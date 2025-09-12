FBI Las imágenes capturadas de las cámaras de seguridad donde se ve al sospechoso de disparar a Kirk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "con un alto grado de certeza" el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk "está bajo custodia".

Trump hizo estas afirmaciones en la cadena de televisión estadounidense Fox, donde dijo que supo esta información "cinco minutos antes de entrar" en vivo al programa.

En declaraciones al programa Fox & Friends, Trump dijo que "alguien muy cercano" al sospechoso lo delató. Agregó que esa persona acudió al padre del sospechoso, quien a su vez acudió a un alguacil federal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También aclaró que no revelará quién es la persona, si bien dijo que tiene alrededor de 28-29 años. Confirmó que se darán a conocer más detalles sobre las circunstancias del arresto próximamente.

Añadió que las autoridades locales empezaron sus pesquisas con "absolutamente nada" pero que "hicieron un gran trabajo, todos colaboraron". "Todo salió bien", señaló.

"Empezamos con un video que lo hacía parecer una hormiga, que fue casi inútil. Simplemente vimos que había alguien ahí arriba".

Trump instó a un juicio rápido y dijo que espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte. "Kirk era la mejor persona y no se merecía esto", sostuvo.

Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más destacados de Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump.

Kirk murió este miércoles a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah. Según las autoridades policiales, se cree que el asesino disparó el tiro mortal desde el techo de un edificio situado cerca del patio donde el activista estaba hablando.

Kirk fue trasladado de urgencia al hospital en un vehículo particular pero horas después se confirmó su muerte.

Esto es una noticia en desarrollo. Más información en breve.

BBC

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c07vz1r0j3ro','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c07vz1r0j3ro.page','title': '"Creo que lo tenemos", dice Trump sobre el sospechoso de matar al activista conservador Charlie Kirk','author': 'Redacción – BBC News Mundo','published': '2025-09-12T12:42:06.775Z','updated': '2025-09-12T13:15:50.395Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más