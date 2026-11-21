Hay hombres cuya grandeza no necesita anunciarse porque se revela en la serenidad de sus palabras, en la profundidad de sus pensamientos y sobre todo, en la coherencia de sus actuaciones. Personas que han recorrido extensos caminos profesionales e intelectuales sin permitir que los reconocimientos les arrebaten la sencillez ni que el ejercicio de la autoridad les haga olvidar la dignidad de los demás. A esa singular estirpe de seres humanos pertenece el doctor Dennis R. Simó.

Lo conocí personalmente en circunstancias que, por su naturaleza, difícilmente habrían podido anticipar el nacimiento de una amistad tan entrañable. Fue durante una crisis de gobernanza institucional que atravesaba la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Hasta entonces, nuestros encuentros se habían limitado a la coincidencia ocasional en las asambleas académicas, sin que hubiéramos tenido la oportunidad de intercambiar impresiones o conocernos más allá de los protocolos institucionales.

La Asamblea de la Academia había encomendado a una comisión, que tuve el honor de presidir, la delicada responsabilidad de recopilar informaciones, examinar situaciones y presentar un informe que contribuyera a esclarecer las circunstancias existentes. Fue precisamente en aquel escenario, donde las diferencias de criterios y las tensiones propias de toda crisis institucional podían poner a prueba las convicciones personales, cuando descubrí la verdadera dimensión humana de Dennis Simó.

Desde las primeras reuniones me impresionaron su capacidad analítica, su extraordinaria prudencia y aquella delicadeza en el trato que distingue a quienes comprenden que la firmeza de las convicciones no necesita imponerse mediante la estridencia. Escuchaba con atención, examinaba los hechos con rigor y expresaba sus consideraciones con una serenidad que invitaba a la reflexión.

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Dennis R. Simó.

Nunca faltó a una reunión ni descuidó las responsabilidades que le correspondían. Mientras desarrollábamos las labores de investigación y socialización de informaciones, administraba las finanzas de la Academia con una precisión casi quirúrgica, acompañada de transparencia, eficiencia y un escrupuloso sentido del deber.

En aquellas jornadas comprendí que la integridad no es una cualidad que se proclama, sino una virtud que se demuestra, especialmente cuando las circunstancias resultan adversas.

Hoy agradezco profundamente haber conocido a ese ser humano excepcional que, con el transcurso del tiempo, dejó de ser simplemente un compañero de responsabilidades académicas para convertirse en un amigo, un hermano, una figura paternal y un consejero. Su amistad constituye uno de esos regalos que la vida concede sin previo aviso y cuyo valor se acrecienta con los años.

Una vida entre los números y las letras

Dennis R. Simó, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 19 de noviembre de 1943. Su trayectoria constituye una singular convergencia entre el pensamiento científico, la racionalidad económica y la sensibilidad humanística. Economista y financista de profesión, ha desarrollado una formación especializada que abarca la administración financiera, la gerencia de proyectos, la investigación de operaciones, la planificación estratégica, la banca internacional, los métodos cuantitativos, las matemáticas y las técnicas de decisión.

Sin embargo, reducir su personalidad intelectual al dominio de las ciencias económicas sería desconocer una de sus características más sobresalientes, la capacidad para transitar, con naturalidad y profundidad, desde la precisión de los estados financieros hasta la musicalidad del verso; desde los complejos mecanismos de los mercados internacionales hasta la reconstrucción histórica de las familias y los acontecimientos nacionales.

El educador que trascendió las aulas

Uno de los capítulos más significativos de su vida ha sido su compromiso con la educación dominicana. Ha ejercido la docencia en instituciones de reconocida trayectoria, entre ellas el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Central del Este (UCE), impartiendo asignaturas vinculadas con las finanzas, la economía y la administración empresarial.

Su experiencia docente también alcanzó escenarios internacionales, mediante su participación como profesor del Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas, en el marco de un proyecto subregional de capacitación en promoción de exportaciones.

Pero su contribución educativa no se limitó a transmitir conocimientos especializados. También asumió responsabilidades de dirección y transformación institucional.

Entre 2001 y 2007 ocupó la Rectoría de la Universidad APEC (UNAPEC), responsabilidad desde la cual pudo poner al servicio de la educación superior su experiencia administrativa, su visión estratégica y su comprensión de los desafíos de la formación profesional.

Su vinculación con Acción Pro Educación y Cultura (APEC) constituye otro testimonio de su vocación de servicio. Presidió los Centros APEC de Educación a Distancia (CENAPEC) entre 1987 y 1991 y desempeñó diversas funciones directivas dentro de APEC, incluyendo las de secretario, tesorero, vicepresidente y presidente, esta última en los períodos 1993-1999 y 1999-2001.

En reconocimiento a sus méritos académicos y profesionales, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña lo distinguió como Egresado Distinguido en 1988. Posteriormente, el 20 de marzo de 2006, la Universidad de Camagüey, en Cuba, le confirió el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas.

Son reconocimientos que testimonian una trayectoria dedicada al estudio, la enseñanza y la construcción de instituciones educativas.

El hombre de las academias; ciencia, lengua y memoria

Dennis R. Simó ingresó como miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, ocupando el sillón J, el 15 de marzo de 2007, institución correspondiente de la Real Academia Española. Ese mismo año, el 17 de octubre, se incorporó a la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Desde el 14 de enero de 1998 forma parte, como miembro de número, del Instituto Dominicano de Genealogía, donde ocupa el sillón B. A estas responsabilidades se suma su condición de vicepresidente y actual presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, entidad comprometida con la preservación, valoración y difusión del patrimonio bibliográfico nacional.

La experiencia de dirigir y servir

Su vida profesional también ha estado marcada por importantes responsabilidades en el sector empresarial y en la administración pública.

Inició su carrera en Esso Standard Oil, desempeñándose como gerente de Planificación de Nuevos Negocios. Posteriormente ocupó la vicepresidencia de Citibank y la administración general de Productos del Trópico, empresa vinculada al grupo Borden.

También fue vicepresidente de Finanzas de Seagram en la República Dominicana y vicepresidente de Administración y Finanzas del grupo de Empresas Delta, desde donde participó en la gestión de compañías como Delta Comercial, Alpha Motors, Consorcio Agroindustrial Delta, Rentauto, Transporte Aéreo y Telecentro.

Una experiencia particularmente significativa fue su paso por la Compañía Dominicana de Aviación, donde ejerció primero como administrador y posteriormente como presidente ejecutivo. Aquella responsabilidad le permitió conocer de primera mano las complejidades de la gestión empresarial en el ámbito estatal, experiencia que más adelante trasladaría a la reflexión escrita.

Entre 1980 y 1982 integró el Consejo de Asesores del Presidente de la República. Asimismo, formó parte de diversos consejos directivos y organismos vinculados con el desarrollo industrial, las zonas francas, la tecnología, los servicios públicos y la gestión institucional.

Entre 1986 y 1994 desempeñó funciones de asesoría para las secretarías de Estado de Industria y Comercio, Finanzas y el Secretariado Técnico de la Presidencia.

Fue, además, miembro fundador de la Junta Agroempresarial Dominicana y participó en organismos relacionados con la educación superior, la sociedad de la información y el desarrollo económico e institucional.

En 1997, el Colegio Dominicano de Economistas lo incluyó entre los treinta economistas más destacados durante los primeros treinta años de existencia de esa organización.

El escritor que descubrió la humanidad detrás de las cifras

Si su carrera económica y administrativa resulta extensa, su producción bibliográfica revela una dimensión igualmente fascinante. Dennis R. Simó ha escrito sobre banca, crédito, mercados financieros, privatización, educación, historia, genealogía y poesía. Esta diversidad temática permite reconocer a un autor que no ha limitado sus inquietudes a los asuntos de su especialidad profesional.

Entre sus publicaciones de carácter económico se encuentran La situación del empleo en Samaná (1983), Origen y evolución del mercado bancario en la República Dominicana (1985), Un concepto sobre privatización (1988), Crédito: investigación, análisis y seguimiento (1994), Crédito bancario (1999), Mercado cambiario en la República Dominicana (2000) y Los estados financieros (para personas sin conocimiento de contabilidad) (2001).

En el campo de la reflexión institucional publicó Dominicana de Aviación: una experiencia en el sector público (1988) y, en materia educativa, Huracán de la ignorancia (2002), título que por sí mismo constituye una poderosa metáfora de los efectos sociales de la ausencia de educación.

Su interés por la historia y la memoria se manifiesta en obras como Gobernantes del territorio nacional 1492-1999 (1999) y Huellas de familia: la familia Simó. De Cataluña a Santo Domingo (2006), un estudio genealógico que vincula los antecedentes familiares con procesos históricos de mayor alcance.

Pero hay una faceta que me resulta especialmente reveladora, la del poeta. En Tú, yo y el silencio (1989), Vientos alicios: pinceladas del descubrimiento (1994) y Cancionero de vida (2003), encontramos al escritor que se aproxima al territorio de la sensibilidad, donde la palabra deja de ser instrumento de cálculo y se convierte en vehículo de evocación, belleza y sentimiento.

Parecería contradictorio que un hombre habituado a examinar balances, evaluar inversiones y diseñar estrategias financieras, entregado también a la contemplación poética.

Sin embargo, no existe contradicción alguna. La matemática y la poesía comparten una búsqueda de orden; ambas procuran descubrir relaciones que no siempre resultan evidentes. Una se expresa mediante símbolos y operaciones; la otra, mediante imágenes, ritmos y metáforas.

Tal vez la verdadera riqueza intelectual de Dennis radique precisamente en haber comprendido que el ser humano necesita tanto de la razón para interpretar el mundo como de la sensibilidad para encontrarle sentido.

La amistad como una forma superior de reconocimiento

Durante aquella crisis de gobernanza de la Academia de Ciencias, cuando nuestras responsabilidades exigían objetividad, prudencia y compromiso institucional, pude apreciar en él una cualidad que considero esencial en toda persona dedicada al servicio público, la capacidad de colocar los principios por encima de las conveniencias circunstanciales.

Nunca lo vi utilizar su experiencia para descalificar a los demás. Por el contrario, su conocimiento parecía conferirle una mayor conciencia de la necesidad de escuchar y comprender.

De aquella experiencia surgió una amistad que hoy considero parte de mi patrimonio afectivo.

Y es que existen amistades que nacen de la coincidencia de intereses, otras de la proximidad cotidiana y algunas, quizás las más profundas, del reconocimiento mutuo de valores compartidos, la nuestra nació en medio de una responsabilidad institucional y encontró su permanencia en el respeto, la confianza y el afecto.

El verdadero legado de Dennis R. Simó

Cuando se examina una vida tan fecunda, surge inevitablemente una pregunta ¿qué constituye, en definitiva, el legado de un ser humano? ¿Son los cargos desempeñados, los libros publicados, las distinciones recibidas o las instituciones que ayudó a dirigir?

Todo ello forma parte de su contribución. Pero considero que existe una dimensión todavía más trascendente, la huella que dejamos en las personas con quienes compartimos el camino.

Los cargos concluyen, las responsabilidades cambian y los reconocimientos pasan a formar parte de los archivos institucionales. En cambio, una enseñanza oportuna, un consejo prudente, una actuación íntegra o un gesto de solidaridad pueden permanecer durante toda una vida en la memoria de quienes los reciben ya que el conocimiento alcanza su mayor dignidad cuando se convierte en servicio, y la inteligencia adquiere su más noble expresión cuando se acompaña de humildad.

Esteban Tiburcio Gómez Investigador y educador El Dr. Esteban Tiburcio Gómez es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Licenciado en Educación Mención Ciencias Sociales, con maestría en educación superior. Fue rector del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO), Doctor en Psicopedagogía en la Universidad del País Vasco (UPV), España. Doctor en Historia del Caribe en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), entre otras especializaciones académicas. Ver más