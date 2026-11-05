- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
- La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo, que fue votado por unanimidad en Diputados.
- El Senado tiene que decidir si acepta la renuncia del mandatario o sigue con el juicio. En este último caso, Peña podría perder los fueros.
- El Banco Central intervino este martes Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.
Diputados de Paraguay votan por unanimidad el juicio político a Santiago Peña pese a su renuncia como presidente
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