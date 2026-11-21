Este 25 de noviembre celebra su cumpleaños Erasmo Alfonso Cáffaro Durán, mejor conocido como Niní Cáffaro.

Nació en la ciudad de San Pedro de Macorís el 25 de noviembre de 1939. Inició en el canto a los 11 años de la mano del padre Rafael Bello Peguero en la Schola Cantorum (del Convento de los Dominicos) como tiple, junto a sus inseparables hermanos Jorge Joaquín y Jose Eugenio Cáffaro, quienes también tenían voz de tiple.

Su carrera obtuvo un gran impulso en el año 1968 al participar en el Primer Festival de la Canción Popular Dominicana, donde interpretó la emblemática pieza del maestro Rafael Solano, “Por amor”, con la cual obtuvo el primer lugar, constituyendo su primer hito, al ser el primer dominicano en ganar el primer festival organizado en el país.

En 1969, participó en el Primer Festival de la Canción Latina en el Mundo, celebrado en la Ciudad de México, concursando con el tema “Está bien” (también de Rafael Solano). De este modo, se convirtió en el primer dominicano en asistir a un festival internacional fuera del país. Participación que fue galardonada con la medalla de oro.

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Nini Cáffaro, supo conjugar armoniosamente su exitosa carrera artística con el ejercicio profesional, habiéndose graduado de administrador de empresa en el año 1967 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, destacándose por su participación como administrador general en el programa del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria del sector salud, desde 1962 hasta el año 1983.

Desde el año 1983 hasta el 2020 fue gerente de relaciones públicas de la Cervecería Nacional Dominicana y el Grupo León Jiménez, y desde el 2010 al 2020 fue director general y artístico del Teatro Nacional, aportando una valiosa huella al acervo cultural de la Republica Dominicana.

Su inigualable voz está estrechamente vinculada a su presencia elegante, refinada y carismática. Su larga trayectoria ha hecho de su nombre un auténtico patrimonio dominicano, habiéndose ganado merecidamente el título de Señor de los Festivales.

Casó el 25 de mayo de 1963 con Cosette Altagracia Sánchez Segura (n. 27 de mayo de 1943), junto a quien procreó a: Lourdes Lissette, Alicia Alexandra, Nelson Alfonso y Jorge Alberto Cáffaro Sánchez.

Su padre fue Alfonso Nicolás Cáffaro Saniol, hijo de Alfonso Nicolás Cáffaro de origen italiano y de Rufina Samuel.

Alfonso Nicolás Cáffaro Saniol fue declarado y criado por el colono, peletero y filántropo Eugenio Wenceslao Cestero Martínez y Aurora Company Michel.

Alfonso Nicolás Cáffaro Saniol, tuvo una hermana de madre llamada Plácida Giudicelli.

Entretanto su madre Lourdes Violeta Durán Ponce de León, era hija de Ismael Durán Benzo, y de Julia Ponce de León. Su abuelo Ismael Durán Benzo era hijo de Ismael Durán Martínez y Angélica Asunción Benzo García, su bisabuelo, el General Manuel Durán Valverde, formó parte del ejército restaurador.

Fueron hermanos de Ismael Durán Benzo: Manuel, Rosa Luisa, Teodosia Graciela, José María. Enrique Alfredo, Miguel, Salvador Emilio y Julio Durán Benzo.

Fueron tíos de Erasmo Cáffaro también: Nelson Fernando, Enriquillo, Alfredo María, y María Cristina Durán García y Gilberto Escanio.

Son tíos de Erasmo Cáffaro: Nidia, Ismael Antonio. Rafael Augusto, Juan Manuel Antonio, Nelly Altagracia y Cesar Durán Feliciano.

Fueron hermanos de Lourdes Violeta Duran Ponce de León: Marina, Daisy, Jorge y María Georgina Rodríguez Ponce.

Los hermanos de Erasmo Cáffaro Durán son: Eugenio Alfonso, Jorge Joaquín, Jose Eugenio, Nelson Rafael, y Bienvenido de Jesús Cáffaro Durán.

Son sobrinos de Erasmo Cáffaro: Carlos Nicolás, Laura Virginia, Tania Aurora y Patricia Eugenia Cáffaro Suarez;

Claudia y José Miguel Cáffaro Veras;

Luis Alfonso, Arianna y Natalia Cáffaro Núñez;

Emmanuel y Patricia Cáffaro García.

Son nietos de Erasmo Cáffaro: Ricardo, Ivan y Vanessa Victoria Cáffaro;

Francesca Cáffaro Peña;

Jorge Alejandro, Diego Alberto y Gabriel Alejandro Cáffaro Mejía;

Es bisnieta de Erasmo Cáffaro: Mia Mary Victoria Cabral.[1]

[1] Datos biográficos y familiares proporcionados por el señor Jorge Cáffaro Durán, hermano mayor de Erasmo Cáffaro Durán (Niní).

Duleidys Rodríguez Castro Educadora y Filósofa Duleidys Rodriguez Castro es filósofa con estudios doctorales en Historia del Caribe por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), maestría en Filosofía por la Universidad del País Vasco y licenciatura en Filosofía y Humanidades por el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó. Además, es genealogista y coleccionista especializada en historia de la educación dominicana. Ver más