La Cinemateca Dominicana y la Dirección General de Mecenazgo en la Zona Colonial realizarán el Santo Domingo OutFest, celebrando su 13.ª Muestra Internacional de Cine LGBTIQ+ Santo Domingo OutFest 2025, un encuentro cinematográfico que defiende los derechos humanos a través del séptimo arte.

“Estamos muy emocionados con el regreso de nuestra Muestra, importante actividad para una sociedad más justa e inclusiva, que no se realizaba desde el 2020”, detalló Daniel Benítez, director ejecutivo de REVASAorg, institución que organiza la actividad.

En esta nueva edición, se presentarán 40 producciones de ficción y documental, provenientes de 19 países de América Latina, el Caribe, Europa y Asia.

Durante el OutFest 2025, cuya entrada será gratuita a las actividades, se abordarán historias sobre identidades trans, lesbianas, gais, bisexuales, personas no binarias, migración, trabajo sexual, familia elegida, espiritualidad, violencia, salud, memoria corporal y justicia social.

“El cine es un acto político. Con el OutFest defendemos vidas, dignidad y libertad a través de historias que jamás deben ser silenciadas”, afirmó Benítez.

Entre las películas que se proyectarán se encuentran La estrategia del mero, dirigida por Edgar Alberto De Luque Jácomey realizada entre Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, una obra que explora con fuerza las vivencias, espiritualidades y corporalidades queer en el Caribe y América Latina.

Baby, del director Marcelo Caetano, una coproducción de Brasil, Francia y Países Bajos, que aborda temas de deseo, vulnerabilidad y supervivencia desde una mirada humana.

Además, Skiff, dirigida por Cecilia Verheyden de Bélgica, un filme que penetra en la tensión, el rigor y las intimidades que emergen en el competitivo mundo del remo femenino.

La actividad también tendrá como aliados y auspiciadores, la Dirección General de Cine (Dgcine), Cinemateca Dominicana, la Dirección General de Mecenazgo, American Jewish World Service y Synapsis+.

