Si tienes previsto asistir al Festival CAYE 2026 este fin de semana, toma en cuenta que cinco calles de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, estarán cerradas al tránsito vehicular debido a la celebración del evento.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que las restricciones comenzarán a las 12:00 de la medianoche de este viernes 6 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 9 de noviembre a las 12:00 del mediodía.
Las vías que estarán cerradas son:
- Calle Estrelleta.
- Calle Pina.
- Calle Beller.
- Calle Arzobispo Portes.
- Calle José Gabriel García.
La medida busca facilitar el desarrollo de las actividades del festival y el desplazamiento de los asistentes.
Ante estas restricciones, el Intrant exhortó a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar las rutas alternas para evitar contratiempos durante el fin de semana.
¿Cuándo y dónde será el Festival CAYE?
El Festival CAYE se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Ciudad Nueva, con una programación que incluye propuestas de arte, música, gastronomía, cultura y entretenimiento.
La actividad tendrá entrada gratuita y busca convertir este sector de Santo Domingo en un espacio de encuentro para artistas, emprendedores, residentes y visitantes.
Quienes tengan previsto asistir o transitar por la zona deben tomar en cuenta los cierres y organizar sus recorridos con anticipación.
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