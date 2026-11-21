Hay figuras cuya trascendencia histórica no se agota en las acciones que realizaron durante su existencia, sino que permanece en el tiempo por la dimensión de sus aportes a la cultura y a la construcción de nuestra identidad. Abigail Mejía ocupa un lugar significativo en la historia cultural dominicana. Su reconocimiento como primera museógrafa dominicana ofrece la oportunidad de volver la mirada hacia los orígenes de una disciplina que encuentra en los museos uno de sus principales espacios de expresión: conservar, interpretar y comunicar el legado cultural de los pueblos.

En torno a esta figura y a las interrogantes que suscita el quehacer museístico se desarrollará el XXI Simposio Internacional de Crítica e Historia del Arte Dr. Odalís G. Pérez, organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, a través de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, ECHA, con la colaboración del International Council of Museums, ICOM, la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, ADCA, y la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte, ADHA, bajo el título "Museos, ¿para qué? Patrimonio, sociedad y responsabilidad cultural en el siglo XXI". El encuentro tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2026, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Aula 508 Lab. FIA, Edificio de Alta Tecnología de la UASD.

La pregunta que da identidad a esta edición no constituye un simple recurso discursivo; plantea la necesidad de examinar la naturaleza, las funciones y los desafíos de estas instituciones en una sociedad sometida a profundas transformaciones culturales, tecnológicas y sociales. La dedicatoria de esta edición a Abigail Mejía adquiere un significado particular: más que rendir homenaje a una figura de nuestra historia, representa el reconocimiento de quienes abrieron caminos en la organización, preservación y valoración de los bienes culturales. Su trayectoria permite establecer un vínculo entre los aportes de las generaciones precedentes y las nuevas exigencias de quienes asumen hoy la gestión de los museos y la difusión del conocimiento histórico y artístico.

Hablar de museografía implica mucho más que distribuir objetos en una sala de exposición. Significa concebir la manera de organizar, interpretar y presentar los bienes culturales para propiciar una relación significativa con los visitantes. Cada exposición construye un relato, selecciona testimonios, establece vínculos históricos y propone distintas formas de aproximación al conocimiento. En ese proceso convergen la investigación, la sensibilidad estética, la creatividad y una clara conciencia de la función social de los espacios expositivos.

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Los museos, por tanto, no pueden reducirse a depósitos de objetos antiguos, recintos de contemplación o lugares reservados a especialistas. Su verdadero alcance se manifiesta cuando funcionan como escenarios de encuentro, aprendizaje, diálogo y participación ciudadana. Su valor no reside solamente en preservar las huellas de lo que fuimos, sino en ofrecer herramientas para comprender lo que somos y reconocer las posibilidades de lo que podemos llegar a ser.

La interrogante "Museos, ¿para qué?" adquiere así una dimensión profundamente humana. Conservar la memoria, fortalecer la identidad, educar a las nuevas generaciones y reconocer la diversidad de nuestras expresiones culturales son propósitos que se complementan. Una institución que permanece distante de su entorno corre el riesgo de perder relevancia social; aquella que incorpora a las comunidades en sus procesos puede convertirse en una fuente de conocimiento, pertenencia y conciencia colectiva.

Estas inquietudes encuentran expresión en el contenido académico del simposio, concebido como un espacio de intercambio entre profesionales, investigadores, arquitectos, museólogos, gestores culturales, docentes e intelectuales nacionales e internacionales. Sus distintas intervenciones permitirán abordar cuestiones esenciales para comprender la evolución de los museos: el legado de Abigail Mejía, las nuevas definiciones institucionales, la relación con los públicos, las barreras de acceso, los modelos de gestión, la participación comunitaria y las posibilidades de la mediación cultural. Se trata de perspectivas que, desde diferentes experiencias y campos de conocimiento, contribuyen a ampliar el debate sobre la responsabilidad de los museos en la sociedad contemporánea.

La dimensión histórica y conceptual del encuentro tendrá como punto de partida la conferencia inaugural de Ylonka Nacidit-Perdomo, dedicada al tránsito del Museo Nacional al museo del siglo XXI y al legado de Abigail Mejía en el ámbito museal. A esta reflexión se sumará la intervención de la Dra. Luisa de Peña, quien abordará el significado de ser museo hoy, a partir de la definición del International Council of Museums, ICOM, y su relación con la práctica. Ambas contribuciones permitirán situar la discusión entre la memoria de los orígenes y las exigencias que definen a las instituciones museísticas contemporáneas.

La relación entre los museos y sus públicos ocupará igualmente un lugar importante. Las arquitectas Iris Mondesert y Lucirys Mateo aportarán sus perspectivas sobre las barreras, ausencias y públicos que, por distintas razones, no encuentran en estos espacios una oportunidad de participación. Por otra parte, el análisis de la gestión museal y artística contará con las intervenciones de Vladimir Tatis, Margaret Sosa y Madeline Abreu, quienes contribuirán a examinar el tránsito del conocimiento académico a las prácticas de gestión y sus desafíos profesionales.

La mirada internacional se enriquecerá con el conversatorio sobre los modelos de museo del siglo XXI, en el que participarán Elvis Fuentes, de origen Cubano y residente en los Estados Unidos, y Dora Llamas Márquez, desde España. A esta perspectiva se incorporará el diálogo sobre comunidades, memoria y participación, con Luis Felipe Rodríguez e Ilonka Vázquez, así como el panel dedicado a la mediación, los públicos y la construcción de conocimiento, con la Mtra. María I. Martínez, la Dra. Hiromi Shiba, de Puerto Rico, y Patricia Torres, de México. Estas intervenciones permitirán reconocer que el museo no es una institución aislada de su entorno, sino un espacio cuya legitimidad también se construye mediante su capacidad de escuchar, integrar y representar a las comunidades.

Asimismo, la reflexión sobre el museo expandido, el juego, la participación y las nuevas formas de conocimiento reunirá a Gabriel Veras y Ulises Valencia, de México, cuyas aportaciones permitirán explorar otras posibilidades de interacción y aprendizaje. La jornada culminará con una mesa de cierre a cargo de Margarita González Auffant y Myrna Guerrero, quienes retomarán la pregunta central del simposio desde la perspectiva del museo que necesitamos. De esta manera, las distintas voces convocadas no solo aportarán experiencias particulares, sino que contribuirán a construir una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de estas instituciones.

El museo del siglo XXI merece una atención especial. Su misión debe responder a las transformaciones de la sociedad, a las nuevas formas de acceder al conocimiento y a las demandas de públicos cada vez más diversos. La accesibilidad, la inclusión, la educación artística y la incorporación de herramientas tecnológicas y comunicativas exigen propuestas innovadoras y sostenibles. El desafío consiste en escuchar y representar las múltiples voces que conforman la sociedad, sin sacrificar el rigor histórico, científico y académico que sustenta el trabajo museístico.

En la República Dominicana, estas consideraciones tienen una importancia particular. Somos una nación de profundas raíces históricas y expresiones culturales diversas. Nuestro legado material e inmaterial requiere políticas permanentes de conservación, investigación, difusión y apropiación social. Fortalecer los museos también significa ampliar las oportunidades educativas, afianzar la identidad nacional y propiciar que las comunidades reconozcan en su historia una parte esencial de su propia existencia.

En ese escenario cobra especial relevancia la continuidad de estos espacios de pensamiento promovidos por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, encabezada por su rector, el Dr. Jorge Asjana David, a través de su emblemática Facultad de Artes, FA, bajo la dirección de su decana, la Dra. Anitza Gutiérrez, y de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, ECHA, dirigida por la Dra. María Elena Ditrén. El respaldo de estas autoridades académicas y el trabajo institucional que hace posible esta convocatoria contribuyen al fortalecimiento de una tradición de reflexión, investigación y difusión del conocimiento artístico y cultural. Alcanzar la vigesimoprimera edición del Simposio Internacional de Crítica e Historia del Arte Dr. Odalís G. Pérez constituye, en sí mismo, una expresión de continuidad y compromiso con el pensamiento crítico, la formación profesional y el debate sobre los asuntos que inciden en el desarrollo cultural de nuestra sociedad.

Volver sobre Abigail Mejía y preguntarnos para qué sirven los museos también nos lleva a examinar qué hacemos como sociedad con nuestra memoria. Preservar el pasado no significa inmovilizarlo, sino encontrar en sus testimonios las claves para interpretar el presente y orientar el porvenir. Esa es una de las grandes tareas de la museografía y de las instituciones culturales: conseguir que el legado recibido deje de ser una herencia distante y se transforme en una experiencia viva, accesible y compartida.

Conservar el pasado. Interpelar el presente. Construir el futuro. Estas tres ideas resumen el sentido de una convocatoria académica que sitúa la memoria y la cultura en el centro de nuestras preocupaciones. También recuerdan que el patrimonio no adquiere su mayor significado por el simple hecho de perdurar, sino por la capacidad que tenemos de comprenderlo, valorarlo y transmitirlo a las generaciones venideras.

Víctor Ángel Cuello Docente UASD Publicista, docente universitario y dirigente social. · Docente de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes, UASD. · Asistente técnico de la Vicerrectoría de Extensión, UASD. · Miembro activo de organizaciones de servicio social y comunitario. Ver más