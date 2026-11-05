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El Congreso de Paraguay decidió seguir adelante este jueves con el juicio político contra el presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank, pese a que el mandatario había presentado su renuncia horas antes.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Peña y la remitió al Senado, al que corresponderá juzgarlo y decidir sobre su eventual destitución.

La renuncia de Peña quedó pendiente de resolución después de que diputados oficialistas abandonaran la sesión conjunta de ambas cámaras, dejando al Congreso sin quórum al carecer de un número mínimo de legisladores necesario para completar la votación.

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Tras esa interrupción, los líderes de los partidos representados en el Senado acordaron continuar el juicio político.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa", afirmó Peña en un mensaje publicado en X.

"Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", añadió.

El mandatario sostuvo que ejercerá ese derecho "aun cuando ya hayan adelantado su decisión" y aseguró que rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.

La renuncia de Peña se produjo después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo. Sin embargo, no quedó formalmente aceptada ni rechazada, por lo que el procedimiento para juzgarlo sigue adelante.

La forma en que deje el poder determina su futuro político y judicial.

De haberse aceptado su renuncia, Peña se habría convertido en senador vitalicio, lo que le brindaría inmunidad parlamentaria.

La Constitución otorga esa condición a los expresidentes elegidos democráticamente, salvo que hayan sido declarados culpables en un juicio político.

La renuncia del presidente

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", comunicó Peña la tarde de este jueves, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.

Aseguró que su prioridad en este momento es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero"

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", afirmó.

Reuters Peña presentó su renuncia en un video de algo más de dos minutos.

El presidente, que asumió el cargo en agosto de 2023, expresó su deseo de que se garantice la devolución de los depósitos y se protejan los fondos públicos afectados.

En su mensaje posterior, insistió en que "el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo".

"La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas", añadió.

El Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.

Peña había sido accionista del grupo propietario de la entidad hasta el año pasado.

El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederlo.

La Cámara de Diputados también votó sobre un pedido de juicio político contra Alliana, pero este fue rechazado con 48 votos en contra y 30 a favor.

Si la renuncia de Peña es aceptada o si finalmente es destituido, la Constitución establece que Alliana debe asumir la presidencia y completar el mandato, que termina en 2028.

Frente al Congreso, manifestantes pidieron que la renuncia no pusiera fin al juicio político y anunciaron que permanecerían en el lugar.

Reclamaron que se establezcan responsabilidades por la crisis y se devuelva el dinero a los afectados, según el diario paraguayo Última Hora.

También hubo protestas de trabajadores de Ueno y de otras empresas del grupo propietario ante el Ministerio de Trabajo, donde exigieron el pago de salarios pendientes e indemnizaciones.

Juicio político

El juicio político contra Peña se realizará en el Senado.

Ocho diputados fueron designados para defender ante el Senado los cinco ejes de la acusación aprobada por la Cámara Baja.

Para destituir a Peña, se requieren 30 votos de los 45 senadores.

El proceso había ganado fuerza después de que su propio Partido Colorado respaldara el enjuiciamiento.

Horacio Cartes, líder de la formación y mentor político de Peña, había anunciado su apoyo a la iniciativa, dejando al mandatario cada vez más aislado.

Reuters Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Peña pese a que había presentado su renuncia.

La crisis estalló esta semana con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera con cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes.

El Banco Central, encargado de supervisar los bancos del país, tomó el control de la entidad tras detectar que su capital había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

El cierre paralizó la aplicación, las tarjetas y las transferencias del banco, mientras los clientes acudían a las sucursales en busca de respuestas.

Entre los afectados figuraban unos 32.000 jubilados que cobraban sus pensiones a través de Ueno.

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que trasladaría sus cuentas a otra entidad para mantener los pagos.

El Banco Central anunció el inicio de los pagos a un primer grupo de depositantes: aquellos con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno y con una cuenta habilitada en otro banco o financiera.

Además de los depósitos particulares, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos.

En la entidad también había inversiones del sistema de pensiones y recursos de instituciones como la empresa estatal de electricidad y la represa hidroeléctrica de Itaipú.

Las acusaciones contra Peña

Los diputados que aprobaron el juicio político acusan a Peña de utilizar su cargo para favorecer a un banco con el que mantenía vínculos económicos.

Sostienen que antepuso intereses privados a sus responsabilidades como presidente, lo que constituiría un "mal desempeño" de sus funciones.

Uno de los principales cuestionamientos fue que conservó acciones en el grupo propietario de Ueno hasta 2025, dos años después de asumir la presidencia en 2023.

Para los acusadores, esa participación generaba un conflicto de intereses: el mandatario debía velar por el interés público al tomar decisiones que podían beneficiar a sus propios negocios.

Reuters El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia.

También cuestionan la designación en 2023 de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. Carvallo había presidido Financiera Ueno, la entidad de la que surgió Ueno Bank.

Su nombramiento supuso pasar de dirigir una empresa financiera a encabezar el organismo encargado de supervisar el sector.

Otro de los ejes de la acusación fue la colocación de fondos destinados a las jubilaciones en el banco.

El Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones de buena parte de los trabajadores paraguayos, tenía unos US$355 millones invertidos en Ueno, según reconoció su gerente financiera. Los diputados atribuyen esa concentración de recursos a la intervención de Peña para favorecer a la entidad.

El presidente había rechazado las acusaciones sobre vínculos indebidos con Ueno y defendido que las posibles irregularidades debían investigarse en los tribunales.

En su mensaje posterior a la renuncia, aseguró que aportará la información que se le requiera y colaborará con las instituciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Ante la crisis, Peña había pedido "serenidad" y asegurado que su prioridad era proteger a los ahorradores.

También anunció un sustituto para Carvallo y prometió que los responsables de las irregularidades responderían ante la justicia "sin excepciones".

La investigación penal por las presuntas irregularidades del banco ya alcanza a 27 personas, entre funcionarios de la entidad y asociados empresariales.

Ocho altos directivos de Ueno fueron detenidos.

La Fiscalía General del Estado abrió este jueves una investigación penal contra Peña por las denuncias relacionadas con Ueno y designó a un equipo de tres fiscales para llevarla adelante, según informó ABC Color.

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