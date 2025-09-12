BBC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "con un alto grado de certeza" el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk "está bajo custodia".

Trump hizo estas afirmaciones en la cadena de televisión estadounidense Fox.

En declaraciones al programa Fox & Friends, Trump dijo que "alguien muy cercano" al sospechoso lo delató. También que supo esta información "cinco minutos antes de entrar" en vivo al programa.

También aclaró que no revelará quién es la persona, pero confirma que habrá actualizaciones al respecto este viernes.

Añadió que las autoridades locales empezaron sus pesquisas con "absolutamente nada" pero que "hicieron un gran trabajo, todos colaboraron". "Todo salió bien", señaló.

"Empezamos con un video que lo hacía parecer una hormiga, que fue casi inútil. Simplemente vimos que había alguien ahí arriba".

Esto es una noticia en desarrollo. Más información en breve.

