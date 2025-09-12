Getty Images Una imagen de Kirk minutos antes de ser asesinado.

Charlie Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fue asesinado de un tiro mientras hablaba en un evento en una universidad de Utah este miércoles.

Aún hay muchas dudas en relación con el suceso, pero esto es lo que sabemos hasta el momento:

¿Qué fue lo que sucedió?

Antes de recibir un impacto de bala, Kirk, de 31 años, se encontraba sentado bajo una carpa blanca y se dirigía a las alrededor de 3.000 personas reunidas en un patio al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

Según testigos presenciales y videos grabados en el lugar de los hechos, estaba respondiendo a una pregunta sobre la violencia con armas de fuego.

"¿Sabe usted cuántos estadounidenses transgénero han sido autores de tiroteos masivos en los últimos 10 años?", preguntó un miembro del público.

"Demasiados", contestó Kirk.

La persona que hizo la pregunta señaló que fueron cinco en una década y le preguntó a Kirk cuántos tiroteos masivos había habido en ese tiempo.

"¿Contando la violencia de las bandas o sin contarla?", fue la respuesta de Kirk.

Entonces, se oyó un solo disparo. Eran alrededor de las 12:20 hora local.

En las grabaciones se puede ver a Kirk echándose para atrás en su silla, con sangre saliendo del cuello, antes de que la multitud aterrorizada empezara a correr.

Según las autoridades policiales, se cree que el asesino disparó el tiro mortal desde el techo de un edificio situado cerca del patio donde Kirk estaba hablando.

El ataúd de Kirk fue llevado de Salt Lake City, Utah, en la tarde del jueves en el Air Force Two -el avión del vicepresidente de Estados Unidos- a Phoenix, Arizona.

El vicepresidente JD Vance estaba a bordo del vuelo, que duró aproximadamente una hora.

BBC

Las autoridades revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad y mostraron en la noche de este jueves un video que comienza con un fotograma del edificio desde donde se disparó el tiro que mató a Kirk.

Se ve a una figura vestida de negro corriendo por el tejado hasta una esquina del edificio, donde trepa por el borde y se deja caer al césped. Luego, camina hacia una calle cercana y la cruza para entrar en una zona boscosa.

Las autoridades afirman que llevaba gafas de sol, zapatillas Converse y una distintiva camiseta negra con una bandera estadounidense y un águila.

Seguridad pública de Utah Las imágenes del sospechoso divulgadas por las autoridades.

Según BBC Verify la mala calidad del video dificulta determinar qué podría ser la figura oscura que aparece en él. La BBC pudo identificar que el edificio en el video es el Losee Center de la UVU. Un vocero del campus dijo que el disparo procedía de allí.

La figura en el tejado se encontraba a unos 130 metros de distancia de donde estaba sentado Kirk.

Las imágenes tomadas desde una oficina situada detrás del mirador en el que se encontraba Kirk parecen mostrar a alguien corriendo por el tejado del Losee Center después del tiroteo.

Kirk fue trasladado de urgencia al hospital en un vehículo particular.

Horas después, se confirmó su muerte.

"Oí un disparo muy fuerte, una explosión muy fuerte, y luego vi su cuerpo, como en cámara lenta, caer al suelo", dijo una testigo presencial.

"Todos nos tiramos al suelo y diría que nos quedamos allí entre 30 y 45 segundos, hasta que todos los que estaban a nuestro alrededor se levantaron y empezaron a correr", dijo Emma Pitts, reportera de Deseret News.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso?

Nadie ha sido detenido por el tiroteo aún.

Dos personas que fueron interrogadas por la policía fueron posteriormente liberadas.

Este jueves, la oficina del FBI en Salt Lake City publicó dos fotografías de una "persona de interés" y pidió ayuda para identificarla.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad de Utah señaló que las fotos son del "potencial autor del disparo" y que fueron tomadas por cámaras de seguridad del campus momentos antes del ataque.

El FBI anunció que ofrece una recompensa de hasta US$100.000 por cualquier información "que conduzca a la identificación y la detención de la persona o las personas responsables del asesinato de Charlie Kirk".

Las autoridades dijeron haber recibido más de 7.000 pistas sobre el atacante.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó en la noche del jueves que se habían completado más de 200 entrevistas y alentó al público a seguir enviando cualquier información de fotos o videos al FBI.

En una rueda de prensa celebrada horas antes, el agente especial del FBI Robert Bohls dijo que èncontraron un fusil de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa cercana a la universidad.

También se encontraron una "huella de calzado", la huella de la palma de una mano y huellas de antebrazo.

FBI Salt Lake City El FBI publicó esta imagen de una "persona de interés" en el caso.

Beau Mason, comisionado de seguridad pública de Utah, dijo que el autor del disparo parecía ser "de edad universitaria" y que se había camuflado bien entre los demás estudiantes.

Y afirmó que "imágenes de video de buena calidad" mostraban a un sospechoso saltando desde un tejado tras el tiroteo y huyendo del campus.

Esto parece coincidir con los videos publicados en redes sociales.

Getty Images Kirk era una de las estrellas más importantes del movimiento conservador y populista MAGA.

¿Quién era Charlie Kirk?

Kirk era uno de los activistas de derecha más destacados de Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Trump. Fue invitado a la toma de posesión del mandatario en enero y era un visitante habitual de la Casa Blanca.

En 2012, a los 18 años, cofundó Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil cuyo objetivo es difundir los ideales conservadores en las universidades estadounidenses de tendencia liberal.

Se hizo conocido por organizar debates al aire libre en campus de todo el país. En estos eventos, que había bautizado "Demuéstrame que estoy equivocado" respondía preguntas rápidas con su característico estilo, como lo estaba haciendo el miércoles cuando recibió el disparo.

Sus redes sociales y su podcast diario muestran los temas sobre los que solía debatir: desde el derecho a portar armas y el cambio climático hasta la fe y los valores familiares.

Kirk tenía muchos críticos que lo consideraban una figura divisiva que promovía creencias controvertidas y, en ocasiones, conspirativas, como la falsa idea de que Trump ganó las elecciones de 2020.

Pero también tenía sus seguidores. Muchos le atribuyen un papel clave para convencer a los votantes más jóvenes de votar por Trump en las elecciones del año pasado.

Era muy valorado dentro de la administración Trump por su profundo entendimiento del movimiento MAGA (Make America Great Again).

The Salt Lake Tribune/Getty Images Se vivieron escenas de pánico en el recinto universitario instantes después del asesinato de Kirk.

¿Cuál ha sido la reacción al suceso?

Hay conmoción, dolor e ira en todo el espectro político.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk está muerto. Nadie comprendía ni tenía tanto el corazón de la juventud en EE.UU. como Charlie", declaró Trump en Truth Social.

"Era querido y admirado por todos, especialmente por mí", añadió el presidente y ordenó que todas las banderas ondearan a media asta en todo el país.

Este jueves, el mandatario anunció que le entregará la Medalla Presidencial de la Libertad y se refirió al activista como un "defensor de la libertad"

"No tengo ninguna duda de que la voz de Charlie y el coraje que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán", señaló Trump en un servicio conmemorativo del 9/11.

Algunos expresidentes estadounidenses también ofrecieron sus condolencias.

Joe Biden afirmó que "no hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia", mientras que Barack Obama calificó el tiroteo como un "acto despreciable".

Pero la muerte también ha dejado al descubierto la profunda polarización que existe en la política estadounidense.

Los comentaristas conservadores han destacado comentarios de mal gusto de activistas de izquierda que parecen celebrar o aprobar la muerte de Kirk.

Al mismo tiempo, algunos aliados de Trump, entre ellos Laura Loomer y Elon Musk, culparon a la izquierda o al Partido Demócrata y pidieron detenciones masivas.

La polémica se ha extendido al Congreso, donde se produjeron gritos tras un minuto de silencio por Kirk. La representante Anna Paulina Luna, republicana y aliada de Trump, acusó a los demócratas de difundir una retórica de odio.

Un comisionado de seguridad de Utah que habló con Erika, la esposa de Kirk, expresó ante los periodistas que la familia se encuentra "devastada".

EPA/Bloomberg via Getty Images Los expresidentes de EE.UU., Joe Biden y Barack Obama, forman parte de la larga lista de actores políticos que han condenado el asesinato de Kirk.

BBC

