Seguridad pública de Utah Las imágenes del sospechoso divulgadas por las autoridades.

Policías fuertemente armados continúan la búsqueda del sospechoso de haber disparado este miércoles la bala que mató al influyente activista conservador Charlie Kirk durante un concurrido evento en la Universidad del Valle de Utah.

Según las autoridades, el sospechoso disparó un solo tiro desde el techo de un edificio cercano, que hirió a Kirk en el cuello mientras hablaba en un evento estudiantil al aire libre.

Charlie Kirk, quien tenía 31 años, fundó durante su adolescencia Turning Point USA, un grupo que difunde ideas conservadoras en los campus universitarios de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump lo describió como un patriota, aseguró que su muerte es un "momento oscuro para Estados Unidos" y expresó que estaba "lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk".

Las autoridades revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad y mostraron en la noche de este jueves un video que comienza con un fotograma del edificio desde donde se disparó el tiro que mató a Kirk.

Se ve a una figura vestida de negro corriendo por el tejado hasta una esquina del edificio, donde trepa por el borde y se deja caer al césped. Luego, camina hacia una calle cercana y la cruza para entrar en una zona boscosa.

Las autoridades afirman que llevaba gafas de sol, zapatillas Converse y una distintiva camiseta negra con una bandera estadounidense y un águila.

FBI Imagen del "potencial atacante" publicada por el FBI.

En la mañana de este jueves, el FBI había hecho públicas dos imágenes de una "persona de interés" relacionada con el caso con la esperanza de que pueda ser identificada con la ayuda de la ciudadanía. La agencia ofrece una recompensa de hasta US$100.000.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad de Utah señaló que las fotos son del "potencial autor del disparo" y que fueron tomadas por cámaras de seguridad del campus momentos antes del ataque.

Las autoridades han recibido más de 7.000 pistas sobre el atacante, pero aún no se ha capturado a ningún sospechoso.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó en la noche del jueves que habían completado más de 200 entrevistas y alentó al público a seguir enviando cualquier información de fotos o videos al FBI.

EPA Agentes fuertemente armados de la policía están liderando la intensa búsqueda del sospechoso.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, afirmó en la mañana del jueves que la investigación había logrado rastrear los movimientos del sospechoso.

Informó que el hombre llegó a las inmediaciones del campus a las 11:52 hora local -poco menos de media hora antes del atentado-, subió por las escaleras hasta el techo del edificio Losee Center y lo cruzó hasta el lugar desde donde habría disparado la bala.

El techo se encuentra aproximadamente a 130 metros de donde estaba sentado Kirk.

Mason añadió que después del disparo, según los investigadores, el sospechoso cruzó hacia el otro lado del techo del edificio Losee Center, saltó de él y huyó del campus a un vecindario cercano.

Un video tomado desde el interior de un edificio y analizado por el equipo de periodismo visual de la BBC parece mostrar a alguien corriendo por la azotea del Losee Center, justo después del ataque.

Fuente: @dustin_ivers Captura de pantalla que muestra a alguien corriendo por el techo del edificio Loose Center.

El comisionado de seguridad pública aseguró que su equipo tiene "buenas imágenes en video de este individuo", pero que no las haría públicas.

También señaló que el sospechoso "parece tener edad universitaria".

"No vamos a revelar muchos detalles en este momento. Lo haremos pronto", prosiguió.

Robert Bohls, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, precisó que el arma utilizada para disparle a Charlie Kirk era un "rifle de cerrojo de alta potencia" y que había sido encontrado en una zona boscosa en un vecindario cerca del campus.

También dijo que encontraron y están analizando una "huella de calzado, una huella de mano y una huella de antebrazo".

Reuters Una captura de pantalla de un video que circuló en las redes sociales que muestra a Kirk poco antes del disparo.

Una búsqueda "puerta por puerta"

De acuerdo con las autoridades, seis agentes de la policía trabajaron de la mano de la seguridad privada de Kirk durante el evento, que atrajo a unas 3.000 personas al campus.

Un video grabado en el lugar de los hechos muestra a los estudiantes huyendo de la escena y buscando refugio, después de que se escuchara un disparo a las 12:20 hora local (18:20 GMT). Ninguna otra persona resultó herida en el suceso.

Según informó la periodista de la BBC Regan Morris desde el campus, agentes de la policía fuertemente armados realizaron una búsqueda "puerta por puerta" en las cercanías de la universidad.

El FBI anunció que ofrece una recompensa de hasta US$100.000 por cualquier información "que conduzca a la identificación y la detención de la persona o las personas responsables del asesinato de Charlie Kirk".

Dos personas fueron interrogadas por la policía y posteriormente liberadas al concluir que no tenían vínculos con el asesinato.

Horas después del incidente, la gente regresó al campus con la esperanza de recuperar sus vehículos y otras posesiones que habían dejado atrás mientras huían.

"Da miedo", afirmó Brock Anderson, un estudiante. "Hay mucha inquietud en el campus ahora mismo. Sólo estoy tratando de irme a casa y (la situación) es inquietante".

Cerca del lugar de los hechos, la gente amontonó ramos de flores en homenaje a Kirk.

La Universidad del Valle de Utah permanecerá cerrada hasta el lunes y todas las clases, tanto presenciales como virtuales, fueron suspendidas.

FBI Otra de la imágenes hechas públicas por el FBI.

"Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza"

BBC Verify ha confirmado la autenticidad de varios videos del ataque que se han publicado en línea.

Uno de los videos muestra a estudiantes reunidos alrededor de una carpa blanca que lleva impresas las palabras "El tour del regreso estadounidense" y "Demuéstrame que estoy equivocado".

Kirk, quien frecuentemente organizaba debates y daba conferencias en campus universitarios, estaba hablándole a la multitud sobre la violencia armada en EE.UU. momentos antes de que le dispararan.

"¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?", le preguntó un miembro del público.

"¿Contando o no la violencia de las pandillas?", respondió Kirk, antes de que sonara el disparo.

Los testigos describieron el horror que sintieron al darse cuenta de que le habían disparado.

"Fue un poco surrealista. Sobre todo en aquel momento. Lo sentí como si fuera un sueño", dijo un estudiante de primer año llamado Gavin a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

"Todos empezaron a rezar… Luego, empezamos a correr".

Emma Pitts y Eva Terry, reporteras de Deseret News, presenciaron el ataque.

"Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza", relató Pitts. "Un chorro de sangre le estaba saliendo del cuello. Su cuerpo se quedó inerte y luego se le cerraron los ojos".

Agregó que le sorprendió que "nadie revisara nuestros equipos, nadie escaneara nuestras mochilas, no había seguridad de ese tipo".

BBC

