Belvedere Images Pese a sus esfuerzos, Michelle y John Wylie no podían identificar quién era el extraño en su boda.

Michelle y John Wylie celebraron su boda hace cuatro años en un hotel boutique en la costa de Ayrshire, Escocia, rodeados de amigos, seres queridos y un completo desconocido.

La pareja se percató del misterioso invitado cuando recibieron fotos de su gran día: un hombre alto con traje oscuro y una notable expresión de desconcierto en el rostro.

Preguntaron a familiares, amigos y al personal del lugar, incluso al fotógrafo de la boda, sobre el invitado. Nadie pudo dar respuestas.

Pero ahora, después de que un "detective" de internet se uniera a la búsqueda, el hombre misterioso finalmente fue identificado.

Andrew Hillhouse, quien se suponía que estaba invitado a otra boda a tres kilómetros de distancia, declaró a BBC News Scotland que solo se dio cuenta de que estaba en el lugar equivocado cuando la novia caminó hacia el altar.

"¿Quién es?"

La historia comenzó el 20 de noviembre de 2021, cuando Michelle y John se casaron en el Hotel Carlton de Prestwick, acompañados de personas cercanas, o eso creían.

"No fue hasta que recibí las primeras fotos del fotógrafo y mi marido y yo las vimos que nos preguntamos: '¿Quién es?’", recuerda Michelle, residente en Kilmarnock.

"Empezamos a preguntarles a nuestros padres primero, luego a mis tías y al resto de la familia, y después a mis amigos. Nadie sabía quién era.

"Luego contactamos con el Hotel Carlton para ver si tenían alguna idea, pero no".

Una publicación de la novia en Facebook tampoco proporcionó ninguna respuesta y, con el paso del tiempo, el deseo de resolver el caso se fue perdiendo.

Sin embargo, Michelle declaró a la BBC que el misterio seguía rondando su mente.

"Me venía a la cabeza y pensaba: "Alguien debe saber quién es este tipo". Le pregunté varias veces a mi marido: '¿Estás seguro de que no lo conoces? ¿Quizás es de tu trabajo?’".

"Nos preguntábamos si era un acosador".

Otras teorías incluían la nueva pareja de la hija de unos amigos de la familia o alguien que ayudaba al fotógrafo de bodas Steven Withers.

Luego, gracias a una petición al creador de contenido Dazza, solicitándole que compartiera sus fotos e intentara localizar al intruso en la boda, ayudó a revelar la identidad del hombre.

BBC Michelle y Andrew se encontraron en persona.

"¡No es Michaela!"

El día de la boda, Andrew Hillhouse llegó tarde al evento, entró a toda prisa y se sentó.

Su pareja, David, iba a estar entre los invitados, y Andrew se sintió aliviado de llegar justo a tiempo.

Fue cuando los novios comenzaron a caminar hacia el altar que una sensación de desconcierto lo invadió.

"Supuse que David estaba en otra habitación con la novia, así que empezó la música, todos se giraron para mirarla y en cuanto la vi, pensé: '¡Ay, no! ¡No es Michaela! ¿Qué está pasando aquí?’", dijo.

"Pero en ese momento ya estaba comprometido, porque no puedes irte de una boda en curso. Yo mido 1,88 y soy más alto que todos los demás, así que intentaba agacharme un poco y apartarme".

"Estaba sentado allí pensando: 'Por favor, que esto termine de una vez’".

La dirección equivocada

La pareja de Andrew le había dado la direción completamente equivocada: la boda a la que se suponía que asistiría se celebraba en el Hotel Great Western de Ayr.

Solo conocía a su pareja y a la futura novia, por eso no le extrañó no reconocer a nadie más.

"Había un gaitero tocando afuera, y toda esa gente elegantemente vestida, así que pensé que estaba en el lugar correcto".

Una vez terminada la ceremonia, Andrew se dirigió a la salida para llamar a David, pero descubrió que aún no podía escapar.

"Fui directo a la puerta y escuché: '¿Podemos reunir a todos para una foto?', y yo solo dije '¡Noooo!’".

"Así que pueden ver mi cabezota en la última fila, intentando apartarme".

Andrew por fin pudo salir, aunque admitió haber tomado un refresco sin alcohol por el camino. Llamó a su pareja para preguntarle dónde estaban, y solo entonces se dio cuenta de lo lejos que lo habían enviado.

"Me dijo que estaban tomando fotos en la fuente, y yo miraba a mi alrededor preguntándome '¿Dónde está esta fuente?'. Al final le pregunté dónde estaban y me dijo que estaban en el hotel de Ayr".

Entonces pudo ir a la boda a la que planeaba asistir, donde su percance dio pie a una divertida anécdota para los demás invitados.

Finalmente, un amigo le envió la solicitud en redes sociales, y pudo explicar en línea por qué había estado allí hace cuatro años.

La explicación de Andrew sobre su intrusión accidental en la publicación en redes sociales obtuvo más de 600 comentarios y más de 29.000 "me gusta".

También lo puso en contacto con la novia, Michelle; ahora son amigos en Facebook y desde entonces se han conocido en persona para reírse de su improbable conexión.

"No podía parar de reír", dice Michelle.

"No podemos creer que hayamos descubierto quién era después de casi cuatro años".

"Michelle dijo que el misterio la había estado persiguiendo durante años", añade Andrew.

"Fue mucho más fácil colarme en una boda de lo que habría pensado: entraba y salía como un asesino, ¡aunque solo me dieran un refresco!", dijo Andrew.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más