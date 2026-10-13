La película dominicana COMEM*ERDA, dirigida por José María Cabral, fue seleccionada para la Competencia Oficial de la edición 30 del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), en Estonia, donde tendrá su estreno mundial. Además, la agencia Latido Films adquirió sus derechos de venta internacional para presentarla a distribuidores y compradores de distintos territorios.
La producción, realizada por Lantica Studios y Purpleline Productions, formará parte de una selección que reúne 12 estrenos mundiales con participación de 15 países, según la información suministrada sobre el festival.
COMEM*ERDA aborda las diferencias sociales y las relaciones de poder a través de la historia de un padre que encuentra en la niñera de su hija una solución inesperada para sus problemas de salud. La situación provoca cambios en las dinámicas dentro del hogar.
Cabral explicó que la comedia aborda las contradicciones que surgen cuando personas de distintas clases sociales conviven bajo un mismo techo. También expresó su interés en conocer la recepción de una historia que considera dominicana y, al mismo tiempo, universal ante públicos de otros países.
El reparto está encabezado por Fele Martínez, junto a Lizbeth Santos, Cindy Galán, Isabel Spencer, Leonor Forero, Karina Noble y Frank Perozo.
La producción está a cargo de Rafael Elías Muñoz y Sarah Pérez Báez, mientras que Albert Martínez Martín figura como productor ejecutivo. El guion fue escrito por Miguel Yarull y Natalia Peralta.
La selección en PÖFF coincide con la incorporación de la película al catálogo de Latido Films, una agencia especializada en ventas de cine iberoamericano que se encargará de gestionar su presentación en mercados internacionales.
Antonio Saura, director general de Latido Films, destacó la propuesta cinematográfica en declaraciones a Variety. “Esta película es brillante, la premisa es original y provocadora y las actuaciones son excelentes”, afirmó.
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