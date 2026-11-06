Reuters El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno Bank.

En la sede principal del partido de gobierno de Paraguay, rodeado de dirigentes aliados, el expresidente Horacio Cartes hizo pública este jueves su ruptura política con Santiago Peña.

Tres años después de impulsar su candidatura, el principal artífice de la llegada de Peña a la presidencia respaldó el juicio político en su contra en medio de la crisis provocada por la intervención del Ueno Bank.

Junto al actual vicepresidente, Pedro Alliana, Cartes argumentó que no estaría del lado "del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados".

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El escándalo estalló el martes cuando el Banco Central de Paraguay ordenó la intervención del Ueno Bank por graves problemas de solvencia, una decisión que terminó poniendo en jaque al propio presidente, que ahora se enfrenta a un juicio político.

Lo que comenzó como una crisis financiera pronto derivó en una tormenta política.

Los vínculos de Santiago Peña y del ya extitular del Banco Central Carlos Carvallo con la entidad privada quedaron bajo escrutinio y alimentaron los cuestionamientos de la oposición.

Al momento de su intervención, Ueno Bank administraba unos US$850 millones en fondos públicos. Entre ellos había recursos destinados al pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.

Pero ¿cómo llegó Santiago Peña a la presidencia y qué provocó su abrupta salida del poder?

Reuters La oposición responsabiliza a Peña de la crisis desatada tras el colapso del Ueno Bank.

Del Banco Central a la presidencia

Mucho antes de convertirse en presidente, Peña era un hombre de las finanzas.

Hasta 2015, su vida profesional se había desarrollado entre universidades, bancos y organismos financieros internacionales.

Formado en la Universidad Católica de Asunción, donde también fue profesor de Teoría Financiera y Teoría Económica, amplió sus estudios con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

En 2009, la carrera de Peña dio un salto cuando se incorporó al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, desde donde dirigió la relación del organismo con países africanos.

"En esos años me generaba un gran impacto el potencial que yo veía para mi país desde afuera", llegó a decir Peña a la prensa paraguaya.

Después de eso y durante más de una década, Peña hizo carrera en el Banco Central de Paraguay, el mismo que hoy no escapa a la polémica, donde pasó del área de Investigación Económica al Directorio de la institución.

Reuters Santiago Peña llegó a la política en 2015, cuando Horacio Cartes lo nombró ministro de Hacienda.

Esa trayectoria le permitió consolidar un perfil técnico que terminaría abriéndole las puertas del gobierno de Horacio Cartes como ministro de Hacienda y, más tarde, le permitiría llegar a la presidencia de Paraguay.

La misma institución en la que Peña desarrolló buena parte de su carrera fue la que ordenó el pasado martes la intervención del Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

La decisión desató una crisis financiera al dejar congelados los ahorros e inversiones de miles de clientes, muchos de los cuales denunciaron dificultades para retirar dinero y efectuar transacciones bancarias.

La oposición acusa a Peña de conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades.

En ese contexto, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno antes de asumir el cargo en 2023, dimitió en medio de la controversia.

Dos días después, Peña siguió el mismo camino y anunció su renuncia a la presidencia.

De aliados a rivales

En 2017, Horacio Cartes comenzó a allanar el camino de su ministro Santiago Peña, al que impulsó como heredero político dentro del histórico Partido Colorado.

No era una apuesta menor. Se trata del partido que ha dominado la política paraguaya desde 1947 y que solo perdió el poder durante las presidencias de Fernando Lugo (2008-2012) y Federico Franco (2012-2013).

En un país sin reelección presidencial, Peña llegó al poder como el heredero político de Cartes y se mostró leal al expresidente, aun cuando las acusaciones de corrupción comenzaron a cercarlo.

Al mismo tiempo, intentó construir un perfil propio, presentándose como una figura renovadora capaz de ejercer ciertos márgenes de autonomía respecto de su mentor político.

EPA Horacio Cartes, principal impulsor de la llegada de Santiago Peña a la presidencia, respaldó este jueves el juicio político en su contra.

Pero los lazos entre Peña y Cartes fueron más allá del ámbito político.

Tras el fin del gobierno de Cartes en 2018, y antes de llegar a la presidencia, Peña ingresó al directorio de Banco Basa, una entidad vinculada al Grupo Cartes.

Según el sitio oficial del banco, Sarah Cartes, hermana del exmandatario, ocupa actualmente la vicepresidencia de la entidad.

Años más tarde, el nombre de Peña apareció entre los accionistas de Ueno Holding, la sociedad propietaria de Ueno Bank.

Ante los cuestionamientos, el entonces presidente aseguró a comienzos de 2025 que ya no formaba parte del holding y negó cualquier vínculo con la entidad financiera.

"Yo fui inversor, yo soy economista, me especialicé en Finanzas, hice una inversión hace seis años en la casa de Credi Centro, que se convirtió eventualmente en Ueno Holding, nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno", declaró a la prensa en abril de 2025.

Reuters La presión sobre Santiago Peña también se hizo sentir en las calles, donde decenas de manifestantes exigieron un juicio político en su contra.

En medio de esa controversia, Cartes decidió marcar diferencias con Peña.

"Debemos pensar en la gente y en los valores que defendemos desde el Partido Colorado", argumentó el expresidente en un comunicado difundido en X este jueves, apenas unas horas antes de que Peña anunciara su renuncia.

Sin embargo, la oposición ve detrás de la ruptura con Peña algo más que una respuesta a la crisis financiera.

Algunos sectores de la oposición sostienen que detrás de la crisis existe una "guerra entre bancos", como afirmó la senadora liberal Celeste Amarilla incluso antes de que estallara el conflicto.

Según esta lectura, la disputa tendría como trasfondo el control de los recursos destinados al sistema de pensiones y otros fondos públicos.

Además, para sectores de la oposición lo sucedido esta semana es un movimiento impulsado por Cartes para reordenar el poder dentro del Partido Colorado y mantenerse, una vez más, en el gobierno.

De esta manera, lo que comenzó como la historia de un técnico en finanzas llamado a renovar al Partido Colorado terminó convertido en una de las mayores crisis políticas y financieras de los últimos años en Paraguay.

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