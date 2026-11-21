Las buenas obras, como se sabe, no provienen del azar, ni del facilismo, sino, más bien, de la disciplina, la perseverancia y la imaginación creadora, acompañada, en todo caso, de la observación, la inducción y la deducción.

Consciente de eso, Vargas Llosa siempre observó el espacio físico donde forjaría escenas, tramas, clímax, personajes y diálogos que conforman el contenido y la esencia sonora, rítmica y poética de su prolífica y cualificada producción novelística.

La observación es una técnica de investigación y recolección de datos, atenta, penetrante, certera y totalmente diferente del simple acto de mirar.

Es así y no de otro modo, porque es dadora de saberes profundos, múltiples y variados; mientras el gesto de ver es superficial y, por tanto, desconocedor de la realidad y el ser de las cosas.

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Vargas Llosa nunca dudó del poder escrutador, penetrante y epistémico de la observación, la cual implica, en todo momento, la aplicación de dos procedimientos metodológicos claramente definidos: inductivo y deductivo.

La observación, mediada por la inducción, posibilita la abstracción de conocimientos particulares, que, a su vez, son generalizados, cuya función lógica y estricta va de lo particular a lo general; mientras que la deducción parte de principios o marcos generales para aplicarlos o inferir casos concretos.

Ello indica, claramente, que inducción y deducción se implican mutuamente. En todas las novelas de Vargas Llosa, sin excepción alguna, se aprecian observaciones exhaustivas, desarrolladas, con profundidad, por la aplicación eficaz de la inducción y la deducción.

Algunas de esas novelas son las siguientes:

• “El hablador”, la cual tiene como lugar fundamental la Amazonía del Perú, donde habría realizado su filosofía de vida la tribu de los machiguengas.

• “Pantaleón y las visitadoras”, cuyo lugar de desarrollo es la selva amazónica del Perú. Aunque abarca a las ciudades de Iquitos y sus puntos fronterizos.

• “Guerra del fin del mundo”. Tan magistral novela tiene como escenario el poblado de Canudos, situado en la Bahía del nordeste de Brasil.

• “Tiempo recio”, la cual se realiza en Guatemala en 1954, cuando, justamente, habría sido perpetrado el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz.

• Y “Conversación en la Catedral”, novela maestra, desarrollada en la ciudad de Lima, capital del Perú.

La misma narra, de manera sintética, la situación de violencia, terror, represión y coerción, que vivió ese hermano País durante la dictadura feroz del General Manuel Odría.

Esos lugares (de las mencionadas novelas), Vargas Llosa los observó y estudió, minuciosamente, desde una perspectiva creativa, novedosa, inductiva y deductiva.

De ahí el rigor estructural y discursivo de la filosofía escritural de sus novelas, cuyas lecturas afinan la sensibilidad y ensanchan nuestras experiencias sobre la realidad, el corazón humano y las técnicas de novelar.

Joseph Mendoza Joseph Mendoza. Comunicador social y filósofo con postgrado en Educación Superior, obtenidos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Magister en filosofía en un Mundo Global en la Universidad del País Vasco (UPU) y la UASD. Además, es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Tiene varios libros, artículos y ensayos publicados y dictados conferencias en la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ver más