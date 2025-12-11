Del jueves 11 al miércoles 17 de diciembre de 2025 

🏙️ SANTO DOMINGO 

🎭 Teatro y Escena 

Sala Ravelo · Teatro Nacional Eduardo Brito 

Habemus Papa 

Del 5 al 14 de diciembre 

Funciones: viernes y sábados 8:30 p. m. · domingos 6:30 p. m. 

NOVA Teatro – “Cuentos Engavetados” 

Títeres para toda la familia 

Del 12 al 14 de diciembre · 6:00 p. m. 

RD$500 p/p 

Casa de Teatro · Teatro Guloya · Cucaramácara · Microteatro 

(Consultar sus carteleras en redes sociales.) 

Casa de Teatro.

🎶 Conciertos, Música y Escena Alternativa 

Casa de Teatro 

  • Jueves11 – Bossa Nova · Max Nicolás 
  • Viernes12 – Concierto · Chuchy Mullens 
  • Sábado13 – Humor en serio · Luis Orlando García 
  • Domingo 14 – Concierto especial ·CoviQuintana 

Ruinas de San Francisco (Bonye) 

  • Domingo 14 · 6:00 p. m

🖼️ Museos, Galerías y Centros Culturales – Santo Domingo 

Museos 

  • Museo de Arte Moderno (MAM) – 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales
  • Museo del Hombre Dominicano – Colección taína y antropológica
  • Museo de Historia y Geografía
  • Alcázar de Colón – Museo virreinal
  • Casa del Cordón / Centro Cultural Taíno – Exposiciones taínas e interactivas
  • Museo de la Resistencia Dominicana

Centros Culturales 

Centro Cultural Banreservas 

  • ExposiciónMarilín
  • Muestra Aquiles Azar: Siempre dibujos
  • Actividades: cineforum, arteforum, talleres para toda la familia 
  • Sala inmersiva “Descubre RD” 

Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón 

  • Colección arqueológica taína
  • Exposiciones interactivas
  • Actividades educativas en la Ciudad Colonial
ACENTO CULTURAL 

Galerías 

  • Casa de Teatro – Sala Paul Giudicelli: Exposición de Ángela Vera
  • Galería LyleO. Reitzel – “Aurora en Samaná” · Los Bravú 
  • Museo Bellapart– Arte dominicano del siglo XX 
  • Galería Nacional de Bellas Artes

Jardín Botánico Nacional 

  • Exhibiciones de arte y naturaleza: fotografía, esculturas y obras del Centro León
  • Caminatas culturales · talleres infantiles · festivales botánicos.

🌆 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

🎨 Centro León 

  • Jueves11 · 7:00 p.m. — Concierto “Mi Barrio está en Navidad” 
  • Viernes12 · 6:30 p.m. — Luz de Luna y Meditación 
  • Viernes12 · 8:00 p.m. — Viernes Musicales 
  • Sábado13 · Programa “Navidad Centro León” · 10:00 a.m.–7:00 p.m. 
  • Exposiciones: El hecho de ser helechos · El Prado en nosotros
  • Domingo 14 · Visitas guiadas presenciales y virtuales
  • Lunes15 · Taller “Dibujando el ritmo” 
  • Martes16 · Actividad infantil “Dominicanizarte” 

Centro Cultural Banreservas – Hotel Mercedes – 

Exposición de artes de autores del Cibao. 

🖼️ Museos y Galerías de Santiago 

  • Casa de Arte de Santiago – Música bohemia y artes visuales
  • GaleríaArawak– Arte contemporáneo 
  • Gran Teatro del Cibao – Muestras temporales y visitas guiadas
ACENTO CULTURAL 

🌄 OTRAS PROVINCIAS IMPORTANTES 

La Romana / Altos de Chavón 

  • Museo Arqueológico Regional
  • Galería de la Escuela de Diseño
  • Agenda navideña en el anfiteatro

Higüey 

  • Museo de La Altagracia – Arte sacro
  • Actividades culturales en el santuario

San Francisco de Macorís 

  • Casa de la Cultura – Poesía, música joven y exposiciones
  • Galerías en cafés culturales

Puerto Plata 

  • Museo Amber World 
  • Museo Casa Fortaleza San Felipe
  • Galerías del centro histórico y malecón

Baní / Peravia 

  • Centro Cultural Perelló– Fotografía, pintura y arte popular 

San Pedro de Macorís 

  • Rutas culturales afroantillanas
  • Galerías y programación en centros históricos

⭐ DESTACADOS DE LA SEMANA 

  • Habemus Papa – Sala Ravelo · Hasta el 14 dic 
  • Cuentos Engavetados – NOVA Teatro · 12–14 dic
  • Concierto “Mi Barrio está en Navidad” – Centro León · 11–12 dic
  • El Prado en las Calles – Centro León
  • Exposición de Ángela Vera – Casa de Teatro
  • “Aurora en Samaná” –LyleO. Reitzel 
  • Bonyé – Ruinas de San Francisco · Domingo 6:00 p. m.
  • Actividades del Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón
  • Ciclo de talleres y foros del Centro Cultural Banreservas
  • Exhibiciones del Jardín Botánico Nacional

 

