La película animada dominicana Olivia y las nubes, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat, bajo la producción de Amelia del Mar Hernández y Fernando Santos, hizo historia al convertirse en la primera película dominicana en obtener un Premio Platino, uno de los reconocimientos más relevantes del audiovisual iberoamericano.

Con este galardón, la obra se posiciona como la primera película de animación dominicana en recibir un Premio Platino, estableciendo un precedente para la cinematografía nacional y fortaleciendo la proyección internacional de la animación realizada en República Dominicana.

Olivia y las nubes fue beneficiaria del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine), mecanismo administrado por la Dirección General de Cine (Dgcine), y realizada al amparo de los incentivos de la Ley de Cine, reflejando el impacto de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la industria audiovisual nacional y al desarrollo de propiedad intelectual dominicana de circulación internacional.

1 de 1 | Dirigida por Tomás Pichardo Espaillat y respaldada por el Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine), la obra representa un avance para la industria audiovisual nacional y fortalece la proyección internacional de la animación dominicana.

En este proceso, el proyecto ha contado con el respaldo de la Dgcine mediante acciones de posicionamiento internacional y acompañamiento a producciones dominicanas en festivales, mercados y espacios estratégicos de circulación.

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Este reconocimiento refleja los esfuerzos impulsados desde distintas instituciones para fortalecer la animación y las industrias creativas en el país, reconociendo su potencial como sector estratégico vinculado a la exportación de servicios, la innovación, la generación de capacidades técnicas especializadas y la creación de propiedad intelectual.

Desde el Ministerio de Cultura y la Dgcine, a través del Fonprocine, se han incorporado categorías dirigidas a proyectos de animación, ampliando las oportunidades de apoyo para creadores y estudios dominicanos.

De igual forma, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) impulsó en 2022 un estudio diagnóstico del sector de animación, financiado con fondos canalizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e incluyó la animación dentro de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios.

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