos mismos dieron por supuesto?

Fernando Ferran Educador Profesor Investigador Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano, PUCMM Ver más