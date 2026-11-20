El productor audiovisual Miguel Ángel Santana Jiménez, presentó su más reciente documental titulado “El Sistema Punta Cana”, donde recoge la importancia de la formación musical desde la infancia, con una mirada cercana y humana y basada en su experiencia en La Provincia La Altagracia impartiendo docencia a sus estudiantes en esta entidad que funciona en Punta Cana.

Basada en la interrogante ¿Qué lugar ocupa una clase de música en la vida de un niño cuando termina la jornada y regresa a casa? ello sirvió de punto de partida de “El Sistema Punta Cana”, el más reciente documental del director y productor audiovisual dominicano Miguel Ángel Santana Jiménez.

La producción aborda la educación musical desde la cotidianidad de sus protagonistas: los estudiantes, sus familias y los profesores que acompañan su desarrollo.

A través de la experiencia de tres estudiantes, el documental sigue sus procesos de aprendizaje en tres escenarios fundamentales: el aula, el hogar y los ensayos colectivos.

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La cámara acompaña momentos que reflejan la esencia de la formación musical: las orientaciones del profesor, la repetición de una pieza hasta alcanzar su ejecución adecuada y la satisfacción de lograr que cada instrumento encuentre su lugar, dentro de una interpretación grupal.

Al referirse a la motivación que dio origen al proyecto, Santana Jiménez expresó: «Me interesaba contar una historia que fuera más allá de los instrumentos y las clases de música.”

”Quería mostrar cómo este aprendizaje se integra a la vida de los niños, cómo influye en sus hogares y cómo el acompañamiento de sus familias y profesores resulta fundamental para su crecimiento».

Más allá del aprendizaje técnico, “El Sistema Punta Cana” se interesa por lo que sucede entre una clase y otra, poniendo en perspectiva el esfuerzo individual, la disciplina, la práctica en el hogar y el acompañamiento familiar, como elementos esenciales para el desarrollo artístico de los niños.

En ese sentido, el realizador destacó que «la música también enseña a escuchar, a compartir, a tener paciencia y a trabajar en equipo. A través de este documental buscamos que el público pueda reconocer el valor de esos pequeños avances que, con el tiempo, se convierten en grandes logros personales y colectivos».

Asimismo, el documental se aproxima a los orígenes de esta iniciativa educativa, al tiempo que presenta las necesidades del centro para garantizar la continuidad de su labor formativa y ampliar las oportunidades de acceso a la educación musical.

"Creo que es importante visibilizar el trabajo que realizan estos espacios educativos y las personas que los hacen posibles. Detrás de cada niño que aprende a tocar un instrumento hay profesores comprometidos, familias que acompañan y una institución que necesita apoyo para seguir desarrollando su labor", señaló Santana Jiménez.

Una perspectiva más humana

Al explicar lo que representa esta producción dentro de su trayectoria, el director manifestó: «Con El Sistema Punta Cana asumimos el reto de acercarnos a una realidad desde una perspectiva más humana y documental. Ha sido una oportunidad para observar, escuchar y contar una historia que merece ser conocida, destacando el esfuerzo de quienes trabajan diariamente para que los niños tengan acceso a la formación musical».

Con El Sistema Punta Cana, Santana Jiménez traslada su experiencia al género documental para contar una historia desde la cercanía y la observación, colocando el foco en los pequeños momentos que construyen un proceso de aprendizaje: escuchar, practicar, equivocarse, volver a intentarlo y descubrir la satisfacción de hacer música junto a los demás.

La producción constituye una aproximación sensible al valor de la educación artística en la infancia y al papel que desempeñan las familias y los educadores, en la formación de nuevas generaciones de músicos.

Una trayectoria audiovisual entre la publicidad, el deporte y el documental

Miguel Ángel Santana Jiménez es un realizador dominicano formado en cine en Congo Films, en Bogotá, Colombia.

Su trayectoria profesional comprende trabajos de dirección, producción y realización audiovisual, en los ámbitos de la publicidad, los deportes y los proyectos institucionales.

Entre sus trabajos destaca la dirección y producción del comercial Around the World, para FedEx, así como su participación en la producción audiovisual de Terra Inferno, evento celebrado en Cap Cana en 2021, cuya cobertura llegó a la audiencia de PX Sports México.

También ha colaborado en proyectos y transmisiones vinculados a ESPN y Fox Sports México, acumulando experiencia en producciones multicámara y coberturas, en directo, de disciplinas deportivas como golf, polo, fútbol sala y baloncesto.

Es fundador de Mirrorless Films, plataforma desde la cual desarrolla sus proyectos audiovisuales y continúa explorando distintas posibilidades narrativas y técnicas del lenguaje cinematográfico.

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