Getty Images Hace 10 años Leonardo DiCaprio interpretó Hugh Glass en la película The Revenant y ganó el Oscar a mejor protagonista por ello.

Este reportaje contiene descripciones de violencia extrema y lesiones físicas que pueden resultar perturbadoras para algunos lectores.

Hace 10 años Leonardo DiCaprio ganó el Oscar a mejor actor por su protagónico en The Revenant ("El renacido"), donde interpretaba a una leyenda que pocos conocían.

Y aunque la actuación de la estrella de Hollywood es magnífica, la historia real del cazador Hugh Glass es inigualable: se trata de un relato de obsesión y supervivencia frente a probabilidades casi imposibles.

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En 1823, un hombre tuvo que arrastrarse por el salvaje entorno natural estadounidense tras ser atacado por un oso grizzly, abandonado por sus compañeros y sufrir heridas tan graves que incluso los más curtidos hombres de la frontera esperaban que muriera en cuestión de horas.

El primer relato detallado sobre Hugh Glass data de 1825, según el historiador John Coleman, de la Universidad de Notre Dame, en el estado estadounidense de Indiana.

La historia describe cómo unos viajeros en el Camino de Santa Fe se encontraron con un grupo de tramperos que habían perdido sus animales de carga.

Un trampero es alguien que captura animales salvajes, principalmente por sus valiosas pieles, que se utilizan para fabricar ropa y otros productos.

Entre esos tramperos se encontraba Glass, explica Coleman: un hombre de unos 40 años que aparentaba muchos más de los que realmente tenía.

Un joven médico, Roland Willard, se fijó en él de inmediato.

Glass mostraba un aspecto muy deteriorado para su edad, con el cuerpo marcado por el agotamiento y el alcohol.

Se le describe como una persona de unos 1,75 metros de altura, complexión robusta, tez oscura, con cicatrices probablemente causadas por la viruela en las mejillas y cabello negro azabache.

David Wright "Caught off guard" ("Tomado por sorpresa"), de David Wright, muestra a un trampero atacado por un oso grizzly y representa una escena similar a la que, según se cuenta, vivió Hugh Glass.

Una increíble historia de resiliencia

Glass contó al médico que, dos años antes, un oso grizzly —el animal más temido de las llanuras— lo había atacado.

Mientras relataba aquella experiencia aterradora, se quitó la camisa.

Un profundo surco recorría uno de sus brazos y varias cicatrices descendían por el costado de su cuerpo, mostrando las devastadoras secuelas de aquel ataque extraordinariamente violento.

Marcado por esas heridas, años después el doctor Willard dejó escrito el relato para la posteridad.

Jonathan Newton / Getty Images En agosto de 1823, mientras se encontraba en plena naturaleza, Glass se topó con una osa grizzly y sus crías.

Separar el mito del hombre

"Hay muchas personas que cuentan la historia de Hugh Glass", dice Coleman. "Pero casi siempre que crees que te estás acercando a Hugh Glass, en realidad estás bastante lejos".

Cartas, relatos de segunda mano y narraciones orales transmitidas de fogata en fogata constituyen los mejores registros que se conservan.

Uno de los pocos documentos escritos directamente relacionados con Glass es una carta que envió a los padres de otro trampero, John Gardner, que murió durante un enfrentamiento con los indígenas arikara a lo largo del río Misuri.

En ella, Glass describe cómo resultó herido.

Era un marinero que, posiblemente, fue obligado a convertirse en pirata por Jean Lafitte en el golfo de México.

Mark C Stevens via Getty Images Se dice que Hugh Glass fue obligado a dedicarse a la piratería por el notorio pirata Jean Lafitte.

Glass y un compañero escaparon al atravesar a nado la bahía de Galveston.

Ambos fueron capturados por los pawnee, una destacada nación indígena que habitaba las Grandes Llanuras centrales.

Según el relato, su compañero sufrió torturas brutales y murió a manos de los pawnee.

Pero Glass evitó ese destino cuando, en un último acto de supervivencia, ofreció al jefe de la tribu un regalo: un pigmento rojo natural, el bermellón, que llevaba en el bolsillo.

"Eso impresionó tanto al jefe que lo adoptó como hijo", explica Clay Landry, historiador y asesor de la película *The Revenant*.

Los pawnee enseñaron a Glass a desenvolverse en la frontera.

El mercado de las pieles y una apuesta peligrosa

Para la década de 1820, el comercio de pieles experimentaba un auge. Las pieles de castor tenían una gran demanda en Europa, y empresarios como William Ashley y Andrew Henry reclutaban cazadores para aventurarse río arriba por el Misuri, hacia territorios peligrosos y disputados.

La oferta de Ashley —200 dólares al año— atraía a hombres en busca de estatus, dinero o aventura.

El modelo de negocio de Ashley eliminaba deliberadamente a los intermediarios indígenas de su papel tradicional en el comercio de pieles, una decisión que intensificó las tensiones y la violencia.

Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar.

Nik Wheeler / Getty Images Las pieles se obtenían mediante caza y proporcionaban a los cazadores una fuente de ingresos lucrativa.

El ataque del oso

En agosto de 1823, Glass fue enviado por delante del grupo principal para explorar el terreno.

No se dio cuenta de que se había situado entre una osa grizzly y sus crías.

Un error mortal. La osa cargó contra él.

Garras largas lo desgarraron. Con sus mandíbulas aplastantes, la osa le mordió la cabeza y el cuello.

Lo sacudió. Parte de su cuello quedó al descubierto.

Sus compañeros escucharon los gritos y corrieron hacia él.

Dispararon contra el animal, que cayó sobre su víctima.

Los cazadores apartaron a la bestia, convencidos de que Glass había muerto, pero estaba consciente.

Tenía la mirada perdida por el shock, la tráquea perforada.

Apenas respiraba: solo podían notarlo por una burbuja de sangre que emergía de su garganta.

Prisma Bildagentur / Universal Images Group via Getty Images Los osos grizzly se encuentran entre los animales más letales en el medio salvaje.

Le contaron 15 heridas, cada una de ellas potencialmente mortal. Las vendaron como pudieron.

El grupo lo transportó en una camilla durante días.

Pero, a cientos de kilómetros de cualquier lugar seguro y con tribus hostiles cerca, el líder tomó una decisión: Glass iba a morir.

Alguien debía quedarse con él, darle sepultura digna y luego reunirse con el grupo.

Andrew Henry ofreció una recompensa a quien aceptara la tarea.

Dos hombres accedieron: un joven llamado Jim Bridger y un trampero más veterano, John Fitzgerald.

Esperaron durante la noche a que Glass muriera.

"Podía respirar, pero no hablar", explica Landry. "Entraba y salía de la consciencia". El hombre mayor, Fitzgerald, convenció al más joven de abandonarlo: "Vámonos".

Para hacer creer que Glass ya estaba muerto, se llevaron su equipo: todo lo necesario para sobrevivir —su cuchillo, su pedernal, su arma— y lo dejaron sin nada.

Arrastrándose desde la muerte, logró llegar hasta un manantial y bebió un poco de agua antes de desmayarse.

Más tarde encontró unas bayas rojas, de sabor agrio.

Días después, según se cuenta, despertó y vio cerca una serpiente de cascabel; la mató y la comió durante varios días, logró ingerir algo de proteína y recuperar fuerzas.

Yuriko Nakao / Getty Images El ataque del oso en The Revenant es de las escenas más impactantes del filme del mexicano Alejandro G. Iñárritu, quien ganó el Oscar a mejor director por él.

Pero sus heridas se infectaron.

Landry explica que la carne de la espalda de Glass se había vuelto putrefacta por la infección.

"Tenía una herida enorme en la espalda porque el oso grizzly lo había mordido allí dos veces."

Pero, por suerte, las moscas depositaron sus huevos en la carne en descomposición y las larvas se alimentaron del tejido muerto.

"Básicamente, le limpiaron la herida."

Los días se convirtieron en semanas y el arrastre dio paso a pasos vacilantes.

Glass se encontró con algunos lakota, un grupo indígena de la Gran Nación Sioux.

Ellos ayudaron a curar sus heridas.

A principios de octubre, Glass finalmente llegó tambaleándose hasta las puertas de Fort Kiowa, un puesto de comercio de pieles en el río Misuri.

HUM Images / Universal Images Group via Getty Images Los lakota cuidaron de Glass hasta que recuperó la salud y le enseñaron sus técnicas de supervivencia.

Venganza

"Aquí es donde la parte de la venganza resulta crucial en la historia", dice Landry. "Glass quería enfrentarse a los hombres que lo abandonaron y recuperar su rifle."

Así que, tras recuperarse durante una semana, Glass comenzó a buscar a los dos hombres que lo traicionaron.

Según se cuenta, primero encontró a Jim Bridger.

El joven se llenó de vergüenza y reconoció su culpa.

Glass lo perdonó y culpó en su lugar al hombre mayor, Fitzgerald.

Meses más tarde alcanzó a Fitzgerald, pero descubrió que no podía matarlo.

Fitzgerald se había unido al ejército de Estados Unidos, por lo que Glass corría el riesgo de ser ejecutado si lo atacaba.

En cambio, se conformó con recuperar su rifle.

Se quedó en la frontera y regresó al negocio de la caza de pieles.

Campwillowlake via Getty Images La ruta de Santa Fe tenía fama de ser un lugar donde los bandidos asaltaban a los viajeros.

Muerte violenta

Diez años después del ataque del oso, Hugh Glass murió a manos de la tribu arikara cerca del río Yellowstone.

Se desconoce el lugar donde fue enterrado.

Su historia sigue siendo uno de los relatos de supervivencia más brutales y duraderos de la historia de Estados Unidos.

Por eso Glass continúa fascinando a personas de todo el mundo, como figura icónica y símbolo de resistencia.

Con información de Ahmen Khawaja y Andrew Webb, BBC World Service.

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