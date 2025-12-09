Destacan participación dominicana en Feria del Libro de Guadalajara, Feria de la Piñata de Acolman y Festival Musical de Morelia

Por primera vez en las 39 celebraciones de la Feria del Libro de Guadalajara, la República Dominicana mantuvo un stand donde fueron presentados tres libros de autores dominicanos y se exhibieron más de un centenar de obras, gracias a la colaboración del Ministerio de Turismo, el Banco Central y el Archivo General de la Nación.

Los libros presentados en el stand dominicano de la feria, y luego en un acto con la comunidad celebrado en un restaurante dominicano en Guadalajara, fueron En la Sombra del Autismo, de Alci Polanco; Historia del Bolero en Iberoamérica, de Felucho Jiménez; y Cuentos y Poemas, de Rita Indiana.

Los dos primeros fueron presentados con la participación de sus autores, y el último fue presentado por el editor de Cielo Naranja, Miguel de Mena. Otros seis libros de autores dominicanos fueron puestos en circulación a través de casas editoriales por parte de sus respectivos autores.

El stand dominicano permaneció abierto durante los ocho días de la feria, hasta el domingo 7 de diciembre, a cargo de Samuel Esteban Peña Valdez, primer secretario y encargado de Asuntos Culturales de la embajada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al final, se hizo una donación de 50 libros dominicanos a la Universidad de Guadalajara, auspiciadora de la feria. La delegación estuvo encabezada por el embajador Juan Bolívar Díaz y su esposa, Ada Wiscovitch, quienes recibieron distinciones de los organizadores.

Ese mismo domingo culminó la participación de la embajada dominicana en la Feria de la Piñata del municipio de Acolman, dedicada este año a la República Dominicana y a Costa de Marfil, inaugurada el jueves 4, con la participación de una amplia delegación encabezada por el embajador Díaz e integrada por los diplomáticos Francisco de la Cruz, Eneida López Rodríguez, Orlando Rodríguez, Raúl Hernández, Carlos Rojas y Roselia Pérez.

Durante el acto inaugural, el embajador dominicano pronunció un breve discurso, agradeciendo a las autoridades municipales y del estado la dedicatoria de este año a la celebración número 40 de la emblemática Feria de las Piñatas.

También fueron exhibidos trajes y caretas del carnaval dominicano, portados por estudiantes dominicanos de la Universidad YMCA.

Media hora después, la agrupación Candelazo, integrada por 12 músicos dominicanos residentes en México, realizó un concierto a ritmo de merengue, disfrutado por millares de personas congregadas junto a la tarima principal de la feria.

Los diplomáticos Orlando Rodríguez y Carlos Rojas permanecieron los cuatro días al frente de un stand dominicano, en el que se exhibieron 25 obras de distintos pintores dominicanos en un salón de la Casa de la Cultura de Acolman.

Además, se proyectaron dos películas y se dictaron cuatro charlas sobre los antecedentes históricos de la República Dominicana y de su carnaval. Finalmente, en el stand se ofrecieron degustaciones gastronómicas de ron Brugal, café dominicano, majarete y sancocho.

Otro evento dedicado a la República Dominicana fue la 37.ª celebración del Festival de Música de Morelia, Michoacán, del 14 al 22 de noviembre, al cual asistió también el embajador Juan Bolívar Díaz y su esposa Ada, junto al secretario Peña Valdez.

El embajador participó en el corte de cinta de la inauguración. La embajada llevó a la cantante dominicana residente en México, Carolina Camacho, quien ofreció un concierto con su propuesta afrotaína de música electrónica, celebrado por centenares de personas.

En otro evento, con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer, la política y diplomática Minou Tavárez Mirabal dictó una conferencia sobre la herencia de las heroínas dominicanas conocidas como “Las Mariposas”, entre ellas su madre, Minerva.

Este acto se celebró a salón lleno en el auditorio de la Universidad YMCA, al mediodía del viernes 28 de noviembre, coordinado por las diplomáticas Carolina Espinosa y Roselia Pérez, y contó con la participación de todo el personal de la embajada y gran parte del consulado, encabezados por el embajador Díaz y el cónsul Roberto Rodríguez.

También en la Ciudad de México fue presentada la obra Historia del Bolero en Iberoamérica, de Félix Jiménez, coauspiciada por la Asociación Nacional de Locutores de México, y con la participación de un trío musical conformado por el cantante José Antonio “El Pelao” y el productor de televisión y cantante Rodrigo de la Cadena, quienes interpretaron boleros representativos de México, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, países donde se ha producido el 80 por ciento de los boleros.

De la Cadena y el autor Jiménez sostuvieron un conversatorio sobre la historia del bolero, después de que el embajador Díaz presentara al autor.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más