En el podcast Gustavo, los escritores Ibeth Guzmán y Gustavo Olivo Peña conversaron sobre la controversia en torno a la novela Donde el agua trabaja, del autor David Silva Rojas, señalada por presuntamente haber sido escrita casi en su totalidad con herramientas de inteligencia artificial generativa.

La obra obtuvo el primer lugar en el concurso de novelas de la editorial mexicana Almadía. Sin embargo, posteriormente surgieron señalamientos de que el 99 % de su contenido habría sido generado mediante inteligencia artificial, lo que desató cuestionamientos sobre su autoría y el proceso de selección del certamen.

Ante la polémica, la editorial anunció que revisará la novela, mientras que Silva Rojas ha negado haber utilizado inteligencia artificial para escribirla. En medio de la controversia, el autor también ha perdido el respaldo de importantes librerías y editoriales de España y otros países.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en la creación literaria, la originalidad de las obras y la responsabilidad de las editoriales en los procesos de selección y publicación.

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