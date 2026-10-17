15 canciones que nunca faltan en la radio dominicana cuando comienza a sentirse la brisita navideña, ¿cuál te gusta más?

En República Dominicana, la Navidad rara vez espera hasta diciembre. Desde septiembre aparecen los primeros arbolitos, bombillitos y decoraciones en hogares, comercios y espacios públicos, mientras algunos comienzan a rescatar canciones que durante décadas han acompañado esta época.

La sensación se afianza especialmente a mediados de octubre con el lanzamiento de Cima Sabor Navideño, por Cima 100, una programación que se ha convertido en una referencia tradicional para quienes esperan cada año el regreso de los clásicos de la temporada.

A partir de entonces, merengues, salsas y canciones de fin de año vuelven a ocupar emisoras, casas, vehículos, colmadones, comercios y fiestas familiares, hasta alcanzar su punto máximo durante Nochebuena y Año Nuevo.

Algunas de estas canciones fueron creadas directamente para la Navidad; otras terminaron asociándose con la época por sus historias de regreso al país, reuniones familiares, comida, fiesta y nostalgia. Esta selección reúne 15 temas que forman parte de la banda sonora navideña dominicana.

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1. “Salsa pa’ tu lechón” — Johnny Ventura

Grabada por Johnny Ventura, es una de las piezas que mejor conectan el merengue con las tradiciones de la Nochebuena dominicana.

La canción toma como referencia al lechón, uno de los platos más emblemáticos de las celebraciones de fin de año, y lo convierte en el centro de una propuesta festiva que combina humor, comida y baile.

Con el paso de las décadas se ha convertido en uno de esos temas capaces de anunciar, desde sus primeros acordes, que la temporada navideña ya está en marcha.

2. “Esta Navidad” — Johnny Ventura

El Caballo Mayor desarrolló a lo largo de su carrera un amplio repertorio asociado con la Navidad, y “Esta Navidad” figura entre las canciones que regresan cada temporada.

El tema reúne varios de los elementos característicos de estas fiestas: celebración, encuentros, bebida y merengue. Su permanencia demuestra la influencia que tuvo Ventura en la construcción de una identidad musical específicamente dominicana para esta época.

3. “Volvió Juanita” — Milly Quezada

Aunque “Volvió Juanita” no nació estrictamente como una canción navideña, terminó convirtiéndose en uno de los grandes himnos de la temporada en República Dominicana.

La composición es de la colombiana Esthercita Forero y fue popularizada en merengue por Milly, Jocelyn y Los Vecinos. Su historia gira alrededor del regreso a casa después de años de ausencia.

Ese relato conectó especialmente con la experiencia de miles de dominicanos residentes en el extranjero que regresan al país durante las fiestas. Por eso, la canción terminó vinculándose con la Navidad, la familia y el reencuentro.

4. “Bebo hoy, bebo mañana” — Conjunto Quisqueya

El Conjunto Quisqueya ocupa un lugar particular dentro de la Navidad dominicana. Buena parte de su repertorio terminó asociándose tan estrechamente con esta temporada que sus canciones comienzan a reaparecer mucho antes de diciembre.

“Bebo hoy, bebo mañana”, compuesta por Chucky Acosta, representa el lado más festivo de las celebraciones: compartir, bailar y prolongar la fiesta durante varios días.

Su coro y ritmo la convirtieron en uno de los merengues habituales desde que comienzan a sonar las primeras programaciones navideñas.

5. “Trulla navideña” — Conjunto Quisqueya

Las trullas o parrandas consisten tradicionalmente en visitar casas de familiares y amigos con música, comida y celebración, una costumbre muy arraigada en el Caribe.

El Conjunto Quisqueya llevó ese ambiente al merengue con una canción que recrea la alegría de llegar a una vivienda y transformar la visita en una fiesta colectiva.

Es otro de los temas que explican por qué la agrupación permanece estrechamente ligada al sonido de la Navidad dominicana.

6. “No hay cama pa’ tanta gente” — El Gran Combo de Puerto Rico

“No hay cama pa’ tanta gente”, de El Gran Combo de Puerto Rico, imagina una enorme fiesta navideña a la que llegan tantas figuras de la música que ya no existe espacio suficiente para todos.

El tema menciona a reconocidos artistas caribeños y desarrolla una celebración multitudinaria marcada por el humor y la salsa.

Su popularidad trascendió Puerto Rico y encontró un lugar permanente en República Dominicana. Cuando comienzan las fiestas navideñas, su famoso coro vuelve a escucharse en reuniones, emisoras y actividades sociales.

7. “La fiesta de Pilito” — El Gran Combo de Puerto Rico

Otro clásico de El Gran Combo de Puerto Rico que prácticamente forma pareja con “No hay cama pa’ tanta gente” durante la temporada.

Compuesta por Luis Cruz, la canción presenta una celebración cargada de referencias a la comida y las costumbres navideñas puertorriqueñas, entre ellas los pasteles, el arroz con gandules, el lechón y el ron.

La cercanía cultural entre Puerto Rico y República Dominicana facilitó que el tema terminara incorporándose también a las fiestas dominicanas.

8. “Aires de Navidad” — Willie Colón y Héctor Lavoe

Willie Colón y Héctor Lavoe dejaron una de las producciones navideñas más influyentes de la música tropical con Asalto Navideño.

“Aires de Navidad” combina salsa con elementos de la tradición musical puertorriqueña, reforzados por el sonido del cuatro interpretado por Yomo Toro.

La canción salió del ámbito puertorriqueño y neoyorquino para convertirse en un clásico en distintos países del Caribe. En República Dominicana forma parte habitual del repertorio que comienza a escucharse cuando avanza la temporada.

9. “El pavo y el burro” — Los Hijos del Rey

Los Hijos del Rey convirtieron una historia sencilla y humorística en uno de los merengues recordados de la época navideña.

La canción presenta la suerte de un pavo y un burro ante la llegada de las celebraciones, utilizando el humor para relacionar la historia con la cena de Navidad.

Su carácter alegre y su facilidad para ser reconocida permitieron que permaneciera en el repertorio a través de diferentes generaciones.

10. “Déjame volver” — Fernando Villalona

No todas las canciones asociadas con la Navidad dominicana hablan directamente de árboles, cenas o Nochebuena. Algunas encontraron su espacio por abordar uno de los grandes temas de esta temporada: el regreso.

“Déjame volver”, de Fernando Villalona, conecta con la nostalgia del que está lejos y desea retornar, una experiencia especialmente presente en un país con una extensa diáspora.

Ese sentimiento de ausencia y reencuentro explica que el tema aparezca con frecuencia dentro de las selecciones musicales de esta época.

11. “En estas navidades” — Los Hermanos Rosario

Los Hermanos Rosario presentan en esta canción una Navidad reconocible para el público dominicano: volver al pueblo, reencontrarse con familiares y amigos, compartir comida y celebrar después de meses de trabajo.

El tema también conecta con quienes regresan desde el extranjero, una imagen que se repite año tras año en aeropuertos y comunidades dominicanas cuando se acercan las principales celebraciones.

Su letra y ritmo la convirtieron en una de las piezas identificadas directamente con la época.

12. “Llegó tu marío” — Los Toros Band

Popularizada por Los Toros Band, esta canción utiliza el humor para narrar el regreso inesperado de un hombre que había estado fuera.

El vínculo con la temporada parte precisamente del fenómeno del dominicano ausente que vuelve al país, una situación recurrente durante las fiestas de fin de año.

Con el tiempo, el merengue terminó encontrando un espacio habitual dentro de las programaciones navideñas.

13. “Dominicano ausente” — El Zafiro

Carlos Manuel “El Zafiro” colocó la experiencia migratoria en el centro de esta canción, dedicada a quienes abandonaron República Dominicana y regresan posteriormente a encontrarse con los suyos.

El tema relaciona directamente ese retorno con la Navidad y refleja una realidad que forma parte de la vida de numerosas familias dominicanas.

Por eso, más allá de su ritmo, se convirtió en una canción de nostalgia, identidad y reencuentro.

14. “El año viejo” — Tony Camargo

Compuesta por el colombiano Crescencio Salcedo y popularizada por el mexicano Tony Camargo, “El año viejo” es uno de los grandes clásicos latinoamericanos de fin de año.

A diferencia de otras canciones centradas únicamente en recibir el nuevo calendario, esta pieza propone agradecer aquello que dejó el año que termina.

Aunque alcanza su mayor presencia cuando se aproxima el 31 de diciembre, empieza a incorporarse desde antes a las programaciones especiales de la temporada navideña.

15. “Cinco pa’ las doce” — Néstor Zavarce

Compuesta por el venezolano Oswaldo Oropeza y popularizada por Néstor Zavarce, “Cinco pa’ las doce” está estrechamente ligada a los últimos minutos del año.

La canción cuenta la historia de una persona que se apresura para llegar a casa y abrazar a su madre antes de la medianoche.

Su contenido familiar y nostálgico permitió que atravesara generaciones y fronteras. En República Dominicana conserva un lugar especial durante la recta final de las celebraciones, cuando el reloj se acerca a las doce de la noche del 31 de diciembre.

Una Navidad que comienza mucho antes de diciembre

En República Dominicana, la Navidad es una temporada que se construye poco a poco. Para algunos comienza desde septiembre, cuando aparecen los primeros arbolitos y luces; para otros adquiere definitivamente ambiente navideño a mediados de octubre, cuando empiezan a sonar de manera constante los clásicos de siempre.

El lanzamiento anual de Cima Sabor Navideño por Cima 100 se ha convertido precisamente en uno de esos momentos que marcan musicalmente el cambio de temporada.

Desde entonces, y durante noviembre y diciembre, el repertorio aumenta hasta acompañar cenas, encuentros familiares, fiestas de empresas, actividades comunitarias, viajes al interior y celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo.

La música también refleja una característica particular de la Navidad dominicana: no se limita a villancicos. Merengue, salsa y música tropical conviven con canciones sobre emigración, regreso, familia, comida y fiesta.

Por eso, para muchos dominicanos no hace falta esperar al calendario para saber que llegó la Navidad. A veces basta ver las primeras luces encendidas o escuchar uno de estos clásicos para comenzar a sentirla.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más