Con afectos, a Luesmil Castor y al profesor Israel Polanco. En la celebración de la XV Feria Internacional del Libro San Rafael del Yuma (FILYUMA 2026), dedicada a la Provincia Bahoruco, del 7 al 12 de noviembre de 2026.

Hablar sobre la vida de la maestra yumera conocida como Andrea Evangelina Rodríguez Perozo es, necesariamente, emprender una travesía investigativa que ha de ponernos frente a una personalidad que amerita ser estudiada desde los distintos ángulos que perfilaron su existencia en esta sociedad.

Es por eso que he elegido asumir mi apuesta y verla desde cuatro (4) dimensiones. Veamos:

I- Dimensión socioeconómica

Protección de la maternidad y la infancia: desarrolló iniciativas como La “Gota de Leche”, mediante la cual proporcionaba leche a madres para la alimentación de sus bebés.

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Atención preventiva: organizó servicios de atención obstétrica, exámenes prenatales y posnatales, además de orientar a las madres sobre nutrición y cuidado infantil.

Su dimensión socioeconómica revela una concepción humanista de la medicina: la salud no debía ser un privilegio de quienes podían pagarla, sino un derecho que debía alcanzar a las comunidades más vulnerables.

II- Dimensión educativa

Evangelina no concebía la educación como una simple transmisión de conocimientos.

La entendía como un proceso de formación integral, capaz de transformar la conciencia de las personas, mejorar las condiciones de vida y abrir oportunidades para las mujeres.

Su pensamiento educativo muestra vínculos con la tradición pedagógica de Eugenio María de Hostos, especialmente en la valoración de la razón, la formación moral y la responsabilidad social.

Dra. Andrea Evangelina Rodríguez Perozo.

III- Dimensión literaria

La invisibilización de su producción intelectual como consecuencia de la persecución política y el silenciamiento durante la dictadura de Trujillo.

También se identifica en su escritura una combinación de pensamiento filosófico, sensibilidad poética y preocupación por la condición humana.

Evangelina Rodríguez debe estudiarse no solamente como una médica que escribía, sino como una intelectual que utilizó la literatura para interpretar y cuestionar la realidad dominicana.

Su obra representa una articulación entre pensamiento, sensibilidad, conocimiento científico y compromiso social.

IV- Dimensión política

Silenciamiento intelectual: su oposición política contribuyó a que su nombre y su producción literaria fueran relegados de la memoria cultural dominicana.

Interpretación crítica:

La dimensión política de Evangelina no debe reducirse a su oposición a una dictadura. También comprende su lucha por transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres y por ampliar los derechos sociales y educativos.

Su pensamiento feminista, su defensa de la infancia y su compromiso con los sectores empobrecidos constituyeron formas de intervención en la vida pública.

La investigadora María Virtudes Núñez Fidalgo (Mariví), en su ensayo titulado “Escritoras pioneras del ensayo dominicano. Análisis crítico a «Granos de Polen», de Evangelina Rodríguez Perozo”, publicado en la revista *Enfoque. Anuario de Investigación Lingüística y Literaria*, Volumen I, número I, año 2018, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), interpreta el silenciamiento de Evangelina como una consecuencia de la represión política y de los mecanismos de exclusión intelectual de la época en la que dominaba el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina (El Chivo).

Vinculación de estas cuatro (4) dimensiones: la dimensión socioeconómica, educativa, cultural y literaria en la vida de esta maestra humanista yumera de estatura universal

Su procedencia, como mujer isleña y caribeña, no puede estar desvinculada de su núcleo vivencial, caracterizado por las limitaciones sociales y económicas.

Lo mismo ocurre con el valor de su dimensión educativa, que la vincula a representar, en la sociedad dominicana, no solo el hecho de ser la primera mujer formada en las ciencias de la salud en el país, sino también sus vínculos en la formación y orientación de la mujer de su tiempo.

Y su imborrable aporte a la transformación política de la sociedad de su tiempo la conllevó a defender los derechos femeninos y a enfrentar las prácticas autoritarias de su época.

Su aporte cultural: contribuyó a difundir una cultura de prevención, responsabilidad y dignidad humana.

Aporte literario: produjo una escritura de pensamiento crítico, sensibilidad estética y compromiso social.

Aporte político: defendió los derechos de la mujer y enfrentó las prácticas autoritarias de su época.

En consecuencia, su figura representa una articulación entre conocimiento, conciencia social, creación literaria y compromiso político ante la sociedad dominicana y ante el mundo, dejándonos como imborrable legado su temple de mujer heroica, creativa y humanista.

Luesmil Castor.

Julio Cuevas Poeta Poeta, ensayista y crítico literario. Licenciatura en Educación, mención Filosofía y Letras-UASD. Maestria en Lingüística Aplicada-INTEC. Doctor en Derecho-O&M, con Maestria en Relaciones Internacionales, para el Área del Caribe-FLACSO-INTEC. Administración Cultural en Venezuela-OEA-CLACDEC. Fue Embajador, Encargado de Asuntos Culturales de la Cancillería dominicana. Ex-Secretario General de la Comisión Dominicana para la UNESCO. Es egresado de la Escuela Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actual Embajador Adscrito. Doctorado en Filosofía para un Mundo Global, Universidad País Vasco. OBRAS: ¨Epistolario del Crepúsculo¨, (poemas, 1974), ¨Visión Critica en Torno a la Poesía de Víctor Villegas¨, (Ensayo, 1975), ¨Testimonio del Tiempo¨ (poemas, 1986), ¨Homenaje en Tono Oblicuo¨ (poemas, 1992), ¨Los Cantos del Hierofante¨ (poemas, 1997),¨Poemas Tierra Adentro¨ (poema, 2008) y Literatura Infantil para el Desarrollo de la Creatividad y el Pensamiento Crítico (Ensayo,2013). Profesor Escuela de Letras UASD. Ver más