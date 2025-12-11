ACENTO CULTURAL 

Del jueves 11 al miércoles 17 de diciembre de 2025
🏙️ SANTO DOMINGO
🎭 Teatro y Escena
Sala Ravelo · Teatro Nacional Eduardo Brito
Habemus Papa
Del 5 al 14 de diciembre
Funciones: viernes y sábados 8:30 p. m. · domingos 6:30 p. m.
NOVA Teatro – “Cuentos Engavetados”
Títeres para toda la familia
Del 12 al 14 de diciembre · 6:00 p. m.
RD$500 p/p
Casa de Teatro · Teatro Guloya · Cucaramácara · Microteatro
🎶 Conciertos, Música y Escena Alternativa
Casa de Teatro
- Jueves11 – Bossa Nova · Max Nicolás
- Viernes12 – Concierto · Chuchy Mullens
- Sábado13 – Humor en serio · Luis Orlando García
- Domingo 14 – Concierto especial ·CoviQuintana
Ruinas de San Francisco (Bonye)
- Domingo 14 · 6:00 p. m
🖼️ Museos, Galerías y Centros Culturales – Santo Domingo
Museos
- Museo de Arte Moderno (MAM) – 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales
- Museo del Hombre Dominicano – Colección taína y antropológica
- Museo de Historia y Geografía
- Alcázar de Colón – Museo virreinal
- Casa del Cordón / Centro Cultural Taíno – Exposiciones taínas e interactivas
- Museo de la Resistencia Dominicana
Centros Culturales
Centro Cultural Banreservas
- ExposiciónMarilín
- Muestra Aquiles Azar: Siempre dibujos
- Actividades: cineforum, arteforum, talleres para toda la familia
- Sala inmersiva “Descubre RD”
Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón
- Colección arqueológica taína
- Exposiciones interactivas
- Actividades educativas en la Ciudad Colonial
Galerías
- Casa de Teatro – Sala Paul Giudicelli: Exposición de Ángela Vera
- Galería LyleO. Reitzel – “Aurora en Samaná” · Los Bravú
- Museo Bellapart– Arte dominicano del siglo XX
- Galería Nacional de Bellas Artes
Jardín Botánico Nacional
- Exhibiciones de arte y naturaleza: fotografía, esculturas y obras del Centro León
- Caminatas culturales · talleres infantiles · festivales botánicos.
🌆 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
🎨 Centro León
- Jueves11 · 7:00 p.m. — Concierto “Mi Barrio está en Navidad”
- Viernes12 · 6:30 p.m. — Luz de Luna y Meditación
- Viernes12 · 8:00 p.m. — Viernes Musicales
- Sábado13 · Programa “Navidad Centro León” · 10:00 a.m.–7:00 p.m.
- Exposiciones: El hecho de ser helechos · El Prado en nosotros
- Domingo 14 · Visitas guiadas presenciales y virtuales
- Lunes15 · Taller “Dibujando el ritmo”
- Martes16 · Actividad infantil “Dominicanizarte”
Centro Cultural Banreservas – Hotel Mercedes –
Exposición de artes de autores del Cibao.
🖼️ Museos y Galerías de Santiago
- Casa de Arte de Santiago – Música bohemia y artes visuales
- GaleríaArawak– Arte contemporáneo
- Gran Teatro del Cibao – Muestras temporales y visitas guiadas
🌄 OTRAS PROVINCIAS IMPORTANTES
La Romana / Altos de Chavón
- Museo Arqueológico Regional
- Galería de la Escuela de Diseño
- Agenda navideña en el anfiteatro
Higüey
- Museo de La Altagracia – Arte sacro
- Actividades culturales en el santuario
San Francisco de Macorís
- Casa de la Cultura – Poesía, música joven y exposiciones
- Galerías en cafés culturales
Puerto Plata
- Museo Amber World
- Museo Casa Fortaleza San Felipe
- Galerías del centro histórico y malecón
Baní / Peravia
- Centro Cultural Perelló– Fotografía, pintura y arte popular
San Pedro de Macorís
- Rutas culturales afroantillanas
- Galerías y programación en centros históricos
⭐ DESTACADOS DE LA SEMANA
- Habemus Papa – Sala Ravelo · Hasta el 14 dic
- Cuentos Engavetados – NOVA Teatro · 12–14 dic
- Concierto “Mi Barrio está en Navidad” – Centro León · 11–12 dic
- El Prado en las Calles – Centro León
- Exposición de Ángela Vera – Casa de Teatro
- “Aurora en Samaná” –LyleO. Reitzel
- Bonyé – Ruinas de San Francisco · Domingo 6:00 p. m.
- Actividades del Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón
- Ciclo de talleres y foros del Centro Cultural Banreservas
- Exhibiciones del Jardín Botánico Nacional
