Si tienes previsto asistir al Festival CAYE 2026 este fin de semana, toma en cuenta que cinco calles de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, estarán cerradas al tránsito vehicular debido a la celebración del evento.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que las restricciones comenzarán a las 12:00 de la medianoche de este viernes 6 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 9 de noviembre a las 12:00 del mediodía.

Las vías que estarán cerradas son:

Calle Estrelleta.

Calle Pina.

Calle Beller.

Calle Arzobispo Portes.

Calle José Gabriel García.

La medida busca facilitar el desarrollo de las actividades del festival y el desplazamiento de los asistentes.

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Ante estas restricciones, el Intrant exhortó a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar las rutas alternas para evitar contratiempos durante el fin de semana.

¿Cuándo y dónde será el Festival CAYE?

El Festival CAYE se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Ciudad Nueva, con una programación que incluye propuestas de arte, música, gastronomía, cultura y entretenimiento.

La actividad tendrá entrada gratuita y busca convertir este sector de Santo Domingo en un espacio de encuentro para artistas, emprendedores, residentes y visitantes.

Quienes tengan previsto asistir o transitar por la zona deben tomar en cuenta los cierres y organizar sus recorridos con anticipación.

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