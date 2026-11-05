Getty Images Gavin Newsom es el gobernador saliente de California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la conmutación de las penas de 548 personas condenadas a muerte en el estado, sustituyéndolas por cadena perpetua.

"Ahora podemos dejar que estos delincuentes mueran en el anonimato mientras nosotros recordamos y honramos para siempre a las víctimas", informó este jueves en una carta.

La decisión de perdonar la vida a los condenados a muerte es en gran medida simbólica en un estado que no ha ejecutado a ningún preso desde 2006 y en la que existe una moratoria al respecto desde 2019, decretada por el propio Newsom.

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Solo 13 reclusos han sido ejecutados desde que los votantes aprobaron el restablecimiento de la pena de muerte en el estado en 1978.

Aun así, los expertos afirman que podría ahorrar millones de dólares en costos judiciales cada año.

El anuncio se produce en el contexto de la indignación generalizada en el país por la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee.

Y en un momento en el que se habla de Newsom, el líder demócrata del estado más poblado de Estados Unidos, como un posible aspirante a la presidencia en 2028.

Newsom, cuyo mandato está por terminar, apura sus últimos meses en el cargo.

Lo sucederá el también demócrata Xavier Becerra, quien se impuso en la contienda en las elecciones de medio mandato del martes.

Mientras, Newsom es considerado ampliamente como un posible aspirante a la nominación demócrata para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2028.

El gobernador explicó en su carta que está ejerciendo su facultad constitucional de indulto para conmutar las penas de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

"Tras casi 30 años en el ejercicio público, he llegado a comprender los límites de lo que el gobierno puede lograr con Justicia", explicó Newsom.

"Tomo esta medida porque creo firmemente que el asesinato sancionado por el Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos".

En los casos en que los reclusos hayan sido condenados por múltiples delitos graves, será necesaria la aprobación de cuatro de los siete magistrados de la Corte Suprema estatal.

California ha tenido históricamente la mayor población de reclusos en el corredor de la muerte. Newsom ya había ordenado la suspensión de la pena capital en el estado en 2019.

Newsom, quien describió su decisión como una "acción difícil pero justa", dijo que si bien muchos californianos creen que quienes cometen crímenes brutales merecen morir, él ha llegado a la conclusión de que "el estado no puede, moralmente, matarlos".

Afirmó que, según todos los indicadores, el sistema de California para administrar la pena de muerte "es un fracaso" y que no se ha aplicado ni puede aplicarse de manera justa, lo que ha dado lugar a la condena de personas inocentes.

A su juicio, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es el castigo más severo que puede imponer legalmente y que el estado puede aplicar éticamente.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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