Del jueves 4 al miércoles 10 de diciembre de 2025

🏙️ SANTO DOMINGO

🎭 Teatro y Escena

Sala Ravelo · Teatro Nacional Eduardo Brito

  • Habemus Papa

Del 5 al 14 de diciembre

Funciones: viernes y sábados 8:30 p. m. · domingos 6:30 p. m.

Sala Ravelo · Teatro Nacional

"Habemus Papa"
  • NOVA Teatro

5, 6 y 7 de diciembre · 6:00 p. m.

“Cuentos Engavetados”

RD$ 500 p/p

Una bella historia con títeres para toda la familia. Dulzura, imaginación y teatro cercano.

MIRA TAMBIÉN

Otros espacios teatrales activos:

Casa de Teatro · Teatro Guloya · Cucaramácara · Microteatro

(Consultar cartelera en redes.)

🎶 Conciertos, Música y Escena Alternativa

Casa de Teatro

  • Jueves 4 – Bossa Nova · Max Nicolás
  • Viernes 5 – Chuchi Mullens en concierto
  • Sábado 6 – Humor en serio · Luis Orlando García
  • Domingo 7 – El colmado de Covi · Covi Quintana, concierto especial
ACENTO CULTURAL

Otros espacios musicales:

  • Ruinas de San Francisco (Bonye) – Domingos 6:00 p. m.
  • Lungomare Bar & Lounge – Tributos y música alternativa.

🖼️ Museos, Galerías y Centros Culturales – Santo Domingo

Museos

  • Museo de Arte Moderno (MAM) – 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales
  • Museo del Hombre Dominicano – Colección taína y antropológica
  • Museo de Historia y Geografía
  • Alcázar de Colón – Museo virreinal
  • Casa del Cordón / Centro Cultural Taíno
  • Museo de la Resistencia Dominicana

Galerías

  • Casa de Teatro – Sala Paul Giudicelli

Exposición de Ángela Vera

MIRA TAMBIÉN

  • Centro Cultural Banreservas

Exposición Marilín

Muestra Aquiles Azar: Siempre dibujos

  • Galería Lyle O. Reitzel

“Aurora en Samaná” – Los Bravú

  • Museo Bellapart – Arte dominicano del siglo XX
  • Galería Nacional de Bellas Artes

🌆 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

🎨 Centro León

  • Jueves 4 · 10:30 a.m. — El Prado en las Calles
  • Viernes 5 · 6:30 p.m. — Luz de Luna y Meditación
  • Viernes 5 · 8:00 p.m. — Viernes Musicales
  • Sábado 6 · 10:00 a.m.–7:00 p.m. — Navidad Centro León
  • Exposiciones permanentes y visitas guiadas durante toda la semana.
ACENTO CULTURAL

🖼️ Museos y Galerías de Santiago

  • Centro León – Arte, antropología y fotografía
  • Casa de Arte de Santiago – Música bohemia y artes visuales
  • Galería Arawak – Arte contemporáneo
  • Gran Teatro del Cibao – Muestras temporales

🌄 OTRAS PROVINCIAS IMPORTANTES

La Romana / Altos de Chavón

  • Museo Arqueológico Regional
  • Galería de la Escuela de Diseño
Anfiteatro de Altos de Chavón.

Higüey

  • Museo de La Altagracia – Arte sacro y patrimonio religioso

San Francisco de Macorís

MIRA TAMBIÉN

  • Casa de la Cultura – Poesía, exposiciones, música joven
  • Galerías en cafés culturales locales

Puerto Plata

  • Museo Amber World
  • Museo Casa Fortaleza San Felipe
  • Galerías del centro histórico y malecón

Baní / Peravia

  • Centro Cultural Perelló – Fotografía, pintura y arte popular

San Pedro de Macorís

  • Galerías caribeñas de tradición afroantillana
  • Programación cultural en centros históricos

DESTACADOS DE LA SEMANA

  • Habemus Papa – Sala Ravelo · 5 al 14 dic
  • Cuentos Engavetados – NOVA Teatro · 5–7 dic
  • El Prado en las Calles – Centro León
  • Exposición de Ángela Vera – Casa de Teatro
  • “Aurora en Samaná” – Lyle O. Reitzel
  • Bonye – Ruinas de San Francisco · Domingo 6:00 p. m.

📩 Para incluir actividades:

daniloginebra54@gmail.com

La cultura se vive, se comparte y se celebra cada semana en Acento Cultural.

