CARL DE SOUZA / AFP via Getty Images Albanese llegó a México luego del incidente que la dejó varada por casi dos días en Costa Rica.

Francesca Albanese suele acaparar titulares por sus informes y pronunciamientos como relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Sin embargo, esta semana la noticia fue ella, después de que el gobierno de Costa Rica le impidiera entrar en el país centroamericano para asistir a un acto académico.

No obstante, la jurista italiana pidió que el incidente no eclipsara su trabajo.

"Yo estoy aquí para hablar de Palestina", declaró a los periodistas y simpatizantes propalestinos que la esperaban en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

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"Yo sé que lo que pasó fue muy grave para mí en primer lugar, pero si voy a ser la noticia, no tengo éxito", agregó, visiblemente cansada.

Albanese llegó a la capital mexicana desde San José, adonde había viajado el jueves para asistir a un acto en la Universidad de Costa Rica, donde iba a recibir un doctorado honoris causa. No obstante, nunca pudo abandonar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, pues las autoridades migratorias le negaron la entrada al país alegando razones de seguridad.

Tras calificar de "asqueroso" el trato recibido por parte de las autoridades costarricenses, la relatora acusó al expresidente Rodrigo Chaves de haberla "difamado".

Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, defendió la decisión del gobierno de Laura Fernández de impedir la entrada de la jurista italiana, al asegurar que sobre ella pesaban "alertas internacionales por vínculos con actos terroristas".

El veto contra Albanese fue condenado no solo por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino incluso por los expresidentes Oscar Arias y Laura Chinchilla.

Por su parte, funcionarios israelíes y estadounidenses aplaudieron la medida del gobierno costarricense.

"Quienes se valen de su mandato ante la ONU para difundir propaganda vil, legitimar a organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y vilipendiar implacablemente a EE.UU. e Israel, deberían afrontar las consecuencias", afirmó el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon.

Aunque no pudo salir del aeropuerto, Albanese participó en el acto en la universidad por videoconferencia.

"Permítanme ser clara: defender los derechos humanos no es terrorismo y el gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un Estado de derecho", afirmó.

CARL DE SOUZA / AFP via Getty Images Además de periodistas, decenas de simpatizantes pro-palestinos recibieron a la jurista italiana en el aeropuerto Benito Juárez.

Igual de dura

Pese al incidente, Albanese mantuvo sus críticas al gobierno israelí.

"No hay crimen contemplado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que Israel no haya cometido contra el pueblo palestino", aseguró.

Israel niega haber cometido genocidio u otros crímenes de lesa humanidad durante la guerra en Gaza, desencadenada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, como sostienen Albanese y otros expertos de Naciones Unidas.

Las autoridades israelíes han argumentado que Hamás utiliza a los civiles palestinos como escudo humano para explicar la elevada cifra de niños, mujeres y ancianos fallecidos durante el conflicto.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el conflicto ha dejado más de 74.700 muertos, una cifras que la ONU considera fiables esas cifras. Alrededor del 70% de las víctimas son mujeres y niños, de acuerdo a organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina Central de Estadísticas de Palestina.

Tras afirmar que "la solidaridad no es un sentimiento", sino que "tiene que traducirse en acciones", Albanese abogó por "romper las relaciones políticas, económicas y militares con el Estado de apartheid de Israel".

Las reiteradas denuncias de la relatora contra Israel también la han situado en el punto de mira de EE.UU.

En 2025, la administración de Donald Trump la sancionó por sus "iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de ambos países", según anunció el entonces secretario de Estado, Marco Rubio.

La relatora, que tiene previsto permanecer en México hasta finales de la próxima semana, no reveló si se reunirá con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ni con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

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