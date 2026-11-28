Getty Images Veruschka fue una presencia inconfundible en las portadas de revistas como Vogue y Life en las décadas de 1960 y 1970.

Fue mucho más que modelo y artista.

Veruschka, quien falleció este martes a los 87 años, se convirtió en una de las primeras estrellas mundiales de la moda en la década de 1960.

Se hizo famosa por ser la impactante protagonista de sesiones fotográficas fantásticas que ayudaron a expandir los límites de la moda y la belleza en los años 60 y 70, apareciendo en la portada de la edición estadounidense de Vogue en 13 ocasiones.

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En su obituario, Vogue la describió como "la supermodelo camaleónica que definió una era". Y añadió: "Veruschka, una de las supermodelos originales, también fue una de las grandes artistas performativas de la moda".

También hizo apariciones memorables en la clásica película de los años 60, "Blow Up", y en la película de James Bond de 2006, "Casino Royale".

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Veruschka -cuyo verdadero nombre era Vera von Lehndorff- nació en el seno de una familia aristocrática en 1939 en Königsberg, entonces en Alemania, ahora conocida como Kaliningrado en Rusia.

Su padre, Heinrich Conde von Lehndorff, fue ejecutado en 1944 por su participación en un complot fallido para asesinar a Adolf Hitler.

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Estudió arte en Hamburgo y Florencia antes de comenzar su carrera como modelo, "y pronto se convirtió en una leyenda", escribió su hermana, la condesa Catharina von Lehndorff, en un homenaje.

"Trabajó con Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld y Valentino, pero también se sumergió en proyectos de fotografía de vanguardia en los que pintó, escenificó y deconstruyó su cuerpo", agregó.

"Veruschka nunca fue solo una modelo; era una artista, una transgresora, una rebelde. Su obra se considera precursora feminista del arte performático", remató.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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