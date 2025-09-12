FBI Foto de frente y de perfil de Tyler Robinson.

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, según informó en una conferencia de prensa el gobernador de Utah, Spencer Cox.

"Lo tenemos", dijo Cox, y agregó que el joven permanece en la cárcel del condado de Utah y será acusado a principios de la próxima semana.

Según dos fuentes policiales que hablaron con la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC, el padre de Tyler supo que el sospechoso era su hijo al ver las imágenes que reveló el FBI el jueves.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El joven se lo confesó y el padre lo trató de convencer de que se entregara a las autoridades.

Dos fuentes policiales informaron a CBS News, socia estadounidense de la BBC, que el padre transmitió la confesión de su hijo a un clérigo amigo de la familia.

Ese clérigo llevó la información al Servicio de Alguaciles de EE. UU., y posteriormente Tyler fue detenido.

El joven fue arrestado hacia las 22:00 horas del jueves, según informó el FBI.

Cuando los investigadores se encontraron con Robinson en la mañana de este viernes, llevaba la misma ropa con la que se le había visto en grabaciones de cámaras de seguridad al llegar a la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el asesinato de Kirk dos días antes.

FBI Las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve al sospechoso en la universidad en la que fue asesinado Kirk.

"Se había vuelto más político"

El gobernador de Utah afirmó que, según un familiar que habló con los investigadores, Tyler Robinson se había vuelto más político en los últimos años.

El familiar relató que Robinson había mencionado durante una cena que Charlie Kirk iba a visitar la Universidad del Valle de Utah (UVU) y explicó por qué no le agradaba el activista.

Según el mismo familiar, Tyler tenía un Dodge Challenger gris, que es el modelo de auto en el que se vio llegar a la UVU al sospechoso en las grabaciones de cámaras de seguridad.

De acuerdo con el gobernador Cox, se sabe que Robinson condujo desde el campus, donde estaba estacionado su auto hasta Washington, al sur de Utah, donde vivía con su familia desde hace mucho tiempo.

Los investigadores también lograron identificar al compañero de cuarto de Robinson, que les mostró mensajes que supuestamente había enviado el sospechoso a través de la aplicación de mensajería Discord.

En los mensajes, un usuario de nombre Tyler decía que tenía que recoger un rifle en un punto de entrega y dejarlo en un arbusto.

En mensajes posteriores, afirmaba haber visto el lugar donde estaba el rifle y haberlo dejado envuelto en una toalla.

También hacía referencia a inscripciones en las balas, a una mira telescópica que tenía instalada el arma y a que se había cambiado de ropa.

Todo eso coincidía con información que habían recabado los investigadores en relación al asesinato de Kirk.

Getty Images El gobernador de Utah dio los detalles de la captura del joven.

Según el gobernador Cox, encontraron un rifle de cerrojo envuelto en una toalla oscura y con una mira telescópica.

También encontraron inscripciones en los casquillos de las balas que decían, por ejemplo, "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!", "Oh, bella ciao, bella ciao" y "Si lees esto eres gay jajaja".

El gobernador de Utah dijo que no hay por el momento información que pueda llevar a otros arrestos.

BBC Verify investigó las cuentas de redes sociales asociadas con Tyler Robinson.

Un perfil de Facebook que parece pertenecer a su madre sugiere que la familia proviene de Cedar City, Utah, a unas tres horas en coche de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el tiroteo.

Su cuenta revela numerosos detalles sobre la vida familiar e incluye fotos de viajes que realizaron, algunos de los cuales parecen haber incluido visitas a campos de tiro.

También se han hecho públicas imágenes del sospechoso de niño en las que parece empuñando armas de fuego de alto calibre.

Otras publicaciones en el perfil revelan que Robinson asistió a la Escuela Secundaria Pineview. En 2022, se mudó a la ciudad de Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah, a unas dos horas en coche de la Universidad del Valle de Utah.

El gobernador de Utah dijo que Robinson no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah y que no tiene información sobre si tenía antecedentes de enfermedad mental.

Getty Images Charlie Kirk fue asesinado durante un evento en una universidad en Utah.

"Todo salió bien"

En declaraciones al programa Fox & Friends, Trump señaló que las autoridades locales empezaron sus pesquisas con "absolutamente nada" pero que "hicieron un gran trabajo, todos colaboraron". "Todo salió bien", señaló.

"Empezamos con un video en el que parecía una hormiga, que fue casi inútil. Simplemente vimos que había alguien ahí arriba".

Trump instó a un juicio rápido y dijo que espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte. "Kirk era la mejor persona y no se merecía esto", sostuvo.

El director del FBI, Kash Patel, agradeció en la rueda de prensa a la familia de Kirk, al presidente Trump y al vicepresidente Vance.

"Quiero expresar mi gratitud por habernos dado los recursos que necesitábamos para operar y conseguir este tipo de justicia a tal nivel de velocidad", señaló Patel.

Y agregó: "En 33 horas, hicimos un progreso histórico por Charlie".

Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más destacados de Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump.

Murió este miércoles a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah. Según las autoridades policiales, se cree que el asesino disparó el tiro mortal desde el techo de un edificio situado cerca del patio donde el activista estaba hablando.

Fue trasladado de urgencia al hospital en un vehículo particular pero poco después se confirmó su muerte.

*Con información de Neha Gohil, Jacqueline Howard, Nada Tawfik, Regan Morris y Christal Hayes y Alicia Hernández.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c07vz1r0j3ro','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c07vz1r0j3ro.page','title': 'Qué se sabe de Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk (y cómo fue su captura)','author': 'Redacción* – BBC News Mundo','published': '2025-09-12T12:42:06.775Z','updated': '2025-09-12T17:58:50.634Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más