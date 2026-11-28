Argentina ha sufrido un revés en su disputa con Reino Unido por las islas Malvinas/Falkland.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Naciones Unidas (ITLOS, por sus siglas en inglés) ha rechazado la petición del gobierno de Javier Milei de ordenar la paralización de Sea Lion, un proyecto de explotación petrolífera que empresas británicas e israelíes planean realizar en las aguas que rodean a las islas, cuya soberanía las autoridades argentinas reclaman.
La decisión la adoptó el juzgado, con sede en Hamburgo (Alemania), tras considerar que el asunto no era de su competencia.
"Una controversia que requiera la resolución de una cuestión de soberanía territorial no puede considerarse una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención (sobre los Derechos del Mar)", se lee en el dictamen respaldado por 18 de los 21 jueces de la instancia.
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