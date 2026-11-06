Instituto Pasteur

El reconocido científico y virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio falleció este jueves a los 44 años después de padecer un glioblastoma, un tumor cerebral agresivo.

El médico fue un pilar fundamental en su Uruguay natal en la lucha contra el Covid-19 durante la pandemia. En concreto, estuvo al frente del desarrollo de kits de diagnóstico en el país, algo que ayudó a detectar casos y salvar vidas.

El gobierno decretó dos días de luto nacional por su fallecimiento.

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"Uruguay le estará eternamente agradecido", dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, en su cuenta de X.

Moratorio era el responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, pero fue gracias a su rol como asesor gubernamental durante la pandemia que adquirió fama nacional e internacional.

Su especialidad era la evolución experimental de los virus de ARN, especialidad donde buscaba entender cómo estas moléculas generan y toleran mutaciones. Y cómo esto puede usarse para nuevos tratamientos.

Por ello, su papel durante la pandemia fue fundamental junto a la científica Pilar Moreno. Juntos desarrollaron test nacionales de bajo costo que fueron clave para el control epidemiológico en Uruguay.

Además, formó parte del Grupo Asesor Científico Honorario del país. Donde, destacan desde la prensa uruguaya, su participación fue clave para la gestión de riesgos y el asesoramiento en la toma de decisiones políticas.

En diciembre de 2020, la revista Nature lo incluyó entre las 10 personas que habían tenido un papel destacado en los acontecimientos científicos del año. Fue el único latinoamericano.

En su país, fue reconocido y el paso mes de mayo la Cámara de Representantes lo nombró Héroe Contemporáneo del Bicentenario por consolidarse como un referente internacional de la ciencia uruguaya.

Una larga trayectoria

Antes de destacarse durante la pandemia, completó una licenciatura en Ciencias Biológicas y una maestría en Biología Celular y Molecular.

Su proyección internacional dio un salto definitivo cuando se desempeñó como investigador posdoctoral en Virología Molecular en el Institut Pasteur de París (2012-2018).

A su regreso a Uruguay, estuvo a cargo de la dirección del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo, poco antes de la crisis sanitaria.

Desde ese laboratorio, Moratorio buscó desarrollar una agenda que iba mucho más allá del SARS-CoV-2.

Una de sus principales líneas estudiaba cómo restringir el potencial evolutivo de arbovirus emergentes mediante biología sintética y evolución experimental, con especial interés en virus como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y Mayaro.

También exploraba el uso de virus modificados genéticamente como potenciales agentes contra el cáncer.

Cuando recibió el reconocimiento de la prestigiosa revista Nature, destacaron que su test "ayudó a su país a evadir una cascada de infecciones y muertes".

Ayuda para su propia enfermedad

Tras ser diagnosticado con glioblastoma, debió recurrir a la recaudación de fondos para su tratamiento.

En una fase inicial, se trató en Uruguay y Brasil, y se financió con fondos familiares y donaciones de instituciones e individuos. Pero la inmunoterapia que recibió después requería la importación de costosos medicamentos.

Para solventarlos, el virólogo acudió a las instituciones estatales pertinentes, como el Ministerio de Salud Pública (MSP), que negaron su solicitud. Tras recurrir a la Justicia, una magistrada ordenó a las autoridades proporcionar la medicación.

El fallo fue apelado por el MSP, alegando entre otros motivos "equidad y justicia social" con cientos de pacientes en situación similar.

En una entrevista con la periodista Alejandra Martins de BBC Mundo en junio pasado, Moratorio contó que, de forma paralela a su tratamiento, seguía investigando con sus colegas formas de vencer a "uno de los cánceres más difíciles que existen", que es justamente el glioblastoma.

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