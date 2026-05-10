La miniserie argentina El Eternauta (Bruno Stagnaro) y el drama sociopolítico brasileño O agente secreto coparon los principales galardones, en un ceremonial televisivamente impecable basado temáticamente en los cuatro elementos de la vida: tierra, aire, fuego y agua, representados visualmente con enorme sentido de espectáculo.

República Dominicana logra su primer Premio Platino con el triunfo de Olivia y las nubes (Tomás Pichardo Espaillat) en la categoría de animación. La ceremonia en el Teatro Tlaxco del Hotel Xcaret fue impecable, con despliegue escenográfico basado en los cuatro elementos de la naturaleza.

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Tomás Pichardo Espaillat. Foto suministrada. EGEDA

Fue, sin dudas, la muestra del crecimiento de esta gran fiesta del audiovisual iberoamericano, región que congrega a 700 millones de personas en 23 países, cubierta por 297 periodistas de 107 medios de la región, incluyendo las principales agencias de noticias, las grandes televisoras, los medios impresos y digitales, y críticos de cine.

"Agradezco este Premio Platino, que recibimos con humildad y emoción y que es reconocimiento a una industria de animación pequeña  como la dominicana y que nos abre caminos y posibilidades y que nos dice que el camino del arte tiene múltiples rutas y valencias". Tomás Pichardo Espaillat

Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, creados en 2014 por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), se han consolidado como el evento más importante para la industria audiovisual de los 23 países hispanohablantes y de lengua portuguesa. Estos galardones fueron creados para premiar a lo mejor del audiovisual iberoamericano, incluyendo cine y televisión producidos en América Latina, España y Portugal.

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Guillermo Francella, Premio Platino de Honor 2026, agradece la distinción, Foto suministrada por EGEDA Comunicación.

El actor argentino Guillermo Francella, reconocido con el Premio Platino de Honor, pronunció el más breve y emotivo discurso de agradecimiento (solo cuatro minutos), en el cual los signos comunes fueron el agradecimiento y el encuentro. El multifacético talento fue, durante estos días en el Hotel Xcaret, la estrella que conquistó con su espontaneidad y una sonrisa natural que seducía a todos.

El actor colombiano Carlos Torres y la actriz y periodista española Cayetana Guillén-Cuervo presentaron los premios otorgados la noche del 9 de mayo. El cartel artístico estuvo conformado por el colombiano Camilo, el español Manuel Carrasco —con una propuesta entre el flamenco y el pop— y la argentina María Becerra, quien interpretó una emotiva balada pop de tintes urbanos.

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Bruno Stagnaro, recibe el Premio Platino a la mejor miniserie por El Eteneruta. Fotos de EGEDA Comunicaciones.

Ganadores Premios Platino Xcaret 2026

  • Mejor Película Iberoamericana de FicciónEl agente secreto
  • Mejor DirecciónKleber Mendonça Filho
  • Mejor ActorWagner Moura
  • Mejor ActrizBlanca Soroa, por Los domingos
  • Mejor Ópera PrimaSorda
  • Mejor DocumentalApocalipsis en los trópicos
  • Premio Platino de HonorGuillermo Francella
  • Mejor Interpretación Femenina de RepartoCamila Plaate, por Belén
  • Mejor Interpretación Masculina de RepartoÁlvaro Cervantes, por Sorda
  • Mejor Música OriginalEl agente secreto
  • Mejor Dirección de ArteEl agente secreto
  • Mejor MontajeEl agente secreto
  • Mejor FotografíaSirât
  • Mejor SonidoSirât
  • Mejores Efectos EspecialesSirât
  • Cine y Educación en ValoresBelén
  • Mejor Película de AnimaciónOlivia y las nubes
  • Mejor SerieEl Eternauta
  • Mejor Dirección de SerieBruno Stagnaro, por El Eternauta

EN ESTA NOTA

Premios PLATINO XCARET

José Rafael Sosa

Periodista

Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana.

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