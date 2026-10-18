Caribbean Cinemas se encamina a cumplir medio siglo de presencia en la República Dominicana. El 16 de noviembre de 1976, el empresario estadounidense Víctor Carrady puso en funcionamiento las cinco salas de Cinema Centro, en el Malecón de Santo Domingo, un acontecimiento que contribuyó a transformar la experiencia de asistir al cine en el país.

No fue el primer complejo de salas múltiples. Cinco años antes, el 5 de agosto de 1971, había sido inaugurado el Cine Triple, ubicado en la avenida George Washington, esquina calle Félix Mariano Lluberes, con tres salas.

Cinema Centro introdujo una propuesta respaldada por la experiencia empresarial de su promotor, con mejores estructuras, facilidades de proyección, servicios complementarios y una cartelera actualizada, favorecida por acuerdos con importantes productoras estadounidenses.

La llegada de Caribbean Cinemas también intensificó la competencia con Palacio del Cine, vinculado al Grupo Corripio. Esa rivalidad empresarial amplió las opciones de exhibición y contribuyó a dinamizar el mercado cinematográfico dominicano. Pero la historia de Caribbean Cinemas no se limita a la exhibición. Su incursión en la producción, mediante Caribbean Films, ha abierto otro capítulo de interés para la industria audiovisual nacional.

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Una presentación que abrió otra conversación

Frank Perozo y Zumana Cordero en el encuento de medios La esquina esta en candela. El encuentro de medios en torno a la nueva comedia de Caribbean Films, La esquina tá caliente. Foto de Sosa

Durante el encuentro con periodistas y medios digitales organizado para presentar avances de La esquina tá en candela, una de las comedias dominicanas previstas para la temporada de fin de año, surgió una reflexión que trascendía la promoción de la película.

La actividad incluyó entrevistas, materiales audiovisuales, la proyección de los primeros cinco minutos del filme, una muestra de su propuesta musical y un segmento de imágenes detrás de cámaras. También hubo una picadera de fritos de plátano verde con salami, detalle gastronómico que terminó formando parte de la conversación, a partir de una observación del veterano cronista de arte Joseph Cáceres Mateo.

Fue Cáceres quien puso sobre la mesa el aporte de Caribbean Films, productora vinculada a Caribbean Cinemas, al impulsar una sucesión de películas dominicanas desde 2017, año del estreno de Colao.

La observación merece atención. Aquella primera producción presentó a Frank Perozo en una nueva dimensión profesional, como director, y anticipó una relación creativa que se convertiría en una de las constantes de la empresa. Con el paso de los años, Perozo ha dirigido buena parte de su catálogo cinematográfico.

La pregunta que se desprende de esa trayectoria es más amplia que el resultado de una película particular: ¿cuál ha sido la contribución efectiva de Caribbean Films al desarrollo del cine dominicano?

La respuesta no puede limitarse a los ingresos de taquilla, la cantidad de títulos producidos o la presencia de sus películas en las salas. Es necesario considerar también los empleos generados, la formación práctica de los equipos, las oportunidades para intérpretes y técnicos, la consolidación de procesos de producción y la posibilidad de construir una industria capaz de sostener una oferta cinematográfica continua.

La producción como plataforma de trabajo

Cada película moviliza una cadena de profesionales y servicios. Guionistas, directores, productores, actores, directores de fotografía, editores, sonidistas, diseñadores de producción, decoradores, compositores, técnicos de efectos visuales y especiales, vestuaristas y maquillistas, entre otros, encuentran en estos proyectos oportunidades de trabajo.

A ello se agregan los servicios de transporte, alimentación, alquiler de equipos, construcción de decorados, locaciones y logística.

La continuidad de la producción importa porque permite que parte de ese conocimiento permanezca en el país y se acumule de un proyecto a otro. Una industria audiovisual no se construye únicamente con películas aisladas: necesita equipos que trabajen de manera recurrente, profesionales capaces de asumir responsabilidades crecientes y empresas que mantengan una actividad sostenida.

En ese contexto, Caribbean Films ha establecido una línea de producción reconocible, con varios estrenos en determinados años y una presencia importante de la comedia comercial.

Sin embargo, la valoración de su contribución exige formular otras preguntas: ¿cuántos profesionales han encontrado oportunidades gracias a estas películas? ¿Cuántos han podido ascender desde posiciones auxiliares hasta responsabilidades creativas y técnicas? ¿Qué capacidades se han consolidado? ¿Hasta qué punto estos proyectos han contribuido a mejorar los estándares de producción del cine nacional?

Son interrogantes relevantes, aunque sus respuestas requieren estadísticas de empleo, presupuestos, créditos técnicos y evaluaciones comparativas que permitan medir el impacto con mayor precisión.

El aporte empresarial, por tanto, debe examinarse desde una perspectiva industrial y cultural, sin confundir la cantidad de producciones con la calidad artística ni el éxito comercial con el valor cinematográfico.

Encuentro de prensa con motivo de la película "La esquina ta en candela".

De "Colao" a "Qué León": la consolidación de una fórmula comercial

La primera etapa de Caribbean Films se caracterizó por la búsqueda de un cine popular, con historias accesibles, intérpretes reconocibles y una estrategia de promoción orientada a públicos amplios.

Colao (2017), dirigida por Frank Perozo, marcó el inicio de esta trayectoria. La película se apoyó en la comedia romántica y en situaciones cercanas a la experiencia cotidiana dominicana, con un reparto concebido para conectar con diferentes segmentos de audiencia.

Al año siguiente llegó Qué León (2018), también dirigida por Perozo, que amplió esa fórmula mediante la combinación de actores, figuras de la música urbana y talentos con proyección internacional.

La película tuvo una respuesta comercial destacada y contribuyó a demostrar que una producción dominicana podía aspirar a públicos fuera de sus fronteras. La diáspora dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico, así como otros mercados latinoamericanos, se convirtió en parte importante de esa perspectiva de expansión.

El desempeño de Qué León ayudó a fortalecer la idea de que el cine comercial dominicano podía organizarse alrededor de marcas, intérpretes reconocibles y campañas de promoción capaces de trascender el estreno local.

La estrategia continuó con Los Leones (2019), secuela que aprovechó el reconocimiento de sus personajes y la familiaridad del público con el universo narrativo de la primera película.

La construcción de estas continuidades constituye un elemento significativo de la producción comercial: permite desarrollar una identidad reconocible, aprovechar el posicionamiento de los títulos anteriores y mantener el interés de los espectadores.

No obstante, la proyección internacional de una película debe evaluarse con cifras diferenciadas por territorio, exhibición y plataforma. La disponibilidad en servicios de streaming, por sí sola, no demuestra el alcance real de su audiencia.

La diversificación temática: del romance al drama urbano

La trayectoria posterior de Caribbean Films revela una búsqueda de historias que no dependan exclusivamente de la comedia romántica. La vida de los Reyes (2021), dirigida por Frank Perozo, se aproximó al registro biográfico al narrar aspectos de las vidas y carreras de los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes. El proyecto vinculó la memoria del humor popular dominicano con una narrativa cinematográfica de carácter emotivo.

Ese mismo año, No es lo que parece, dirigida por David Maler, aportó otra mirada a la comedia romántica. La participación de directores distintos de Perozo resulta importante porque permite observar si la empresa puede sostener una identidad de producción sin depender de una única voz autoral.

En 2022, Flow Calle, dirigida por Frank Perozo, incorporó el drama musical urbano y el universo del reguetón y el hip-hop. Su propuesta amplió el repertorio temático de la productora y se acercó a manifestaciones culturales con una presencia creciente en el imaginario juvenil. También en 2022, La Trampa mantuvo la comedia dentro de la oferta de la empresa.

La diversificación no significa abandonar el género que ha sustentado buena parte de su presencia comercial. Supone, más bien, ampliar las posibilidades narrativas y demostrar que una estructura empresarial puede trabajar con diferentes registros sin perder continuidad productiva.

Nuevos directores y otras posibilidades narrativas

La participación de David Maler y Yoel Morales (quien procedía de impresionar la industria y la comunidad fílmica con su desternillante y novedosa Bachata del Biónico, con sus premios internacionales y su impacto en crítica y público) permite examinar otro aspecto de esta trayectoria: la apertura a realizadores con aproximaciones diferentes. En 2025, Medias Hermanas, dirigida por Yoel Morales, llevó a la pantalla una comedia dramática familiar. Su desempeño comercial, que según las cifras citadas para ese año superó los 89,000 espectadores, la situó entre los títulos dominicanos con una respuesta significativa del público.

La incorporación de otras miradas de dirección es relevante porque una industria necesita más de un realizador capaz de conducir proyectos de presupuesto y alcance comercial importantes. La continuidad de los equipos no debe convertirse en una limitación para el surgimiento de nuevas voces. En ese sentido, la contribución de una productora se mide también por su capacidad de delegar responsabilidades, asumir propuestas diferentes y permitir que los realizadores desarrollen una identidad propia.

La pregunta crítica es si esa apertura se traduce en una diversidad efectiva de estilos, temas y tratamientos cinematográficos, o si las diferencias terminan subordinadas a una fórmula comercial común.

Baño de mujeres: la exploración del terror y el suspenso

Baño de mujeres (2025), dirigida por Frank Perozo, representa un movimiento hacia el cine de género, particularmente el terror y el suspenso. La decisión tiene interés industrial. Estos géneros demandan una planificación específica de la iluminación, el sonido, el montaje, la construcción de atmósferas, la dirección de arte y los efectos especiales. También plantean desafíos narrativos diferentes de los que predominan en la comedia romántica.

La incursión en el terror puede interpretarse como una oportunidad para ampliar el repertorio de la producción comercial dominicana. Sin embargo, el simple cambio de género no constituye, por sí mismo, una demostración de madurez industrial. Esa conclusión exige valorar la ejecución, la originalidad de la propuesta, la recepción crítica y la respuesta del público.

Lo importante es que la exploración de otros registros pueda sostenerse en el tiempo y abra espacio para proyectos que amplíen las posibilidades expresivas del cine nacional.

La comedia sigue siendo el centro de la estrategia

A pesar de esta diversificación, la comedia permanece en el núcleo de la cartera de Caribbean Films. Títulos como Colao 2, Teacher Mechy, Perdiendo el juicio, El Heredero, De tal palo, tal astilla y La esquina tá en candela muestran la continuidad de una estrategia orientada al entretenimiento popular.

La comedia posee ventajas comerciales: facilita la identificación con personajes y situaciones, puede conectar con diferentes generaciones y permite construir campañas promocionales alrededor de figuras conocidas. Pero no es una garantía automática de éxito. La respuesta del público depende de la escritura, la dirección, las actuaciones, el ritmo narrativo, la promoción, la competencia en cartelera y otros factores.

Tampoco debe suponerse que una película comercialmente exitosa es necesariamente superior a otra que recauda menos. La taquilla mide una dimensión del fenómeno cinematográfico, no su totalidad.

El desafío de Caribbean Films consiste en conservar su capacidad de convocar espectadores y, al mismo tiempo, procurar que sus películas desarrollen historias propias, personajes complejos y un lenguaje audiovisual que no se limite a reproducir fórmulas probadas.

Filmografía de Caribbean Films: títulos, directores y desempeño comercial

El siguiente cuadro reúne títulos asociados a la trayectoria de Caribbean Films, con los años y directores consignados en la relación de producción. Las cifras de asistencia y recaudación deben contrastarse con los registros oficiales de la Dirección General de Cine (DGCINE) y distinguirse de las estimaciones de alcance internacional.

Película Año Dirección Género o enfoque Desempeño comercial disponible Colao 2017 Frank Perozo Comedia romántica Se reporta una asistencia superior a 300,000 espectadores; cifra por cotejar con el registro oficial. Qué León 2018 Frank Perozo Comedia romántica Se citan 424,907 espectadores en RD; el alcance internacional requiere una fuente diferenciada. Los Leones 2019 Frank Perozo Comedia romántica Continuidad de la franquicia; falta incorporar una cifra individual verificada. No es lo que parece 2021 David Maler Comedia romántica Asistencia individual pendiente de confirmar. La vida de los Reyes 2021 Frank Perozo Biografía y comedia Asistencia individual pendiente de confirmar. Flow Calle 2022 Frank Perozo Drama musical urbano Requiere una cifra individual verificada. La Trampa 2022 Frank Perozo Comedia Asistencia individual pendiente de confirmar. Teacher Mechy 2023 Frank Perozo Comedia Asistencia individual pendiente de confirmar. Colao 2 2023 Frank Perozo Comedia romántica Asistencia individual pendiente de confirmar. Perdiendo el juicio 2023 Frank Perozo Comedia Asistencia individual pendiente de confirmar. El Heredero 2024 Frank Perozo Comedia Se consigna una recaudación de RD$32,934,868 en el período señalado; debe precisarse la fuente y el intervalo de medición. Medias Hermanas 2025 Yoel Morales Comedia dramática familiar Se reportan 89,937 espectadores en 2025; cifra pendiente de cotejo con el registro oficial. Baño de mujeres 2025 Frank Perozo Terror y suspenso Asistencia individual pendiente de confirmar. De tal palo, tal astilla 2026 Frank Perozo Comedia Dato de taquilla pendiente de confirmación. La esquina tá en candela 2026 Frank Perozo Comedia Dato de taquilla pendiente de confirmación.

Una empresa, una industria y una responsabilidad cultural

El recorrido desde Colao hasta La esquina tá en candela permite reconocer la continuidad de una apuesta empresarial por el cine comercial dominicano. Caribbean Films ha contribuido a sostener una oferta de producciones, movilizar equipos profesionales, colocar intérpretes en la pantalla y desarrollar una estrategia que contempla tanto el mercado local como la diáspora. Pero el análisis debe ir más allá del balance de estrenos.

La industria cinematográfica necesita inversión privada, empresas con capacidad de asumir riesgos y productores que comprendan las condiciones del mercado. También requiere guionistas con espacio para desarrollar historias, directores con libertad creativa, técnicos bien remunerados, mecanismos transparentes de medición y películas capaces de expresar la diversidad de la sociedad dominicana.

Una productora que mantiene una actividad recurrente tiene la oportunidad de contribuir a esos objetivos. La cuestión es hasta dónde aprovecha esa posibilidad. El crecimiento industrial no debe confundirse con la repetición indefinida de una fórmula rentable. La madurez llega cuando una empresa puede sostener su actividad, asumir riesgos razonables, formar profesionales, descubrir talentos, experimentar con géneros y producir películas que permanezcan en la memoria más allá de su temporada de exhibición.

En última instancia, la importancia de Caribbean Films no se mide solamente por las boletas vendidas o por el número de películas realizadas. También se encuentra en las oportunidades que abre, las capacidades que ayuda a desarrollar y las posibilidades que ofrece para que el cine dominicano alcance nuevos niveles de calidad y diversidad.

La comedia seguirá siendo un vehículo fundamental para atraer espectadores. El desafío es que, desde esa fortaleza comercial, puedan surgir historias cada vez más originales y propuestas cinematográficas capaces de dialogar con públicos diversos, dentro y fuera del país.

De Colao a La esquina tá en candela, el balance invita a reconocer una trayectoria empresarial y, al mismo tiempo, a mantener abierta la discusión crítica sobre el modelo de cine que se produce, el público al que se dirige y la industria que el país aspira a construir.

Referencia histórica complementaria: Víctor Carrady: el hombre que cambió la forma de ver cine en República Dominicana.

Nota de producción y responsabilidad editorial: Para la organización inicial de los datos históricos y la elaboración del cuadro se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, (ChatGPT y Gemini). La selección, interpretación, edición y valoración crítica corresponden al cronista firmante, quien asume la responsabilidad editorial del texto y de la verificación final de los datos publicados.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más