El significante negro en la poesía de Manuel del Cabral

En el significante negro de la poesía afroantillana son notorios los elementos propios de Manuel del Cabral. El poeta dominicano usa evidentemente la palabra negro con intención estética, dotándola de un registro léxico amplio, significativo y referencial.

El significante negro en Manuel del Cabral se distingue por dos valores pronunciados en formas densas y reiterativas: el nominativo y el apreciativo.

Sin embargo, en uno u otro sentido — nominativo o apreciativo — es una poesía de marcado arraigo referencial; a la vez, cargada de mensajes expresivos y creativos para la satisfacción del propio placer y el libre despliegue del imaginario del poeta.

En el poeta dominicano la nominación es clara, taxativa. Está presente en los títulos de estos poemas : “Aire negro” , “Negro sin nada en casa”, “Negro sin zapato”, “Negro sin risa”, “Negro manso”, “Negro siempre”, “Este negro”.

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En los poemas que no llevan esa palabra en el título, se usa casi sin ninguna apreciación, con el mismo valor nominativo y descriptivo de los anteriores poemas.

Así en los poema : “Negra Pulula”, “Hombres negros”. En otros empleos, se nota en esa poesía la intención de marcar la situación carenciada, desprovista de todo, del conjunto de los personajes que nos presenta el poeta.

De ese modo, es frecuente el uso del significante negro con valor calificativo y apreciativo. Hay también mensajes claramente sociales en otro de los empleos de la palabra y sus diversas fraseologías.

Si se quiere, de protesta, ante la terrible situación de vida de la persona afrocaribeña. En este poeta, esa significancia es más pronunciada que en las poesías de Nicolás Guillén y de Luis Palés Matos.

Entre las lexías y las fraseologías, una atención particular merece la preposición negativa sin en la poesía de Manuel del Cabral. Este es el significante más común utilizado por él para describir la condición social del negro, como se evidencia en la mayoría de los títulos de su poesía .

El verso “-negro sin tierra-.”, tres veces repetido, es el estribillo del poema “Negro sin nada en casa”.

En el poema “Negro sin zapato”, el verso “Tú ganas diez centavos, diez centavos por día.” declara la mísera tenencia que se traduce más adelante en una infrahumana condición de vida, en estos versos:

“ropa sucia,

catre sucio,

carne sucia,”.

El verso “Negro triste, tan triste” del poema “Negro sin risa” apunta hacia una carencia que envuelve al negro en la totalidad material y espiritual.

En el poema “Este negro”, esa condición se agrava en estos versos, carece de cielo, de salvación divina:

“Negro sin cielo,

tu indiferencia tenaz

es como la palabra Tierra.”

“Negro sin cielo”; carece de futuro, de mañana, solo es noche: “Noche sin mañana”.

La carencia, la falta, la ausencia de algo material o inmaterial es el de las significancias de los poemas.

Ese vacío se vuelve en esos niveles de la existencia-cielo, futuro, mañana- en una constante en los versos, hasta el punto de que los textos se vuelven monotemáticos.

Por efecto de la transtextualidad. destacamos el empleo profuso del significante sin años después de Manuel del Cabral por otro poeta dominicano, Lupo Hernández Rueda, quien en su obra Crónicas del sur describe esa región como un lugar transido de las elementales creencias:

“Esta tierra nuestra,

sin alumbrado,

sin alimentos,

sin carreteras,

sin alfabeto,

sin memoria,

sin mapas,

sin ruido,

sin ciudadanos,

sin ojos,

sin instrumentos,

sin agua,

sin edades,

sin tiempo,

sin cereales,

sin Dios,/sin libertades.

Hay para morir y cantar:

mucha miseria y el mar.”

Ese es el negro de la poesía afroantillana de Manuel del Cabral. Un negro sin nada. Un negro desprovisto de todo.

Este negro es simplemente un ser de una tal sencillez que carece de todo, que como nadie ni nada se encuentra desamparado y solo en el mundo:

“Ni los niños

ni el asno,

tienen tu sencillez.”

Es un negro huérfano sin ubicación en el contexto humano afrocaribeño; salvo por algunos significantes tímidos positivos, que el poeta también remarca, como sus creencia, la música, el baile y la laboriosidad sometida a las condiciones del esclavo.

Así, el poeta describe la terrible suerte de los sujetos de raza negra. Ese es un negro distinto al de Nicolás Guillén y Luis Palés Matos.

Dada es peculiaridad, en la poesía Manuel del Cabral se replantean las vinculaciones raciales y étnicas en los males de los negros, comunes a los tres poetas .

Múltiples significancias apuntan hacia la condición racial y étnica de la persona negra. El poeta trabaja esas dimensiones; podemos inferirlas cuando se produce el contraste entre el significante negro y el blanco.

La significancia múltiple de lo racial, lo étnico y lo social se fortalece cuando se introduce el valor apreciativo de conmiseración y solidaridad del poeta con respecto a los negros como en estos versos:

“Negro triste, tan triste”

“negro manso”

“negro quieto”

Lo racial, lo étnico y lo social adquieren el valor de la denuncia particularmente cuando el poeta se apropia del significante Haití, volcando en la significancia que representa todo su imaginario de la raza y la cultura afrocaribeña.

El poema” Oda para otro idioma” es de gran realismo. Representa el conflicto social, racial y étnico entre el turista blanco, específicamente norteamericano y los nativos de las islas del Caribe, pobladas de negros y mulatos.

“Oda para otro idioma

Hombre que hablas inglés,

tu sonrisa

viene cuando hace ratos que han llegado

tus pies.

Hombre que estás callado no callando,

dímelo, tú, no hablando:

¿Con qué metal acuñas

este brillo que hoy juega en tu sonrisa:

la que nos llega tarde, más tarde que tus uñas?

Pero aún en la espuma de tu sonrisa hay olas,

hay un pez educado que a su hora es cuchilla.

La geografía misma no quiere ser sencilla,

y parece que a ratos hasta piensa tu roca:

¡no ves que ante el Caribe, como si nos buscara,

¡la Florida es un diente que le crece a tu boca!

Pero no, que no es

el cocotero simple que gotea su coco

lo más duro que ves:

si la isla que tiembla en este poco

de sudor de pupila, se les rueda a los negros,

con esa gota lavan algo más que la piel…

Esto el aire lo sabe, mientras tanto

el ron escribe equis con tus pies de turista,

y la isla, la isla, me la pisa tu vista.

Se ve que por aquí,

tú vienes blanco, pero tus negocios…

como la piel de Haití.

Mas ya pisando el blanco silencio del mulato,

con sus ruidos redondos … tu barato

volumen anatómico pasa fragante a pipa,

y así, sobando perlas para cuidar tus tripas,

llegas oliendo a superficie cuando,

el hombre es por aquí

duro por fuera, más por dentro, blando:

es como el coco que lo parten y…

para aquel que lo pica,

le da blancas entrañas, como cuando sufriendo

se parte en dos la cara, riendo la Martinica.

Sí, esto también lo sé, sí,

cubriendo el horizonte sólo veo

tu corpulento instinto de civil jabalí.

Y también todavía mi casa es grande, pero…

siento ahora que pesan, más que ayer, tus zapatos.

A fuerza de tu sombra, se hace el sol más mulato,

Del tamaño del mapa se te ponen los pies.

Es que de pronto suelta tu sonoro amarillo

un huracán que viene del bolsillo,

huracán que a la vez

juega con las Antillas,

y como la sotana cuando pasa,

pone de rodillas

los de casa…

Ya ves,

hombre que hablas inglés.

Tu sonrisa

viene cuando hace ratos que han llegado tus manos

y tus pies…”

En ese texto, la ruptura racial y cultural implica también diferencia económica y de dominación, expresada en versos como:

“tu sonrisa

viene cuando hace ratos que han llegado

tus pies”

Ese poema describe una actualidad siempre palpitante en los países como el nuestro, en los que al lado del turista el hombre o la mujer del lugar solo contemplan la sonrisa del extranjero.

La relación de contraste entre el negro y el blanco es aprovechada por poeta con fines puramente poéticos a través de un sinnúmero de significantes de orden lingüístico, retórico y social tendentes a enfatizar el cisma, la ruptura entre esas dos condiciones, que no siempre se refieren a personas, sino que se aplican a un amplio universo semiótico: colores, cosas, actividades, estatus social, etc.

Un ejemplo es el brevísimo poema “Trapito”, en el cual hay un deseo de divertimento en la situación en la que hay un negrito triste y lagrimoso, y un trapito blanco le seca la cara para devolverle su risa:

“Negrito de voz sin luz

Algo te queda en la cara.

tu risa: trapito blanco

para secarte las lágrimas.”

En combinación con otros significantes, la palabra negro forma una compleja red de significancias en la que se observan elementos comunes a Nicolás Guillén, Luis Palés Matos y Manuel del Cabral.

En la poesía de Manuel del Cabral, el significante negro se destaca por los valores nominativo y apreciativo. En ese sentido, se muestra con énfasis bien diferenciados en relación con los usos y sentidos asignados por Nicolás Guillén y Luis Palés Matos en sus respectivas poesías afroantillanas.

Manuel Matos Moquete Manuel Matos Moquete. Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1944. Lugar: Tamayo, provincia Bahoruco, República Dominicana. Profesor, escritor, investigador. Escritor-Docente-Investigador. Doctor en Literatura, Universidad París VIII, París, 1982. Especialidad: análisis del texto literario: poética, temática, fantasmática. Orientación científica: Translingüística y Análisis del Discurso. Miembro de Número de la Academia de Ciencias de República Dominicana, 1992. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Lengua, 2000. Premio Nacional de Literatura 2019. Ver más