Seguridad pública de Utah Las imágenes del sospechoso divulgadas por las autoridades antes de quedar bajo custodia este viernes.

Donald Trump informó este viernes en una entrevista con la cadena FoxNews que el principal sospechoso del asesinato del líder conservador Charlie Kirk "estaba bajo custodia" de las autoridades.

"Alguien cercano a él lo delató", señaló el mandatario.

La BBC logró confirmar que el joven fue identificado como Tyler Robinson de 22 años y residente en el estado de Utah, donde ocurrió el crimen.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó la noticia dada por Trump: "Lo tenemos".

De acuerdo a Cox, un miembro de la familia de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien luego se comunicó con un alguacil local con información de que Robinson había confesado o insinuado que había cometido el crimen.

Todo esto tras un amplio operativo coordinador por el FBI y oficiales del estado de Utah, que habían lanzado una "cacería humana" para dar con Robinson.

El operativo había comenzado desde el mismo miércoles, cuando Kirk recibió un disparo en medio de un evento en la Universidad de Utah.

Pronto se comenzaron a conocer datos de Robinson, que aunque no había sido identificado, era llamado el principal sospechoso.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad y mostraron en la noche del jueves el video que comenzaba con un fotograma en el que se ve a una figura vestida de negro corriendo por el tejado hasta una esquina del edificio, trepa por el borde y se deja caer al césped.

Luego, esa misma figura camina hacia una calle cercana y la cruza para entrar en una zona boscosa.

Además, ese mismo jueves FBI hizo públicas dos imágenes de una "persona de interés" relacionada con el caso y se pidió a la ciudadanía que colabore en su identificación.

La agencia ofrecía una recompensa de hasta US$100.000.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad de Utah señaló que las fotos eran del "potencial autor del disparo" y que fueron tomadas por cámaras de seguridad del campus momentos antes del ataque.

Las autoridades afirmaron que llevaba gafas de sol, zapatillas Converse y una distintiva camiseta negra con una bandera estadounidense y un águila.

Según las declaraciones oficiales, disparó un solo tiro desde el techo de un edificio cercano, que hirió a Kirk en el cuello mientras debatía con una multitud de estudiantes.

Las huellas detrás del crimen

Las autoridades han recibieron más de 7.000 pistas sobre el atacante antes de reportarse su captura.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó en la noche del jueves que habían completado más de 200 entrevistas para dar con Robinson, que hasta el momento no había sido identificado.

FBI Las autoridades señalaron que el atacante había sido identificado como Tyler Robinson de 22 años.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, afirmó en la mañana del jueves que la investigación ya había logrado rastrear los movimientos del sospechoso.

Lo que se informó es que el posible sospechoso había llegado a las inmediaciones del campus a las 11:52 hora local -poco menos de media hora antes del atentado-, subió por las escaleras hasta el techo del edificio Losee Center y lo cruzó hasta el lugar desde donde habría disparado la bala.

El techo se encuentra aproximadamente a 130 metros de donde estaba sentado Kirk.

Mason añadió que después del disparo, según los investigadores, el sospechoso cruzó hacia el otro lado del techo del edificio Losee Center, saltó de él y huyó del campus a un vecindario cercano.

Un video tomado desde el interior de un edificio y analizado por el equipo de periodismo visual de la BBC parece mostrar a alguien corriendo por la azotea del Losee Center, justo después del ataque.

Fuente: @dustin_ivers Captura de pantalla que muestra a alguien corriendo por el techo del edificio Loose Center.

También señalaron en ese momento que la persona sospechosa tenía "edad universitaria". Robinson, identificado como el presunto atacante, tiene 22 años.

Robert Bohls, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, precisó que el arma utilizada para disparle a Charlie Kirk era un "rifle de cerrojo de alta potencia" y que había sido encontrado en una zona boscosa en un vecindario cerca del campus.

EPA La búsqueda de Robinson incluyó a decenas de miembros de las autoridades policiales de EE.UU.

Una búsqueda "puerta por puerta"

De acuerdo con las autoridades, seis agentes de la policía trabajaron de la mano de la seguridad privada de Kirk durante el evento, que atrajo a unas 3.000 personas al campus.

Un video grabado en el lugar de los hechos muestra a los estudiantes huyendo de la escena y buscando refugio, después de que se escuchara un disparo a las 12:20 hora local (18:20 GMT). Ninguna otra persona resultó herida en el suceso.

Según informó la periodista de la BBC Regan Morris desde el campus, agentes de la policía fuertemente armados realizaron una búsqueda "puerta por puerta" en las cercanías de la universidad.

Durante el operativo, se interrogó a dos personas a las que posteriormente se liberó tras concluir que no tenían vínculos con el asesinato.

Reuters Una captura de pantalla de un video que circuló en las redes sociales que muestra a Kirk poco antes del disparo.

Horas después del incidente, la gente regresó al campus con la esperanza de recuperar sus vehículos y otras posesiones que habían dejado atrás mientras huían.

"Da miedo", afirmó Brock Anderson, un estudiante. "Hay mucha inquietud en el campus ahora mismo. Sólo estoy tratando de irme a casa y (la situación) es inquietante".

Cerca del lugar de los hechos, la gente amontonó ramos de flores en homenaje a Kirk.

La Universidad del Valle de Utah permanecerá cerrada hasta el lunes y todas las clases, tanto presenciales como virtuales, fueron suspendidas.

FBI Otra de la imágenes hechas públicas por el FBI.

"Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza"

BBC Verify ha confirmado la autenticidad de varios videos del ataque que se han publicado en línea.

Uno de los videos muestra a estudiantes reunidos alrededor de una carpa blanca que lleva impresas las palabras "El tour del regreso estadounidense" y "Demuéstrame que estoy equivocado".

Kirk, quien frecuentemente organizaba debates y daba conferencias en campus universitarios, estaba hablándole a la multitud sobre la violencia armada en EE.UU. momentos antes de que le dispararan.

"¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?", le preguntó un miembro del público.

"¿Contando o no la violencia de las pandillas?", respondió Kirk, antes de que sonara el disparo.

Los testigos describieron el horror que sintieron al darse cuenta de que le habían disparado.

"Fue un poco surrealista. Sobre todo en aquel momento. Lo sentí como si fuera un sueño", dijo un estudiante de primer año llamado Gavin a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

"Todos empezaron a rezar… Luego, empezamos a correr".

Emma Pitts y Eva Terry, reporteras de Deseret News, presenciaron el ataque.

"Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza", relató Pitts. "Un chorro de sangre le estaba saliendo del cuello. Su cuerpo se quedó inerte y luego se le cerraron los ojos".

Agregó que le sorprendió que "nadie revisara nuestros equipos, nadie escaneara nuestras mochilas, no había seguridad de ese tipo".

