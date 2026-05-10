El atrevimiento autoral y la valentía experimental fueron los grandes protagonistas en los Premios Platino Xcaret 2026. En una decisión histórica para la categoría de animación, el jurado seleccionó como ganadora a Olivia y las nubes, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat.

La cinta era la única apuesta dominicana en esta décimo tercera edición. Pichardo, un cineasta con más de 20 años de trayectoria colaborando en publicidad y producciones de colegas, dedicó un lustro a este proyecto artesanal. Su enfoque se alejó del estilo convencional tipo Pixar para profundizar en temas humanos esenciales: la vulnerabilidad y la memoria.

El triunfo sorprendió al imponerse frente a proyectos técnicamente impecables de países con larga tradición en el género, como México, Perú y España.

El momento de presentación de la categoría de animación fue de alta expectativa para quienes seguían la ceremonia por televisión, streaming y redes sociales. Competían cuatro proyectos que sobrepasaron el exigente proceso de preselección, para definir las otras tres nominadas. Las ocho periodistas dominicanas concurrentes a la cobertura, dieron un espontáneo y criollísimo grito en la sala de prensa, desde donde se seguía la transmisión.

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La terna final estuvo compuesta por propuestas de altísimo nivel:

Decorado ( Alberto Vázquez ): Una fábula existencialista sobre la artificialidad de la realidad.

( ): Una fábula existencialista sobre la artificialidad de la realidad. Kayara ( César Zelada y Dirk Hampel ): Una aventura épica sobre la igualdad en el imperio inca.

( y ): Una aventura épica sobre la igualdad en el imperio inca. Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz): Una joya en stop motion de fantasía gótica.

Un camino de éxitos internacionales

La estatuilla de los Premios Platino no fue un acto de condescendencia, sino la culminación de un recorrido internacional envidiable. Olivia y las nubes ya habían cosechado importantes laureles:

Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025 : Mejor Largometraje Internacional de Animación.

: Mejor Largometraje Internacional de Animación. Festival de Málaga 2025 : Biznaga de Plata a Mejor Película Iberoamericana (Zonazine).

: Biznaga de Plata a Mejor Película Iberoamericana (Zonazine). Festival de Cine de Locarno 2024 : Mención Especial del Jurado Joven.

: Mención Especial del Jurado Joven. BFI London Film Festival 2024 : Mención Especial del Sutherland Award.

: Mención Especial del Sutherland Award. Athens International Film & Video Festival 2025: Film House Award for Visionary Filmmaking.

Además, la obra fue parte de la selección oficial en templos de la animación como el Festival de Annecy y el Ottawa International Animation Festival.

El regreso del triunfador

Tomás Pichardo Espaillat regresa este lunes a Santo Domingo portando la primera estatuilla de los Premios Platino para el cine nacional.

Su victoria como un "David" frente a los "Goliats" de la técnica industrial marca un antes y un después para el arte caribeño, demostrando que la sensibilidad y el riesgo artístico tienen un lugar privilegiado en la cinematografía global.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más