Nueva etapa bajo la dirección de Karim Abu Naba’a con exposición de Oscar Abreu

Galería Nader iniciará una nueva etapa administrativa bajo la dirección del empresario y coleccionista Karim Abu Naba’a con la exposición individual «Ecce Homo», del artista dominicano Oscar Abreu, cuya inauguración está prevista para el sábado 12 de diciembre de 2026, a las 6:00 de la tarde.

La muestra estará integrada por 26 pinturas y 12 esculturas y podrá visitarse hasta el 16 de enero de 2027. Durante la apertura también se presentará la autobiografía de Abreu, titulada «Ecce Homo», en una propuesta que vincula la producción plástica del artista con las experiencias personales que han marcado su trayectoria.

La exposición tendrá lugar en la calle San Martín de Porres número 18, en el ensanche Naco, y las obras estarán disponibles para adquisición.

Una galería con más de cinco décadas de trayectoria

Fundada por Roberto Nicolás Nader e Ivonne Nader a principios de los años setenta, Galería Nader ha mantenido una presencia en el circuito artístico dominicano durante más de medio siglo.

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Sus primeras actividades estuvieron vinculadas a la difusión del arte haitiano, antes de ampliar su trabajo hacia artistas dominicanos y latinoamericanos. Desde sus sedes iniciales, en el Centro Comercial Roble y posteriormente en la calle Atarazana, en la Ciudad Colonial, contribuyó a la circulación de obras de creadores como Plutarco Andújar, Cándido Bidó, Clara Ledesma, Ramón Oviedo e Iván Tovar.

La galería también desarrolló una práctica de adquisición directa de obras a los artistas, una modalidad de respaldo al trabajo creativo y de vinculación con el coleccionismo.

En 2025, el Senado de la República reconoció la contribución de la familia Nader al arte y la cultura dominicanos.

El cambio de dirección representa una nueva etapa para una institución que ha formado parte de la actividad artística nacional desde comienzos de la década de 1970.

«Ecce Homo»: identidad, memoria y experiencias personales

El título de la exposición, expresión latina que significa «He aquí el hombre», remite a las palabras con las que Poncio Pilato presentó a Jesucristo ante la multitud, según el relato bíblico.

En la propuesta de Abreu, la identidad, la vulnerabilidad y la memoria constituyen los ejes temáticos. Sus pinturas trabajan con capas de materia, rasgaduras y estructuras geométricas que establecen tensiones entre el orden compositivo y la expresión gestual.

Las esculturas trasladan esa investigación al volumen y al espacio, mientras que su presentación conjunta con las pinturas permite observar las correspondencias entre las dos disciplinas.

«Cada obra de esta exposición guarda una marca de lo que he vivido. No busco ocultar las heridas, sino mostrar cómo nos transforman», afirma Abreu en el comunicado.

El artista explica que decidió presentar su autobiografía durante la misma inauguración para relacionar las experiencias narradas en el libro con las huellas que aparecen en sus obras.

El Psico-Expresionismo como eje de su trabajo

Abreu formuló el Psico-Expresionismo en Chicago, en 1994, como una propuesta artística orientada a explorar visualmente el origen de las emociones, su relación con la memoria y su influencia en la construcción de la identidad.

Más de tres décadas después, ese planteamiento continúa siendo el fundamento conceptual de su producción, según la información suministrada sobre la exposición.

La autobiografía «Ecce Homo» recorre su formación y las experiencias que contribuyeron a definir su vocación artística. Su presentación junto a las obras permitirá conocer, desde el relato del propio creador, los antecedentes personales de su investigación plástica.

Karim Abu Naba’a asume la dirección de la galería

La nueva dirección estará a cargo de Karim Abu Naba’a, empresario y coleccionista cuya relación con el arte dominicano incluye la adquisición de obras de Iván Tovar y su participación en Fiart Santo Domingo en 2009, cuando facilitó piezas de su colección para esa feria.

Abu Naba’a afirmó que su intención es compartir su interés por el coleccionismo con el público y otros coleccionistas.

«Iniciarla con Oscar Abreu marca el rumbo que queremos seguir: artistas con un lenguaje propio y una trayectoria que lo respalde», expresó.

La elección de Abreu para inaugurar esta etapa sitúa en el centro de la programación a un artista dominicano cuya investigación sobre las emociones y la identidad ha definido su trabajo durante más de 30 años.

La trayectoria de Oscar Abreu

Nacido en San Juan de la Maguana, Oscar Abreu es pintor, escultor, curador y gestor cultural. Su carrera se ha desarrollado entre República Dominicana y Estados Unidos y comprende más de 40 exposiciones individuales.

Además de formular el Psico-Expresionismo en 1994, es autor de los libros «Ecce Homo» y «Fundamentos del Psico-Expresionismo».

También fundó el Museo Abreu, en Bávaro-Punta Cana, desde donde desarrolla iniciativas de exhibición y promoción artística.

La exposición podrá visitarse hasta el 16 de enero de 2027. Su inauguración será el 12 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, en la sede de Galería Nader, en el ensanche Naco.

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