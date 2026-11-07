El significante negro en la poesía de Luis Palés Matos

Tuntún de pasa y grifería es una obra escrita en claves boricuas: pasa, igual a negro; grifería, igual a mulato. Así lo dice el autor en el “Preludio en Boricua”, en el cual marca la geografía referencial del poema.

Desde este significante sintagma nominal con función de título — Tuntún de pasa y grifería —, esta obra poética de Luis Palés Matos, como la poesía de Nicolás Guillén, está centrada en significantes que anudan la relación entre la herencia europea y la africana en Puerto Rico, y, en general, en todos los países del Caribe.

“Tuntún de pasa y grifería,

este libro que va a tus manos

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con ingredientes antillanos

compuse un día…”

En estos versos se nombran los ingredientes antillanos a los que alude el preludio marcando al carácter mítico, imaginario y ficticio de la historia antillana que el poemario narra en cada uno de sus poemas.

“Al solemne papalúa haitiano”

“hacia el mercado de Haití”

“De su bachata por las pistas

vuela Cuba, suelto el velamen,”

“Santo Domingo se endominga”

“Jamaica, la gorda mandinga,”

“ Las antillas barloventeras”

“¿Y Puerto Rico? Mi isla ardiente,

para ti todo ha terminado.

En el yermo de un continente,

Puerto Rico, lúgubremente,

bala como un cabro estofado.”

Tuntún de pasa y grifería, hecho con esos ingredientes, en verdad se desliza por esa geografía desde un mirada irónica. De ese modo, la ironía es el significante principal desde el cual ha de leerse la obra de Palés Matos.

La ironía es más que una figura literaria en ese poemario. Es un modo de enunciar, significar , pensar. Adquiere un tono unas veces directo, otras veces indirecto, procedimientos mediante los cuales el poeta dice el disimulo, el cuento y el embuste, con lo cual, en la cultura caribeña, en particular en Puerto Rico, se disfraza la innegable presencia y pertenencia negra.

En uno de esos registros, la ironía es un significante desdeñoso que, en la búsqueda mestiza, mulata, expresa la burla a la engañifa que disimula la herencia negra.

“poco realmente vivido

y mucho de embuste y de cuento.”

Lo afrocaribeño es como un carnaval, que el poeta desnuda ante nuestros ojos con picardía y un poco de relajo. La herencia negra en nuestra sangre y nuestra cultura se asume como una farsa. Pero, a la vez, para que no se nos escape, a los boricuas y a todos los antillanos, con mucha autenticidad en los ritos cotidianos superficiales.

En ese sentido, el estilo de Palés Matos es ambivalente, lo propio de la ironía : unas veces ligero, relajado, callejero; otras veces, profundo, grave, ceremonioso.

Así, el poeta multiplica los significantes que nos hablan de la presencia de la raza y la cultura africanas en el universo caribeño, en variaciones que acarrean y evocan significancias también múltiples.

Es la manera de recrear y vivenciar los propios imaginarios del poeta. Palés Matos se esfuerza en dar entrada a la cultura afrocaribeña en su propia subjetividad y en construir imágenes de su permanencia entre nosotros.

En ese juego irónico es poderosa la búsqueda central de su poesía: lo negro, lo africano, en el contexto caribeño o antillano. La poesía de Palés Matos es así una gran paradoja, otro significante mayor en su poesía, junto con la ironía.

Somos y no somos. Somos y no podemos dejar de ser. Somos y no queremos decir que somos afrocaribeños.

Ahí radica la propuesta principal, que se expresa en la relación necesaria, pero conflictiva, entre el componente africano y la herencia europea en la cultura de esta región. En diversos poemas, el negro, el blanco y el mulato se reúnen, no sin conflictos, en el universo cultural caribeño.

Bajo esos términos, el negro está presente junto al blanco y al mulato, integrando una sola comunidad, la comunidad puertorriqueña, criolla, nativa, como se sugiere en estos versos:

“el telón isleño destaca

una aristocracia macaca

a base de funche y mondongo”.

Palés Matos usa profusamente el significante negro y otros significantes conexos, sintagmáticos, en la mayoría de su poesía. Los títulos de sus poesías son significantes de ese tipo: “Danza negra”,” Numen”,” Ñam-ñam “ “Candombé”, “Majestad negra”, “Ñáñigo al cielo” .

Algunos poemas incluyen la correlación con el blanco: “Preludio en boricua”, “Canción festiva para ser llorada “, “Elegía del duque de mermelada”, “Lagarto verde”, “Ten con ten”.

En esos poemas la palabra negro y los enunciados que la contienen adquieren variadas significancias. La significancia nominativa, descriptiva, caracteriza el poema : “Danza negra”:

“Es la raza negra que ondulando va

en el ritmo gordo del mariyandá.”

Así como en “Numen”: “el negro embó de Obatalá.”

La significancia irónica se torna inverosímil en el poema “Ñam ñam”, evocadora de la leyenda negra de la antropofagia de la raza negra:

“ñam-Ñam. En la carne blanca

los dientes negros -ñam-ñam,”

La significancia de apreciación positiva se destaca en “Candombe”:

“Los negros bailan, bailan, bailan”

La significancia apreciativa se torna, a veces, en un valor peyorativo, como con la interjección en el poema “Majestad negra”, usada habitualmente para ahuyentar:

“¡Sús, mis cocolos de negras caras!”

En Palés Matos , el negro contrasta con el blanco y el mulato sin el uso directo de estos dos últimos significantes. Hay manifestaciones múltiples de las relaciones interraciales e interculturales en esa poesía.

En este poema titulado irónicamente “Ñáñigo al cielo”, y en estos versos específicamente , también irónicos, se ve al negro penetrar y ascender milagrosamente a la gloria divina del blanco representada por el significante metafórico cielo:

“El ñáñigo va rompiendo

tiernas oleadas de blanco,

en su ascensión milagrosa

”al dulce mundo seráfico.”

Los títulos de nobleza son dones reservados a los blancos, pero en el Caribe, en Haití particularmente, los negros buscan blanquearse ciñéndose coronas de reyes, príncipes y duques.

Aluden a esa situación varias poesías, en las que, para expresar ese absurdo, el poeta se vale del significante contrastante y el irónico hasta lo risible.

Ese insólito caso de la pretendida nobleza en las Antillas es evocado en los poemas “Elegía del duque de mermelada” y “Lagarto verde”.

En “Elegía del duque de la Mermelada” la ironía se vuelve sátira cruel en una escena propia de los truculentos capítulos de la mentalidad alienada del colonizado en el Caribe .

“¡Oh mi fino, mi melado duque de la Mermelada!

¿Dónde están tus caimanes en el lejano aduar del Pongo,

y la sombra azul y redonda de tus baobabs africanos,

y tus quince mujeres olorosas a selva y a fango?”

“Ahora, en el molde vistoso de tu casaca francesa,

pasas azucarado de saludos como un cortesano cualquiera,

a despecho de tus pies que desde sus botas ducales

te gritan: —Babilongo, súbete por las cornisas del palacio—.”

“¡Qué gentil va mi duque con la madama de Cafóle,

todo afelpado y pulcro en la onda azul de los violines,

conteniendo las manos que desde sus guantes de aristócrata

le gritan: —Babilongo, derríbala sobre ese canapé de rosa!—.”

“Desde las márgenes últimas de tu gran bisabuelo,

a través del silencio plano y caliente de las sabanas,

¿por qué lloran tus caimanes en el lejano aduar del Pongo,

¡oh mi fino, mi melado duque de la Mermelada!?”

En ese poema, particularmente en dos versos, el poeta expresa su profunda sorpresa y extrañeza ante ese absurdo, valiéndose de una serie de significantes: el contraste, la ironía, la admiración risible.

Uno, al inicio:

“¡Oh mi fino, mi melado Duque de la Mermelada!”

Otro, en la penúltima estrofa:

“¡Qué gentil va mi Duque con la Madama de Cafolé,”

Los adjetivos fino y melado aplicado al Duque de la Mermelada es el peor desprecio para un negro que se arrodilla ante Madama de Cafolé, que representa al blanco.

La farsa de la nobleza caribeña es recreada también por Pales Matos en el poema “Lagarto verde”. En este texto la caricatura de la aristocracia haitiana es aún más grotesca, tildada por el poeta de “aristocracia macaca armada de cocomaco”.

Ahí la figura del rey Henri Christophe, nombrado “Condesito de la Limonada” es negativamente desdibujada mediante significantes que disminuyen su tamaño físico, su condición adulta y su solemnidad de soberano.

Es “juguetón, pequeñín…,” Su alegre rostro de tití”, el Conde, pequeñín y juguetón.”

Pero, sobre todo, la dificultad que más fuertemente refleja la triste situación del negro es cuando no asume su condición racial y cultural, buscando, en cambio, parecerse a su opuesto.

Ese significante de contraste queda reforzado por el significante de afirmación que expresa la obediencia y el servilismo de Christophe ante Madame Cafolé: “a todos dice:

-Sí./Sí, Madame Cafolé, Monsieur Haití,/por allí, por aquí.”… “-Sí, Madame Cafolé, Monsieur Haití”.

Les dejo íntegramente el poema “Lagarto verde “que, en el Mar Caribe, no solamente de Haití, bien calza a no pocas pretensiosas y falsas celebridades de la “aristocracia macaca armada de cocomaco”.

El Condesito de la Limonada,

juguetón, pequeñín… Una monada

rodando pequeñín y juguetón,

por los salones de Cristobalón.

Su alegre rostro de tití

a todos dice: Sí.

–Sí Madame Cafolé, Monsieur Haití,

por allí, por aquí.

Mientras los aristócratas macacos

pasan armados de cocomacacos,

solemnemente negros de nobleza,

el Conde pequeñín y juguetón,

es un fluído de delicadeza

que llena de finura el salón…

–Sí Madame Cafolé, Monsieur Haití,

por allí, por aquí.

Vedle en el rigodón,

miradle en el minué…

Nadie en la corte de Cristobalón

lleva con tanta gracia el casacón

ni con tanto donaire mueve el pie.

Su fórmula social es: oh pardón.

Su palabra elegante volupté.

¡Ah pero su alteza,

jamás oséis decir lagarto verde,

pues perdiendo al instante la cabeza

todo el fino aristócrata se pierde!

Y allá va el Conde de la Limonada,

con la roja casaca alborotada

y la fiera quijada

rígida en epiléptica tensión…

Allá va en grotescos ademanes,

multiplicando los orangutanes

en los espejos de Cristobalón.

Manuel Matos Moquete Manuel Matos Moquete. Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1944. Lugar: Tamayo, provincia Bahoruco, República Dominicana. Profesor, escritor, investigador. Escritor-Docente-Investigador. Doctor en Literatura, Universidad París VIII, París, 1982. Especialidad: análisis del texto literario: poética, temática, fantasmática. Orientación científica: Translingüística y Análisis del Discurso. Miembro de Número de la Academia de Ciencias de República Dominicana, 1992. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Lengua, 2000. Premio Nacional de Literatura 2019. Ver más