ACENTO CULTURAL

Del jueves 4 al miércoles 10 de diciembre de 2025
🏙️ SANTO DOMINGO
🎭 Teatro y Escena
Sala Ravelo · Teatro Nacional Eduardo Brito
- Habemus Papa
Del 5 al 14 de diciembre
Funciones: viernes y sábados 8:30 p. m. · domingos 6:30 p. m.
Sala Ravelo · Teatro Nacional
- NOVA Teatro
5, 6 y 7 de diciembre · 6:00 p. m.
“Cuentos Engavetados”
RD$ 500 p/p
Una bella historia con títeres para toda la familia. Dulzura, imaginación y teatro cercano.
Otros espacios teatrales activos:
Casa de Teatro · Teatro Guloya · Cucaramácara · Microteatro
(Consultar cartelera en redes.)
🎶 Conciertos, Música y Escena Alternativa
Casa de Teatro
- Jueves 4 – Bossa Nova · Max Nicolás
- Viernes 5 – Chuchi Mullens en concierto
- Sábado 6 – Humor en serio · Luis Orlando García
- Domingo 7 – El colmado de Covi · Covi Quintana, concierto especial
Otros espacios musicales:
- Ruinas de San Francisco (Bonye) – Domingos 6:00 p. m.
- Lungomare Bar & Lounge – Tributos y música alternativa.
🖼️ Museos, Galerías y Centros Culturales – Santo Domingo
Museos
- Museo de Arte Moderno (MAM) – 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales
- Museo del Hombre Dominicano – Colección taína y antropológica
- Museo de Historia y Geografía
- Alcázar de Colón – Museo virreinal
- Casa del Cordón / Centro Cultural Taíno
- Museo de la Resistencia Dominicana
Galerías
- Casa de Teatro – Sala Paul Giudicelli
Exposición de Ángela Vera
- Centro Cultural Banreservas
Exposición Marilín
Muestra Aquiles Azar: Siempre dibujos
- Galería Lyle O. Reitzel
“Aurora en Samaná” – Los Bravú
- Museo Bellapart – Arte dominicano del siglo XX
- Galería Nacional de Bellas Artes
🌆 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
🎨 Centro León
- Jueves 4 · 10:30 a.m. — El Prado en las Calles
- Viernes 5 · 6:30 p.m. — Luz de Luna y Meditación
- Viernes 5 · 8:00 p.m. — Viernes Musicales
- Sábado 6 · 10:00 a.m.–7:00 p.m. — Navidad Centro León
- Exposiciones permanentes y visitas guiadas durante toda la semana.
🖼️ Museos y Galerías de Santiago
- Centro León – Arte, antropología y fotografía
- Casa de Arte de Santiago – Música bohemia y artes visuales
- Galería Arawak – Arte contemporáneo
- Gran Teatro del Cibao – Muestras temporales
🌄 OTRAS PROVINCIAS IMPORTANTES
La Romana / Altos de Chavón
- Museo Arqueológico Regional
- Galería de la Escuela de Diseño
Higüey
- Museo de La Altagracia – Arte sacro y patrimonio religioso
San Francisco de Macorís
- Casa de la Cultura – Poesía, exposiciones, música joven
- Galerías en cafés culturales locales
Puerto Plata
- Museo Amber World
- Museo Casa Fortaleza San Felipe
- Galerías del centro histórico y malecón
Baní / Peravia
- Centro Cultural Perelló – Fotografía, pintura y arte popular
San Pedro de Macorís
- Galerías caribeñas de tradición afroantillana
- Programación cultural en centros históricos
⭐ DESTACADOS DE LA SEMANA
- Habemus Papa – Sala Ravelo · 5 al 14 dic
- Cuentos Engavetados – NOVA Teatro · 5–7 dic
- El Prado en las Calles – Centro León
- Exposición de Ángela Vera – Casa de Teatro
- “Aurora en Samaná” – Lyle O. Reitzel
- Bonye – Ruinas de San Francisco · Domingo 6:00 p. m.
📩 Para incluir actividades:
daniloginebra54@gmail.com
La cultura se vive, se comparte y se celebra cada semana en Acento Cultural.
